Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b55e9d04-3896-4433-bdaf-3d59b7f5ef4f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tragikus vereség, de nem halálos csapás az MSZP-nek, a baloldalnak az áprilisi országgyűlési választás eredménye - mondta az MSZP választmányának elnöke a testület szombati ülése után. Hiller István közölte azt is, jelenleg öten aspirálnak a szocialista elnökjelöltségére, ő viszont nem indul újra a választmányi elnöki posztért.","shortLead":"Tragikus vereség, de nem halálos csapás az MSZP-nek, a baloldalnak az áprilisi országgyűlési választás eredménye...","id":"20180526_MSZP_Hiller_Istvan_is_hatrebb_lep","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b55e9d04-3896-4433-bdaf-3d59b7f5ef4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cbd7b93-8e51-4e7e-bd2f-428d4196ea7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_MSZP_Hiller_Istvan_is_hatrebb_lep","timestamp":"2018. május. 26. 16:57","title":"MSZP: Hiller István is hátrébb lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ökopárt \"politikai pedofíliának\" tartja Orbán óvodai kampányolását.","shortLead":"Az ökopárt \"politikai pedofíliának\" tartja Orbán óvodai kampányolását.","id":"20180526_Az_LMP_megvedene_a_gyerekeket_a_politikusoktol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952c293e-761f-42d4-ab9e-aa99233a7303","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Az_LMP_megvedene_a_gyerekeket_a_politikusoktol","timestamp":"2018. május. 26. 14:56","title":"Az LMP megvédené a gyerekeket a politikusoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9827a2a1-69c8-42ad-9086-b2ae826b164d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"3-1-re nyert a Real Madrird a Liverpool ellen a Bajnokok Ligája döntőjében, a Liverpool kapusa két potyagólt is kapott. ","shortLead":"3-1-re nyert a Real Madrird a Liverpool ellen a Bajnokok Ligája döntőjében, a Liverpool kapusa két potyagólt is kapott. ","id":"20180527_Itt_a_BL_donto_legizgalmasabb_10_perce__helyzetek_es_golok_egy_videoban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9827a2a1-69c8-42ad-9086-b2ae826b164d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053f0e75-da18-4976-aeae-8a819ab89a0e","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Itt_a_BL_donto_legizgalmasabb_10_perce__helyzetek_es_golok_egy_videoban","timestamp":"2018. május. 27. 08:26","title":"Itt a BL döntö legizgalmasabb 10 perce - helyzetek és gólok egy videóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5923faf2-1691-4218-b50d-ed7ac4cde115","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180525_Ment_az_autobaneneklos_musor_felvetele_amikor_egy_rendor_kozbeszolt__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5923faf2-1691-4218-b50d-ed7ac4cde115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156ed54a-4bc1-4676-9e75-da8666375fd1","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Ment_az_autobaneneklos_musor_felvetele_amikor_egy_rendor_kozbeszolt__video","timestamp":"2018. május. 25. 15:25","title":"Ment az autóban éneklős műsor felvétele, amikor egy rendőr közbeszólt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ebcef11-ea98-4504-89db-c16255ab09d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő épp a mobiljával volt elfoglalva, amikor megsemmisített egy majdnem 100 éves autót.","shortLead":"A nő épp a mobiljával volt elfoglalva, amikor megsemmisített egy majdnem 100 éves autót.","id":"20180527_ford_model_a_toyota_baleset_veteran_auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ebcef11-ea98-4504-89db-c16255ab09d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b5b186-78f7-4b1d-8470-fb8c770f4065","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_ford_model_a_toyota_baleset_veteran_auto","timestamp":"2018. május. 27. 08:21","title":"87 évet kibírt a Ford Model A, aztán jött a nő a Toyotával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da06fc06-341c-436b-8736-a47cf2608d81","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tavaly emlékeztünk Mária Terézia királynő születésének 300. évfordulójára. Kell-e ennél jobb alkalom arra, hogy újra napirendre kerüljön Fadrusz János pozsonyi szobrának ügye? – kérdezi a Műértő legfrissebb számában a szerző.



","shortLead":"Tavaly emlékeztünk Mária Terézia királynő születésének 300. évfordulójára. Kell-e ennél jobb alkalom arra, hogy újra...","id":"20180525_Felresikerult_kezdemenyezes__Maria_Terezia_emlekmuve_Pozsonyban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da06fc06-341c-436b-8736-a47cf2608d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79616191-522a-4a68-9dc2-6b5ebcf5d134","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Felresikerult_kezdemenyezes__Maria_Terezia_emlekmuve_Pozsonyban","timestamp":"2018. május. 25. 20:15","title":"Félresikerült kezdeményezés - Mária Terézia emlékműve Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A sokszoros szexuális zaklatással vádolt amerikai producer pénteken adta föl magát a rendőrségen, bíróságra vitték, le is tartóztatták és vádat is emeltek ellene. De nem kellett sokáig ott lennie, mivel egymillió dolláros óvadékért cserébe hamar szabadon engedték.","shortLead":"A sokszoros szexuális zaklatással vádolt amerikai producer pénteken adta föl magát a rendőrségen, bíróságra vitték, le...","id":"20180525_Maris_szabadon_engedtek_Harvey_Weinsteint","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f0711d-bf2e-4527-9fcf-c19aef8935ed","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Maris_szabadon_engedtek_Harvey_Weinsteint","timestamp":"2018. május. 25. 17:20","title":"Máris szabadon engedték Harvey Weinsteint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b452dcad-7fbc-4e36-a3fc-79d866e99374","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 71 éves Ilie Nastase nem volt hajlandó megfújni a szondát, végül megbilincselték és bevitték. Miután kiengedték, hat órával később újra elkapták, de akkor már egy robogón ült.","shortLead":"A 71 éves Ilie Nastase nem volt hajlandó megfújni a szondát, végül megbilincselték és bevitték. Miután kiengedték, hat...","id":"20180525_reszegen_vezetett_az_egykori_roman_teniszbajnok_ketszer_is_elkaptak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b452dcad-7fbc-4e36-a3fc-79d866e99374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb4a546-16d2-48cd-aec9-a79005d0653e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_reszegen_vezetett_az_egykori_roman_teniszbajnok_ketszer_is_elkaptak","timestamp":"2018. május. 25. 21:20","title":"Részegen vezetett az egykori román teniszbajnok, kétszer is elkapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]