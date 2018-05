Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A voksolók 68 százaléka szavazott 32 százalék ellenében arra, hogy lazítsák az abortuszra vonatkozó szigorú korlátozást.","shortLead":"A voksolók 68 százaléka szavazott 32 százalék ellenében arra, hogy lazítsák az abortuszra vonatkozó szigorú korlátozást.","id":"20180526_Exit_poll_az_abortusz_liberalizalasara_szavaztak_az_irek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfc3fe2a-c54c-4818-8093-f3b364ab2f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9508f48d-2056-4d96-a3ad-ca468ef8d603","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Exit_poll_az_abortusz_liberalizalasara_szavaztak_az_irek","timestamp":"2018. május. 26. 07:20","title":"Exit poll: az abortusz liberalizálására szavaztak az írek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8d9bc0-a49b-4914-b504-38a8124adbb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos szoftverfrissítés érkezett a napokban három programhoz is, melyek közül legalább egy szinte mindenki számítógépén megtalálható.","shortLead":"Fontos szoftverfrissítés érkezett a napokban három programhoz is, melyek közül legalább egy szinte mindenki...","id":"20180526_adobe_acrobat_reader_photoshop_frissitesek_biztonsagi_res","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f8d9bc0-a49b-4914-b504-38a8124adbb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7be216-b4d6-4290-9760-159232eacd19","keywords":null,"link":"/tudomany/20180526_adobe_acrobat_reader_photoshop_frissitesek_biztonsagi_res","timestamp":"2018. május. 26. 08:03","title":"Erre nyomjon rá: egyszerre 47 hibát javít ki a számítógépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c504b9-7e2b-494a-bbee-1625795b38c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Visszafogott volt minden, kivéve Grant gyűrűje. ","shortLead":"Visszafogott volt minden, kivéve Grant gyűrűje. ","id":"20180527_Ime_Hugh_Grant_eskuvoi_kepei_szokatlan_gyurut_viselt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6c504b9-7e2b-494a-bbee-1625795b38c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2e05cf-a27d-4312-be2f-9d3277db9430","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Ime_Hugh_Grant_eskuvoi_kepei_szokatlan_gyurut_viselt","timestamp":"2018. május. 27. 11:13","title":"Íme Hugh Grant esküvői képei, szokatlan gyűrűt viselt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860afc5d-c046-471a-861e-e997cc5d45f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a házelnök új otthonát alakítják ki a Parlament közvetlen közelében lévő Steindl-épületben, az Országgyűlési Őrség is kap ott helyiségeket. A házat eredeti állapotára állítják vissza, több mint kétmilliárd forintból. ","shortLead":"Nemcsak a házelnök új otthonát alakítják ki a Parlament közvetlen közelében lévő Steindl-épületben, az Országgyűlési...","id":"20180525_negy_haloszobas_ket_furdoszobas_lesz_kover_laszlo_uj_rezidenciaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=860afc5d-c046-471a-861e-e997cc5d45f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7085368f-c791-4e3d-a2d9-13acb13864c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_negy_haloszobas_ket_furdoszobas_lesz_kover_laszlo_uj_rezidenciaja","timestamp":"2018. május. 25. 16:33","title":"Négy hálószobás, két fürdőszobás lesz Kövér László új rezidenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség nemrég közzétett egy videót, amiben jól látszik, milyen komoly szabálytalanságot buktatnak le az új módszerrel.","shortLead":"A rendőrség nemrég közzétett egy videót, amiben jól látszik, milyen komoly szabálytalanságot buktatnak le az új...","id":"20180527_civil_rendorauto_sebessegmeres_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffeb0043-adf1-40c6-9159-53219f99f7b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_civil_rendorauto_sebessegmeres_video","timestamp":"2018. május. 27. 04:01","title":"Így mérnek a rendőrök a civil rendőrautóból – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc61fdf-9294-476e-9e70-4125e6ee0d97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKV a 3-as metró vonalának teljes lezárásakor számít leginkább Bócsa Viktorra, akit néhány éve azért rúgtak ki, mert vicceket mesélt vezetés közben. ","shortLead":"A BKV a 3-as metró vonalának teljes lezárásakor számít leginkább Bócsa Viktorra, akit néhány éve azért rúgtak ki, mert...","id":"20180526_Visszaterhet_a_viccmeselo_buszsofor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fc61fdf-9294-476e-9e70-4125e6ee0d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0be8451-6757-4bee-a111-9f0294543d6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Visszaterhet_a_viccmeselo_buszsofor","timestamp":"2018. május. 26. 16:22","title":"Visszatérhet a viccmesélő buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"122e4246-a25b-4120-aee8-47ebd609aa2a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 70 éves Presser Gáborral beszélget utolsó előtti műsorában Alinda, amelyben elmondja véleményét Marton László ügyéről is.","shortLead":"A 70 éves Presser Gáborral beszélget utolsó előtti műsorában Alinda, amelyben elmondja véleményét Marton László ügyéről...","id":"20180525_Presser_Gabor_A_tervezett_halottak_szama_egy","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=122e4246-a25b-4120-aee8-47ebd609aa2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f5bb38-2f1b-4955-85c6-50f60a932f16","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Presser_Gabor_A_tervezett_halottak_szama_egy","timestamp":"2018. május. 25. 18:23","title":"Presser Gábor: A tervezett halottak száma egy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valóban egy korábbi focistáról van szó.","shortLead":"Valóban egy korábbi focistáról van szó.","id":"20180527_Kiderult_kivel_fagyizott_Orban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d2d506-00a2-462d-92b4-cab0cd448fae","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Kiderult_kivel_fagyizott_Orban","timestamp":"2018. május. 27. 11:43","title":"Kiderült, kivel fagyizott Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]