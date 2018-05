Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62d315fa-f54f-4529-a513-ae1b13bc4a8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Látszólag a tüntetésektől pihenni sem tudó szomszédokat védené a kormány legújabb terve, valójában pontosan sejthető, hogy a politikusok magukat próbálják megvédeni a demonstrálóktól.","shortLead":"Látszólag a tüntetésektől pihenni sem tudó szomszédokat védené a kormány legújabb terve, valójában pontosan sejthető...","id":"20180526_Mindenhol_lehet_tuntetni_kiveve_ahol_emberek_laknak__mit_tervez_a_kormany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62d315fa-f54f-4529-a513-ae1b13bc4a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3462525-d23c-4055-9bbd-d4f3a3b099bc","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Mindenhol_lehet_tuntetni_kiveve_ahol_emberek_laknak__mit_tervez_a_kormany","timestamp":"2018. május. 26. 07:00","title":"\"Mindenhol lehet tüntetni, kivéve, ahol emberek laknak\" – a szomszédokra mutogat a kormány az újabb korlátozáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bizonyítékokat semmisíthetett meg hanyagságból a szlovák rendőrség Ján Kuciak oknyomozó újságíró meggyilkolása helyszínén - állítja az újságíró családjának ügyvédje.","shortLead":"Bizonyítékokat semmisíthetett meg hanyagságból a szlovák rendőrség Ján Kuciak oknyomozó újságíró meggyilkolása...","id":"20180526_Hibazott_a_rendorseg_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_ugyeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870d997e-374c-490d-a523-a7ff7338b081","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Hibazott_a_rendorseg_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_ugyeben","timestamp":"2018. május. 26. 15:00","title":"Hibázott a rendőrség a szlovák újságíró-gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dec1a2a-c321-4206-8270-e3dfcb426631","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A dízeláremelés miatt indított országos tiltakozás miatt káosz alakult ki Brazíliában. A brazil elnök szerint csütörtök este több szakszervezettel megállapodtak, és már csak a kamionsofőrök \"radikális kisebbsége\" folytatja az országok fő közlekedési útvonalainak eltorlaszolását.","shortLead":"A dízeláremelés miatt indított országos tiltakozás miatt káosz alakult ki Brazíliában. A brazil elnök szerint csütörtök...","id":"20180525_bevethetik_a_hadsereget_a_sztrajkolo_kamionsoforok_ellen_braziliaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dec1a2a-c321-4206-8270-e3dfcb426631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49781a6-0151-41ea-8f00-e69f54b4a918","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_bevethetik_a_hadsereget_a_sztrajkolo_kamionsoforok_ellen_braziliaban","timestamp":"2018. május. 25. 21:58","title":"Bevethetik a hadsereget a sztrájkoló kamionsofőrök ellen Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09422b38-1dbe-4873-829d-e4caeaadc54e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A régi, halmozódó problémák lefoglalnak minden erőt, így sok olyan fontos kérdés itthon nincs terítéken, amellyel Nyugat-Európában kiemelt helyen foglalkoznak. Sokat kellene tenni a gyerekek mentálhigiénés állapotának javításáért is, hiszen – hogy elöljáróban csak egy adatot emeljünk ki – minden második héten öngyilkos lesz egy kamasz.","shortLead":"A régi, halmozódó problémák lefoglalnak minden erőt, így sok olyan fontos kérdés itthon nincs terítéken, amellyel...","id":"20180526_gyurko_szilvia_gyerekjogok_hintalovon_alapitvany_2017_jelentes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09422b38-1dbe-4873-829d-e4caeaadc54e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3de262-9e22-4e2a-9658-ea64b3c0544b","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_gyurko_szilvia_gyerekjogok_hintalovon_alapitvany_2017_jelentes","timestamp":"2018. május. 26. 12:30","title":"A gyereknapi buli küszöbén van itt lesújtó jelentés a magyar gyerekekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6090a131-8069-4869-ad29-782a9dd9954a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Utóbbiért nem kap pénzt, így nem világos, hogy mi szükség van a kétféle titulusra.","shortLead":"Utóbbiért nem kap pénzt, így nem világos, hogy mi szükség van a kétféle titulusra.","id":"20180526_Furjes_Balazs_allamtitkarkent_is_fovarosi_kormanybiztos_marad","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6090a131-8069-4869-ad29-782a9dd9954a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f707238-2e09-468f-b769-03e35b8e8fff","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Furjes_Balazs_allamtitkarkent_is_fovarosi_kormanybiztos_marad","timestamp":"2018. május. 26. 10:20","title":"Fürjes Balázs államtitkárként is fővárosi kormánybiztos marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923e3501-ae7e-4cbf-b31d-1ac6d3e56035","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Egy átlagos családi ház energetikai korszerűsítése 3-4 millió forintba is kerülhet, ám a beruházás egy évtized alatt megtérül, az otthon pedig azonnal élhetőbbé válik.","shortLead":"Egy átlagos családi ház energetikai korszerűsítése 3-4 millió forintba is kerülhet, ám a beruházás egy évtized alatt...","id":"201821__energetikai_korszerusites__rezsicsokkentes__megoldasok__az_otthon_melege","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=923e3501-ae7e-4cbf-b31d-1ac6d3e56035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435f7a31-3557-4fba-8bfd-e55ff3a95c85","keywords":null,"link":"/gazdasag/201821__energetikai_korszerusites__rezsicsokkentes__megoldasok__az_otthon_melege","timestamp":"2018. május. 27. 15:00","title":"Legyen a saját maga rezsibiztosa! Mutatjuk, miért éri meg hosszú távon a korszerűsítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b95f07-d77a-400e-adc5-4faa7f579261","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi többször megszúrta a fuvarozót.","shortLead":"A férfi többször megszúrta a fuvarozót.","id":"20180526_Elfogtak_a_pesterzsebeti_taxistamadas_gyanusitottjat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6b95f07-d77a-400e-adc5-4faa7f579261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9de1b60-ec94-4d49-b09e-0ddb2973304b","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Elfogtak_a_pesterzsebeti_taxistamadas_gyanusitottjat","timestamp":"2018. május. 26. 09:23","title":"Elfogták a pesterzsébeti taxistámadás gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7a28a4-9e7b-46ae-943e-2640b06a7447","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Minden gyerek álma, hogy olyan iskolában tanuljon, mint Harry Potter, de ha jobban belegondolunk, a magyar iskola például sokkal biztonságosabb, mint a Roxfort, és más téren is veri a mugli közoktatás a varázslóiskolát. Tegye mindenki a szívére a kezét: szívesen elengedné a gyerekét Harry Potterrel és társaival tanulni?\r

\r

","shortLead":"Minden gyerek álma, hogy olyan iskolában tanuljon, mint Harry Potter, de ha jobban belegondolunk, a magyar iskola...","id":"20180525_Jobb_a_magyar_iskola_mint_a_Roxfort","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a7a28a4-9e7b-46ae-943e-2640b06a7447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf9272a-a225-4a4e-8c31-33ff3b0b52e0","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Jobb_a_magyar_iskola_mint_a_Roxfort","timestamp":"2018. május. 25. 20:00","title":"Jobb a magyar iskola, mint a Roxfort?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]