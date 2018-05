Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33e5bc45-173d-4716-a6f7-9e4c36d2242c","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Fiatal női humoristának lenni nem sétagalopp – sehol a világon, Magyarországon meg még annyira sem –, van, aki szerint olyan, mint gladiátorként kisétálni a vadak közé, de az optimistábbak is óvatosan örülnek. Miérteket, példaképeket és bátrakat kerestünk.","shortLead":"Fiatal női humoristának lenni nem sétagalopp – sehol a világon, Magyarországon meg még annyira sem –, van, aki szerint...","id":"hvgextrano_20180525_Na_ne_nevettess__Nok_standup_humor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33e5bc45-173d-4716-a6f7-9e4c36d2242c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0523391-e8e7-4152-bc4d-b212c8e633c8","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180525_Na_ne_nevettess__Nok_standup_humor","timestamp":"2018. május. 25. 18:00","title":"Na ne nevettess! - Nők, standup, humor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még három hónapig biztosan előzetesben marad a lány eltűnése ügyében gyanúsított B. László.","shortLead":"Még három hónapig biztosan előzetesben marad a lány eltűnése ügyében gyanúsított B. László.","id":"20180525_VV_Fanniugy_meghosszabbitottak_B_Laszlo_elozetes_letartoztatasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55372e08-4a7f-4824-9475-ff22df783a08","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_VV_Fanniugy_meghosszabbitottak_B_Laszlo_elozetes_letartoztatasat","timestamp":"2018. május. 25. 05:17","title":"VV Fanni-ügy: meghosszabbították B. László előzetes letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5daa5c-d100-45fd-b224-35c3acf9298e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fotó is készült a vizelős performanszról.","shortLead":"Fotó is készült a vizelős performanszról.","id":"20180525_Az_ujpesti_ultrak_osszealltak_majd_csoportosan_levizeltek_egy_egesz_utcat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af5daa5c-d100-45fd-b224-35c3acf9298e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5088a87-e3a3-4c9a-82cf-df15de719774","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Az_ujpesti_ultrak_osszealltak_majd_csoportosan_levizeltek_egy_egesz_utcat","timestamp":"2018. május. 25. 11:46","title":"Az újpesti ultrák összeálltak, majd csoportosan levizeltek egy egész utcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e707777e-ac21-4f8b-a0d0-d7a6cb41eebb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas Danny Boyle kapta a feladatot, az ő elképzelései szerint készül a sorozat 25. része.","shortLead":"Az Oscar-díjas Danny Boyle kapta a feladatot, az ő elképzelései szerint készül a sorozat 25. része.","id":"20180525_igazi_sztar_rendezi_a_kovetkezo_james_bond_filmet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e707777e-ac21-4f8b-a0d0-d7a6cb41eebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30a0954-4033-4100-bd74-d1b3de7f01b6","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_igazi_sztar_rendezi_a_kovetkezo_james_bond_filmet","timestamp":"2018. május. 25. 10:48","title":"Igazi sztár rendezi a következő James Bond-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kuciak család ügyvédje, Daniel Lipsic volt belügyminiszter szerint a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség tapasztalt nyomozói csak órákkal a járási rendőrség után érkeztek a helyszínre, pedig azonnal oda kellett volna menniük, és a holttesteket nem vizsgálta meg a helyszínen törvényszéki orvos szakértő. Az ügyben nyomozó különleges ügyész hivatalától is azt közölték, hogy a tetthelyen több hibát elkövettek a hatóságok.","shortLead":"A Kuciak család ügyvédje, Daniel Lipsic volt belügyminiszter szerint a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség tapasztalt...","id":"20180525_meggyilkolt_szlovak_ujsagiro_a_csalad_ugyvedje_szerint_a_rendorseg_hibazott_a_helyszineleskor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94b5fca-5ac7-4ae6-86ea-7549b5b1c34e","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_meggyilkolt_szlovak_ujsagiro_a_csalad_ugyvedje_szerint_a_rendorseg_hibazott_a_helyszineleskor","timestamp":"2018. május. 25. 18:11","title":"Meggyilkolt szlovák újságíró: a család ügyvédje szerint a rendőrség hibázott a helyszíneléskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi és élettársa egy este veszekedni, majd verekedni kezdett, mely emberölésig fajult. A férfi a gyilkosság után élettársát betakarta, rázárta a lakást és elment.","shortLead":"A férfi és élettársa egy este veszekedni, majd verekedni kezdett, mely emberölésig fajult. A férfi a gyilkosság után...","id":"20180525_Bortonbol_szabadulva_ismerte_meg_a_not_agyonverte","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5118817-4324-402c-a63a-8b5e52e58abf","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Bortonbol_szabadulva_ismerte_meg_a_not_agyonverte","timestamp":"2018. május. 25. 21:08","title":"Börtönből szabadulva ismerte meg a nőt, agyonverte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"063bd17e-c70c-4c54-bd1c-fc1641e038dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sós Csaba szerint ha nincs kiút kettejük magánéleti válságából, az nemcsak az úszó sportolói pályafutására lehet kihatással, hanem közös klubjuk működésére és az Iron Aquatics márkanév alatt futó úszóprogramjukra is.","shortLead":"Sós Csaba szerint ha nincs kiút kettejük magánéleti válságából, az nemcsak az úszó sportolói pályafutására lehet...","id":"20180525_sos_csaba_uszokapitany_hosszu_katinka_shane_tusup","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=063bd17e-c70c-4c54-bd1c-fc1641e038dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ed0986-edb5-478c-8017-151e97dabb6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_sos_csaba_uszokapitany_hosszu_katinka_shane_tusup","timestamp":"2018. május. 25. 11:55","title":"Úszókapitány: Hosszú Katinkának a csillagokat is lehoznánk az égről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország a negyedik helyen áll a gyógyszerkísérletek számában Európában. ","shortLead":"Magyarország a negyedik helyen áll a gyógyszerkísérletek számában Európában. ","id":"20180524_Evente_20_ezer_magyra_vesz_reszt_gyogyszerkiserletekben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f039bfec-8c66-45d8-b54e-27f7c694b39e","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Evente_20_ezer_magyra_vesz_reszt_gyogyszerkiserletekben","timestamp":"2018. május. 24. 20:41","title":"Évente 20 ezer magyar vesz részt gyógyszerkísérletekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]