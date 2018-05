Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb763461-1600-4c0e-9370-86c816834489","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Trianon Múzeum Alapítvány lett a tulajdonosa a Királyszállás Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek, amely egyúttal nevet is váltott: Nagy-Magyarország Park lett belőle. A bakonyi szálláshely már ezen a néven várja a turistákat.","shortLead":"A Trianon Múzeum Alapítvány lett a tulajdonosa a Királyszállás Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek, amely...","id":"201821_nagymagyarorszag_park_bayer_es_azidegenforgalom","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb763461-1600-4c0e-9370-86c816834489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9db1ca-86f0-4a47-bd53-3f6870b68d0f","keywords":null,"link":"/kultura/201821_nagymagyarorszag_park_bayer_es_azidegenforgalom","timestamp":"2018. május. 27. 17:45","title":"Nagy-Magyarország Parkot vett a Bayer Zsolt nevével fémjelzett alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738a630d-36cf-465b-9cdd-6b5899f88d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"30 foknál is melegebb idő várható jövő héten, de nem maradnak el a viharok sem. ","shortLead":"30 foknál is melegebb idő várható jövő héten, de nem maradnak el a viharok sem. ","id":"20180527_Viharos_meleg_var_rank__heti_elorejelzes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=738a630d-36cf-465b-9cdd-6b5899f88d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce05f33-5051-4266-812c-fef183278bd2","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Viharos_meleg_var_rank__heti_elorejelzes","timestamp":"2018. május. 27. 09:44","title":"Viharos meleg vár ránk - heti előrejelzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300b4ef1-0ca5-4702-bd9d-a79bb2dd3b89","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Áprilisi csúcstalálkozójuk után szombaton újból személyesen tárgyalt egymással Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun Dzse In dél-koreai elnök - közölte a szöuli elnöki hivatal.","shortLead":"Áprilisi csúcstalálkozójuk után szombaton újból személyesen tárgyalt egymással Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun...","id":"20180526_Egyre_zavarosabb_ujbol_talalkozott_az_eszak_es_a_delkoreai_vezeto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=300b4ef1-0ca5-4702-bd9d-a79bb2dd3b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0f865e-b31a-40fd-b287-2c822cc595d4","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Egyre_zavarosabb_ujbol_talalkozott_az_eszak_es_a_delkoreai_vezeto","timestamp":"2018. május. 26. 13:55","title":"Egyre zavarosabb: újból találkozott az észak- és a dél-koreai vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cd7fc9-c8bb-41ca-8211-6090d3946e2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészt a lányáról kérdezték. Kijózanító választ adott.","shortLead":"A színészt a lányáról kérdezték. Kijózanító választ adott.","id":"20180527_A_KDNPt_biztos_sokkolna_Anthony_Hopkins_velemenye_a_csaladrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9cd7fc9-c8bb-41ca-8211-6090d3946e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a094cbd-315c-4b09-af4f-6cffe3fc2619","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_A_KDNPt_biztos_sokkolna_Anthony_Hopkins_velemenye_a_csaladrol","timestamp":"2018. május. 27. 07:35","title":"A KDNP-t biztosan sokkolná Anthony Hopkins véleménye a családról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aztán átvette a műsorvezető szerepét.","shortLead":"Aztán átvette a műsorvezető szerepét.","id":"20180527_Alfoldi_az_utolso_adasra_azonnal_igent_mondott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e63bb5b-6473-4fc1-8afc-7b10ad2dc131","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Alfoldi_az_utolso_adasra_azonnal_igent_mondott","timestamp":"2018. május. 27. 15:51","title":"Alföldi az utolsó adásra azonnal igent mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec37ef7a-1fc6-4f85-81ce-bab26c93fbc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német konzervatívok a jelek szerint megunták a budapesti provokációkat. A Fidesz két feltételt kapott, és bár egyik sem lehetetlen kérés, a kommunikációjuk nem lenne egyszerű Magyarországon.","shortLead":"A német konzervatívok a jelek szerint megunták a budapesti provokációkat. A Fidesz két feltételt kapott, és bár egyik...","id":"20180527_A_CDU_meguzente_ezt_a_ket_feltetelt_kell_a_Fidesznek_teljesitenie_kulonben_repul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec37ef7a-1fc6-4f85-81ce-bab26c93fbc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc84de7-ff6f-4738-9526-e63cea8a07c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_A_CDU_meguzente_ezt_a_ket_feltetelt_kell_a_Fidesznek_teljesitenie_kulonben_repul","timestamp":"2018. május. 27. 18:47","title":"A CDU megüzente: ezt a két feltételt kell a Fidesznek teljesítenie, különben repül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be608-9b10-42a8-8fe2-03f2a349dfad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több modell is érintett.","shortLead":"Több modell is érintett.","id":"20180527_600_ezer_jarmuvet_hivhat_vissza_a_Daimler","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=747be608-9b10-42a8-8fe2-03f2a349dfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ca2e65-7f80-46b7-b142-d7afb6901f55","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_600_ezer_jarmuvet_hivhat_vissza_a_Daimler","timestamp":"2018. május. 27. 12:17","title":"600 ezer járművet hívhat vissza a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Helsinki Bizottság érzékenyítő képzései miatt veszik elő most a bírókat.","shortLead":"A Helsinki Bizottság érzékenyítő képzései miatt veszik elő most a bírókat.","id":"20180527_Ujabb_fokozatba_kapcsolt_a_Fidesz_tamadasa_a_birosagok_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d615418e-c1c5-4624-8bcb-e889e86d3f41","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Ujabb_fokozatba_kapcsolt_a_Fidesz_tamadasa_a_birosagok_ellen","timestamp":"2018. május. 27. 13:03","title":"Újabb fokozatba kapcsolt a Fidesz támadása a bíróságok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]