[{"available":true,"c_guid":"ccdd89e0-8847-4b78-9dd9-2aff5e512ad9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyre szárazabb és egyre melegebb levő érkezik fölénk.","shortLead":"Egyre szárazabb és egyre melegebb levő érkezik fölénk.","id":"20180529_Kitor_a_nyar_kanikula_lesz_junius_elso_napjaiban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccdd89e0-8847-4b78-9dd9-2aff5e512ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de606d1b-ed75-4aca-b4c5-bca78cdc467a","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Kitor_a_nyar_kanikula_lesz_junius_elso_napjaiban","timestamp":"2018. május. 29. 12:15","title":"Kitör a nyár, kánikula lesz június első napjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mediaworksnél pr- és marketingigazgatói tisztséget betöltő Kázmér Judit korábban a PLT-s lapokat tömörítő cég ügyvezetője is volt. ","shortLead":"A Mediaworksnél pr- és marketingigazgatói tisztséget betöltő Kázmér Judit korábban a PLT-s lapokat tömörítő cég...","id":"20180529_Lelep_Meszaros_mediabirodalmanak_egyik_fontos_szereploje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb797bd-a623-4f71-b9ab-d710bbae8083","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Lelep_Meszaros_mediabirodalmanak_egyik_fontos_szereploje","timestamp":"2018. május. 29. 11:18","title":"Lelép Mészáros médiabirodalmának egyik fontos szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3abef8-ddb2-4552-895c-fd835c390572","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy Gázából kilőtt aknagránát még az övezet területén csapódott be, és megrongált egy elektromos elosztót. Az egyébként is csak akadozva működő áramszolgáltatás az övezet északi részén megszűnt, és az izraeliek nem sietnek az elosztó megjavításával.","shortLead":"Egy Gázából kilőtt aknagránát még az övezet területén csapódott be, és megrongált egy elektromos elosztót. Az egyébként...","id":"20180530_ejjel_is_raketaktol_volt_hangos_a_gazai_ovezet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af3abef8-ddb2-4552-895c-fd835c390572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3e45c4-ad6e-4ffa-84dd-a8b8552cf34a","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_ejjel_is_raketaktol_volt_hangos_a_gazai_ovezet","timestamp":"2018. május. 30. 08:41","title":"Éjjel is rakétáktól volt hangos a Gázai övezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy éve bejött a focis videójátékokat is fejlesztő EA Sports jóslata, 2014-ben tényleg Németország nyerte az akkori labdarúgóvébét. A kiadó az idei összecsapások előtt is kalkulált, ha pedig bebizonyosodik, valóban izgalmas időszak elé néznek a focirajongók. ","shortLead":"Négy éve bejött a focis videójátékokat is fejlesztő EA Sports jóslata, 2014-ben tényleg Németország nyerte az akkori...","id":"20180530_foci_vebe_2018_ea_sports_fifa_2018_ki_nyeri_a_foci_vb_t_joslat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f045fa25-1005-4652-b673-45926f4f78fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_foci_vebe_2018_ea_sports_fifa_2018_ki_nyeri_a_foci_vb_t_joslat","timestamp":"2018. május. 30. 12:03","title":"Hogy ki nyeri a focivébét? Bemondta a jóslatát a FIFA 2018 négy éve tökéletesen tippelő játékkiadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sors László korábban a Vám- és Pénzügyőrség bűnügyi főigazgatója volt.","shortLead":"Sors László korábban a Vám- és Pénzügyőrség bűnügyi főigazgatója volt.","id":"20180530_megnevezte_jeloltjet_varga_mihaly_a_nav_elere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30145648-5e25-4c8e-86a7-447f59ca5626","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_megnevezte_jeloltjet_varga_mihaly_a_nav_elere","timestamp":"2018. május. 30. 10:13","title":"Megnevezte jelöltjét Varga Mihály a NAV élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Okafogyottá vált a Velencei Bizottság vizsgálata Stop Soros-ügyben, miután a két, ordítóan aggályos rész kikerült a javaslatból – mondja Tordai Csaba ügyvéd, alkotmányjogász, korábbi államtitkár. Aggályos pontok így is maradtak a tervezetben, de azok Orbán belpolitikai keménykedéséhez kellenek inkább.","shortLead":"Okafogyottá vált a Velencei Bizottság vizsgálata Stop Soros-ügyben, miután a két, ordítóan aggályos rész kikerült...","id":"20180530_orban_meghatralt_stop_soros","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65607da-58b2-483b-bc0c-a0bd539959fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_orban_meghatralt_stop_soros","timestamp":"2018. május. 30. 14:50","title":"Orbán valójában meghátrált a Stop Sorossal, de leplezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c9b7f3-0ae7-4f35-bc01-17b461850079","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az innsbrucki egyetem statisztikusai szerint visszavághatna a brazilok a 7-1-ért az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon.","shortLead":"Az innsbrucki egyetem statisztikusai szerint visszavághatna a brazilok a 7-1-ért az oroszországi...","id":"20180530_kiszamoltak_megint_nemetbrazil_donto_lesz_a_vbn","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05c9b7f3-0ae7-4f35-bc01-17b461850079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38211ec-f468-4323-b9a1-934b863e006e","keywords":null,"link":"/sport/20180530_kiszamoltak_megint_nemetbrazil_donto_lesz_a_vbn","timestamp":"2018. május. 30. 14:02","title":"Kiszámolták: megint német-brazil döntő lesz a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa7c71a0-7477-4828-a97f-632c6b1079f0","c_author":"","category":"vilag","description":"Több mint 4600 ember halt meg a tavaly szeptemberi Maria hurrikán következtében az USA-hoz tartozó Puerto Rico szigetén – állítják a Harvard egyetem tudósai. A hivatalos adatok 64 halottról tudnak. ","shortLead":"Több mint 4600 ember halt meg a tavaly szeptemberi Maria hurrikán következtében az USA-hoz tartozó Puerto Rico szigetén...","id":"20180529_Kozel_otezer_eletet_kovetelt_a_Puerto_Ricoi_hurrikan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa7c71a0-7477-4828-a97f-632c6b1079f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5b5ba8-4b1d-4bfb-a965-ccf14ab06116","keywords":null,"link":"/vilag/20180529_Kozel_otezer_eletet_kovetelt_a_Puerto_Ricoi_hurrikan","timestamp":"2018. május. 29. 18:14","title":"Csaknem ötezer életet követelt a Puerto Ricó-i hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]