A vb keddi sajtótájékoztatóján Erdei Zsolt, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) elnöke elmondta, hogy az esemény rendezésének elnyerése nagy siker, egyúttal komoly lehetőség is. Ugyanis, ha sikerül magas színvonalon, minden igényt kielégítően lebonyolítani, akkor a későbbiekben talán lehet esély arra, hogy a felnőtteknél is világbajnokságnak adhasson otthont Magyarország. Hozzátette, nem csupán a sporteredményeket, hanem a nagy versenyek rendezését tekintve is nagyhatalomnak számít az ország, a korábbi hazai világversenyeken ez már többször bebizonyosodott. Így bízik benne, hogy sikerül nekik is megugraniuk a magasra tett lécet, a nemzetközi szövetség (AIBA) vezetői pedig maximálisan elégedettek lesznek majd az itt tapasztaltakkal.

A 17-18 éves korosztály legjobbjainak csúcseseménye igazán különleges helyszínt kapott. A Duna Arénában Erdei Zsolt elmondása szerint a lefedett medencén állítják fel a két szorítót, melyekben augusztus 21-én kezdődnek meg a küzdelmek, és tíz nappal később zárulnak.

"Ha jók az információm, ez lesz az első vb, melyen a fiúk és a lányok együtt szerepelnek" – jegyezte meg az elnök, aki elárulta, hogy jelen állás szerint 16 magyar léphet majd ringbe a versenyen, ám nem elképzelhetetlen, hogy mind a 10-10 súlycsoportban lesz hazai öklöző, mivel információi szerint az AIBA fontolgatja, hogy szabaddá teszi a nevezést.

A vb-n – a jelenlegi szabályok szerint – több mint 400 bokszoló indul majd, a magyar szövetség pedig abban bízik, hogy a hazai versenyzők eredményesen veszik fel a harcot a legjobbakkal is.

"Titkon abban reménykedem, hogy a férfiaknál és a nőknél is szerzünk érmet, akár aranyat is. Igaz, én nagyon optimista ember vagyok" –jegyezte meg Erdei Zsolt, aki hangsúlyozta, hogy az ifjúságiak szereplése azért is fontos, mert ez a közvetlen utánpótlása a felnőtteknek, s közülük néhány sportolónak arra is lehet majd esélye, hogy a 2020-as tokiói olimpiai szereplésért harcba szálljon.

Balzsay Károly szövetségi kapitány az elvárásokról óvatosan nyilatkozott, mint mondta, nem akar nagy terheket rakni a versenyzőkre. Mindenesetre elárulta, hogy az idei ifi Eb-n aranyérmes Bernáth Attila, illetve bronzérmes Harsányi Luca a két legnagyobb esélyes a dobogóra, de szerinte mögöttük is vannak olyan versenyzők, akik képesek lehetnek sikeres szereplésre.