[{"available":true,"c_guid":"860afc5d-c046-471a-861e-e997cc5d45f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a házelnök új otthonát alakítják ki a Parlament közvetlen közelében lévő Steindl-épületben, az Országgyűlési Őrség is kap ott helyiségeket. A házat eredeti állapotára állítják vissza, több mint kétmilliárd forintból. ","shortLead":"Nemcsak a házelnök új otthonát alakítják ki a Parlament közvetlen közelében lévő Steindl-épületben, az Országgyűlési...","id":"20180525_negy_haloszobas_ket_furdoszobas_lesz_kover_laszlo_uj_rezidenciaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=860afc5d-c046-471a-861e-e997cc5d45f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7085368f-c791-4e3d-a2d9-13acb13864c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_negy_haloszobas_ket_furdoszobas_lesz_kover_laszlo_uj_rezidenciaja","timestamp":"2018. május. 25. 16:33","title":"Négy hálószobás, két fürdőszobás lesz Kövér László új rezidenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcea5b7b-6fa4-45b9-a945-e0c53da083b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. A gyanú szerint az elkövetők külföldről beszerzett szója áfájával „ügyeskedtek” majdnem egymilliárd forint kárt okozva a költségvetésnek. A NAV pénzügyi nyomozói a teljes kár megtérülését biztosították azzal, hogy a bűncselekményt megszakították, a haszonhúzók vagyonát lefoglalták, és megakadályozták a visszaigényelt áfa egy részének kiutalását.","shortLead":"Üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága...","id":"20180525_Szojas_bunszervezet_kovetett_el_milliardos_afacsalast_egy_tatabanyai_ugyved_is_gyanusitott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcea5b7b-6fa4-45b9-a945-e0c53da083b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4798d07-4ead-444e-b0b7-6e33835629cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Szojas_bunszervezet_kovetett_el_milliardos_afacsalast_egy_tatabanyai_ugyved_is_gyanusitott","timestamp":"2018. május. 25. 10:19","title":"Szójás bűnszervezet követett el milliárdos áfacsalást, egy tatabányai ügyvéd is gyanúsított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3526b6a-35ef-43bb-949b-12585a8f7bfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Baán László hosszú interjút adott a Klubrádiónak a Liget Projektről, a Ligetvédők szerint most sem sikerült megindokolni, miért kell és lehet intézményi sűrűségben beépíteni a világ első közparkját.","shortLead":"Baán László hosszú interjút adott a Klubrádiónak a Liget Projektről, a Ligetvédők szerint most sem sikerült...","id":"20180525_Tetelesen_cafoljak_a_Ligetvedok_a_projektert_felelos_miniszteri_biztost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3526b6a-35ef-43bb-949b-12585a8f7bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf4b43f-0030-48be-8a44-3c89832189dd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180525_Tetelesen_cafoljak_a_Ligetvedok_a_projektert_felelos_miniszteri_biztost","timestamp":"2018. május. 25. 12:38","title":"Tételesen cáfolják a Ligetvédők a projektért felelős miniszteri biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b661238-79a6-4b85-8529-68413086a926","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A költségvetési pénzek osztogatásával, illetve visszatartásával igyekszik megosztani Brüsszel a visegrádi négyeket, a Politico híroldal értesülései szerint Orbán Viktor némi EU-s pénzért hajlandó magára hagyni Lengyelországot is. ","shortLead":"A költségvetési pénzek osztogatásával, illetve visszatartásával igyekszik megosztani Brüsszel a visegrádi négyeket...","id":"20180525_Az_oszd_meg_es_uralkodj_elvet_alkalmazza_Brusszel_a_visegradi_negyek_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b661238-79a6-4b85-8529-68413086a926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5e6921-e808-4765-85b7-c9cc15fde577","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_Az_oszd_meg_es_uralkodj_elvet_alkalmazza_Brusszel_a_visegradi_negyek_ellen","timestamp":"2018. május. 25. 15:08","title":"Az oszd meg és uralkodj elvét alkalmazza Brüsszel a visegrádi négyek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c663d50-7a8e-4e0a-b213-f8a329d96093","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180525_Van_egy_magyar_aki_tudja_mi_lesz_a_BLdonto_eredmenye__de_lehet_hogy_trukkozik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c663d50-7a8e-4e0a-b213-f8a329d96093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3765a86f-5f3e-4f55-a00e-604e7f959734","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Van_egy_magyar_aki_tudja_mi_lesz_a_BLdonto_eredmenye__de_lehet_hogy_trukkozik","timestamp":"2018. május. 25. 11:48","title":"Van egy magyar, aki tudja, mi lesz a BL-döntő eredménye – de lehet, hogy trükközik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8d9bc0-a49b-4914-b504-38a8124adbb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos szoftverfrissítés érkezett a napokban három programhoz is, melyek közül legalább egy szinte mindenki számítógépén megtalálható.","shortLead":"Fontos szoftverfrissítés érkezett a napokban három programhoz is, melyek közül legalább egy szinte mindenki...","id":"20180526_adobe_acrobat_reader_photoshop_frissitesek_biztonsagi_res","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f8d9bc0-a49b-4914-b504-38a8124adbb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7be216-b4d6-4290-9760-159232eacd19","keywords":null,"link":"/tudomany/20180526_adobe_acrobat_reader_photoshop_frissitesek_biztonsagi_res","timestamp":"2018. május. 26. 08:03","title":"Erre nyomjon rá: egyszerre 47 hibát javít ki a számítógépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300b4ef1-0ca5-4702-bd9d-a79bb2dd3b89","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Áprilisi csúcstalálkozójuk után szombaton újból személyesen tárgyalt egymással Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun Dzse In dél-koreai elnök - közölte a szöuli elnöki hivatal.","shortLead":"Áprilisi csúcstalálkozójuk után szombaton újból személyesen tárgyalt egymással Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun...","id":"20180526_Egyre_zavarosabb_ujbol_talalkozott_az_eszak_es_a_delkoreai_vezeto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=300b4ef1-0ca5-4702-bd9d-a79bb2dd3b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0f865e-b31a-40fd-b287-2c822cc595d4","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Egyre_zavarosabb_ujbol_talalkozott_az_eszak_es_a_delkoreai_vezeto","timestamp":"2018. május. 26. 13:55","title":"Egyre zavarosabb: újból találkozott az észak- és a dél-koreai vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d60be9-80ff-4dc8-81fb-badba5e9a08c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hűtési távvezetéken keresztül alacsony hőmérsékletű hűtővízzel látnák el az épületeket.","shortLead":"Hűtési távvezetéken keresztül alacsony hőmérsékletű hűtővízzel látnák el az épületeket.","id":"20180525_A_mujegpalya_rendszerevel_hutenek_a_Liget_Projekt_epuleteit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75d60be9-80ff-4dc8-81fb-badba5e9a08c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cb326f-e727-4ebf-83a6-32b13ec52cb2","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_A_mujegpalya_rendszerevel_hutenek_a_Liget_Projekt_epuleteit","timestamp":"2018. május. 25. 10:34","title":"A műjégpálya rendszerével hűtenék a Liget Projekt épületeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]