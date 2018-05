Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36631918-73bd-4a18-96b8-1da55b45b33b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tekintélyes amerikai napilap azt is tudni véli forrásai révén, hogy a szexuális zaklatásokkal vádolt producert várhatóan le is tartóztatják majd.","shortLead":"A tekintélyes amerikai napilap azt is tudni véli forrásai révén, hogy a szexuális zaklatásokkal vádolt producert...","id":"20180525_New_York_Times_Harvey_Weinstein_feladja_magat_a_rendorsegen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36631918-73bd-4a18-96b8-1da55b45b33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c238737-c531-4200-84ba-9447b79de4ef","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_New_York_Times_Harvey_Weinstein_feladja_magat_a_rendorsegen","timestamp":"2018. május. 25. 08:12","title":"New York Times: Harvey Weinstein feladja magát a rendőrségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614424fe-5b13-4e9b-aeb3-1da18a24fe66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyelvi képzések várhatóan szeptember közepétől indulnak.","shortLead":"A nyelvi képzések várhatóan szeptember közepétől indulnak.","id":"20180526_Hianyzik_a_nyelvvizsga_Semmi_gond_uj_diplomamento_program_indul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=614424fe-5b13-4e9b-aeb3-1da18a24fe66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a44dba9-bcdc-46ea-89c9-dc0b9cbd84c4","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Hianyzik_a_nyelvvizsga_Semmi_gond_uj_diplomamento_program_indul","timestamp":"2018. május. 26. 09:50","title":"Hiányzik a nyelvvizsga? Semmi gond, új diplomamentő program indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány még élt, amikor a fiú a patakba dobta. ","shortLead":"A kislány még élt, amikor a fiú a patakba dobta. ","id":"20180525_Solyi_gyerekgyilkossag_szexualisan_kozeledett_a_kislanyhoz_a_16_eves_fiu","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27bf3388-6b19-4fdb-996e-b4a133fa68d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Solyi_gyerekgyilkossag_szexualisan_kozeledett_a_kislanyhoz_a_16_eves_fiu","timestamp":"2018. május. 25. 07:28","title":"Sólyi gyerekgyilkosság: szexuálisan közeledett a kislányhoz a 16 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk technológiai guru az online fizetés, az űrbisznisz, az autóipar és az akkumulátorgyártás után legújabb ötletével az építőiparnak kíván némi innovációs löketet adni.","shortLead":"Elon Musk technológiai guru az online fizetés, az űrbisznisz, az autóipar és az akkumulátorgyártás után legújabb...","id":"20180525_elon_musk_the_boring_company_tegla","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0faeff9-9620-4e1d-9685-88d3fb97169f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e003d58b-d6e0-4606-a0ec-021dc5a4da57","keywords":null,"link":"/tudomany/20180525_elon_musk_the_boring_company_tegla","timestamp":"2018. május. 25. 12:03","title":"Elon Musk új ötlete: olyan téglákat kellene gyártani, melyekkel legózva lehet igazi házat építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da06fc06-341c-436b-8736-a47cf2608d81","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tavaly emlékeztünk Mária Terézia királynő születésének 300. évfordulójára. Kell-e ennél jobb alkalom arra, hogy újra napirendre kerüljön Fadrusz János pozsonyi szobrának ügye? – kérdezi a Műértő legfrissebb számában a szerző.



","shortLead":"Tavaly emlékeztünk Mária Terézia királynő születésének 300. évfordulójára. Kell-e ennél jobb alkalom arra, hogy újra...","id":"20180525_Felresikerult_kezdemenyezes__Maria_Terezia_emlekmuve_Pozsonyban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da06fc06-341c-436b-8736-a47cf2608d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79616191-522a-4a68-9dc2-6b5ebcf5d134","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Felresikerult_kezdemenyezes__Maria_Terezia_emlekmuve_Pozsonyban","timestamp":"2018. május. 25. 20:15","title":"Félresikerült kezdeményezés - Mária Terézia emlékműve Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd12001-98da-40a2-8729-f50ddcd5e8a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem olyan egyértelmű ez, mint gondolnánk.","shortLead":"Nem olyan egyértelmű ez, mint gondolnánk.","id":"20180525_Maggie_Gyllenhaal_megkuzdott_azert_hogy_noi_orgazmust_lassunk_a_kepernyon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bd12001-98da-40a2-8729-f50ddcd5e8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761020eb-c51f-4012-9ca4-c99a3a9b469f","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Maggie_Gyllenhaal_megkuzdott_azert_hogy_noi_orgazmust_lassunk_a_kepernyon","timestamp":"2018. május. 25. 09:10","title":"Maggie Gyllenhaal megküzdött azért, hogy női orgazmust lássunk a képernyőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d756623d-cc65-416a-a768-332161bb43d8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FTC-PQS Waterpolo nyerte a férfi vízilabda ob I-et, amelynek döntőjében, a mindent eldöntő ötödik mérkőzésen 8-7-re legyőzte az elmúlt három kiírásban bajnok Szolnoki Dózsa együttesét.\r

","shortLead":"Az FTC-PQS Waterpolo nyerte a férfi vízilabda ob I-et, amelynek döntőjében, a mindent eldöntő ötödik mérkőzésen 8-7-re...","id":"20180526_Tizennyolc_ev_utan_ismet_bajnok_vizilabdaban_a_Ferencvaros","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d756623d-cc65-416a-a768-332161bb43d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771386b2-434b-4ca2-afbe-c0c78d091a82","keywords":null,"link":"/sport/20180526_Tizennyolc_ev_utan_ismet_bajnok_vizilabdaban_a_Ferencvaros","timestamp":"2018. május. 26. 18:51","title":"Tizennyolc év után ismét bajnok vízilabdában a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cd78030-462a-47d7-a489-ebc542593591","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felesége elérzékenyülve emlékezett meg az utolsó napról, amikor együtt lépnek színpadra aerobicórát tartani.","shortLead":"Felesége elérzékenyülve emlékezett meg az utolsó napról, amikor együtt lépnek színpadra aerobicórát tartani.","id":"20180526_Ma_latjak_utoljara_tornaruhaban_ugralni_Schobert_Norbertet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cd78030-462a-47d7-a489-ebc542593591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52a65a8-d783-4794-8aa0-2e95b2dd9c6f","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Ma_latjak_utoljara_tornaruhaban_ugralni_Schobert_Norbertet","timestamp":"2018. május. 26. 12:24","title":"Ma látják utoljára tornaruhában ugrálni Schobert Norbertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]