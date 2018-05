Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f94f2e2-14b7-4f20-a420-8732550fa851","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magyar Kupában győztes Újpestnek négymillió forintos bírságot kell fizetnie szurkolóinak viselkedése miatt – döntött a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága.","shortLead":"A Magyar Kupában győztes Újpestnek négymillió forintos bírságot kell fizetnie szurkolóinak viselkedése miatt – döntött...","id":"20180530_sorlocsolas_dobalas_pirotechnika_4_millios_birsag_az_ujpestnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f94f2e2-14b7-4f20-a420-8732550fa851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c54770-d6ba-4e49-94f5-c6f9530b5368","keywords":null,"link":"/sport/20180530_sorlocsolas_dobalas_pirotechnika_4_millios_birsag_az_ujpestnek","timestamp":"2018. május. 30. 11:59","title":"Sörlocsolás, dobálás, pirotechnika: 4 milliós bírság az Újpestnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8402789c-de56-433d-a7a8-acbd865e44a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" A franciaországi Gironde megyében, Bordeaux közelében működő GT Location cég ipari járművek bérbe adásával foglalkozik. De nem ezzel keltett feltűnést.","shortLead":" A franciaországi Gironde megyében, Bordeaux közelében működő GT Location cég ipari járművek bérbe adásával...","id":"20180530_Szeretne_olyan_cegnel_dolgozni_ahol_az_alkalmazottak_dontenek_a_fonok_fizeteserol_Mar_ilyen_is_van","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8402789c-de56-433d-a7a8-acbd865e44a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c932ec6-a78f-452e-bf06-13911ff5ddb5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Szeretne_olyan_cegnel_dolgozni_ahol_az_alkalmazottak_dontenek_a_fonok_fizeteserol_Mar_ilyen_is_van","timestamp":"2018. május. 30. 10:18","title":"Dolgozna olyan cégnél, ahol az alkalmazottak döntenek a főnök fizetéséről? Már ilyen is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18c7f8-b796-45a8-97ed-ceab51cf5698","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„A jelek szerint az Igazságügyi Minisztérium szeret belerúgni a vállalkozásokba” – írta egy felháborodott Facebook-bejegyzésben a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete a félkész cégkapu kapcsán. A számviteli beszámoló közzétételét ugyanis a nehézkesen működő kapun keresztül kell intézni, jóllehet egy hatályos rendelet ezt a szabadon intézhető ügyek közé sorolja.","shortLead":"„A jelek szerint az Igazságügyi Minisztérium szeret belerúgni a vállalkozásokba” – írta egy felháborodott...","id":"20180529_Nagyon_beragtak_a_konyvelok_a_docogo_cegkapura_szamos_vallalkozas_kerulhet_bajba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c18c7f8-b796-45a8-97ed-ceab51cf5698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719c71dd-07df-4271-8f86-040889c84944","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Nagyon_beragtak_a_konyvelok_a_docogo_cegkapura_szamos_vallalkozas_kerulhet_bajba","timestamp":"2018. május. 29. 10:11","title":"Nagyon berágtak a könyvelők a döcögő cégkapura, számos vállalkozás kerülhet bajba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a933dfa2-dbb5-46be-89ed-ec0f86dfe8b9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának hivatala (UNHCR) kedden felszólította a magyar kormányt, hogy vonja vissza azt a törvényjavaslat-csomagot, amely szerinte jelentősen korlátozná a civil szervezeteket és a magánszemélyeket a menekültek és a menedékkérők támogatásában. ","shortLead":"Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának hivatala (UNHCR) kedden felszólította a magyar kormányt, hogy vonja vissza azt...","id":"20180529_stop_soros_felszolitas_unhcr","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a933dfa2-dbb5-46be-89ed-ec0f86dfe8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ed5c75-b8fa-4e7d-a489-7709a46d5a2b","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_stop_soros_felszolitas_unhcr","timestamp":"2018. május. 29. 20:22","title":"A Stop Soros visszavonására szólította fel a kormányt az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12bc05-b7bc-466f-bc58-3780c20a4432","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette a Magyar Orvosi Kamara elvárásait az egészségügy jelenét és jövőjét illető alapvető kérdésekben. Hat pontban foglalták össze követeléseiket.","shortLead":"Közzétette a Magyar Orvosi Kamara elvárásait az egészségügy jelenét és jövőjét illető alapvető kérdésekben. Hat pontban...","id":"20180529_A_halapenz_eltorleset_es_kotelezo_egeszsegtanoktatast_kovetelnek_az_orvosok_Kasler_Miklostol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c12bc05-b7bc-466f-bc58-3780c20a4432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6213c641-cdff-474a-93e1-5e9fbe57c008","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_A_halapenz_eltorleset_es_kotelezo_egeszsegtanoktatast_kovetelnek_az_orvosok_Kasler_Miklostol","timestamp":"2018. május. 29. 16:27","title":"A hálapénz eltörlését és kötelező egészségtan-oktatást követelnek az orvosok Kásler Miklóstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök értékeli majd a választásokat, de valószínűleg a bevándorlás is téma lesz. ","shortLead":"A miniszterelnök értékeli majd a választásokat, de valószínűleg a bevándorlás is téma lesz. ","id":"20180528_Orban_ismet_kormanykozeli_bogracsozast_tart_Kotcsen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4737769c-c3d7-4c95-bccb-0e47c5874252","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Orban_ismet_kormanykozeli_bogracsozast_tart_Kotcsen","timestamp":"2018. május. 28. 18:41","title":"Orbán ismét kormányközeli bográcsozást tart Kötcsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf640fc-5072-4b38-8404-9b7c4336b86a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába készül egyre több VR-re optimalizált tartalom, a vonatkozó eszközökhöz tartozó kijelzők még mindig jelentősen elmaradnak attól, hogy a megjelenített kép valóban élethűnek látszon. Ezen a téren hozhat óriási változást a Google és az LG közös fejlesztése.","shortLead":"Hiába készül egyre több VR-re optimalizált tartalom, a vonatkozó eszközökhöz tartozó kijelzők még mindig jelentősen...","id":"20180529_vr_virtualis_valosag_google_lg_vr_szemuveg_oculus_htc_kijelzo_oled_display","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cf640fc-5072-4b38-8404-9b7c4336b86a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7796780-33b2-47d8-adcb-54f0f4a9e1dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_vr_virtualis_valosag_google_lg_vr_szemuveg_oculus_htc_kijelzo_oled_display","timestamp":"2018. május. 29. 18:03","title":"Sosem látott képernyő: ha ez beválik, óriási változás jöhet a virtuális valóságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b84e99-c06e-4e30-a2bd-f68d7d140c2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legtöbb párt nem akarja támogatni az államfő által javasolt szakértői kormányt, ezért előrehozott választásokat írhatnak ki. A jobboldal mozgósít. ","shortLead":"A legtöbb párt nem akarja támogatni az államfő által javasolt szakértői kormányt, ezért előrehozott választásokat...","id":"20180529_Elorehozott_valasztasok_johetnek_Olaszorszagban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17b84e99-c06e-4e30-a2bd-f68d7d140c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b216b0d-e8f1-4fd4-83fb-3d7892102694","keywords":null,"link":"/vilag/20180529_Elorehozott_valasztasok_johetnek_Olaszorszagban","timestamp":"2018. május. 29. 10:23","title":"Előrehozott választások jöhetnek Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]