[{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tovább drágul a gázolaj, a benzin ára viszont épp 400 forint alatt marad.","shortLead":"Tovább drágul a gázolaj, a benzin ára viszont épp 400 forint alatt marad.","id":"20180528_Nincs_vege_a_dragulasnak_a_heten_mar_410_forintert_lehet_tankolni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b58c8de-b2ab-4cde-b9f2-2750f71b9fb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Nincs_vege_a_dragulasnak_a_heten_mar_410_forintert_lehet_tankolni","timestamp":"2018. május. 28. 13:12","title":"Nincs vége a drágulásnak, a héten már 410 forintért lehet tankolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2b3a75-3558-4c95-b09e-4573584641af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem több milliárd forintnyi közpénz eltüntetéséről lenne szó, igazából nevetnénk a reakciókon, ahogy a kamupártok vezetői fogadták a kampánytámogatásaik elszámolását firtató kérdéseinket. Nézze végig a magyarázkodásaikat a lerázós sablonszövegtől a teljes önellentmondásig! ","shortLead":"Ha nem több milliárd forintnyi közpénz eltüntetéséről lenne szó, igazából nevetnénk a reakciókon, ahogy a kamupártok...","id":"20180530_Nem_hiszem_hogy_takekoztatast_kell_adnom_onnek__szukszavuak_a_kamupartok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b2b3a75-3558-4c95-b09e-4573584641af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5800f43e-7f83-4bda-8612-4ae6de53558a","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Nem_hiszem_hogy_takekoztatast_kell_adnom_onnek__szukszavuak_a_kamupartok","timestamp":"2018. május. 30. 06:30","title":"\"Nem kell tájékoztatást adnom önnek\" – így számolnak el a kamupártok a kampánypénzzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy újabb operáció azonban vár még rá. Egyelőre nem tudni, szenvedett-e maradandó károsodást.","shortLead":"Egy újabb operáció azonban vár még rá. Egyelőre nem tudni, szenvedett-e maradandó károsodást.","id":"20180528_Megmutottek_a_kisfiut_akinek_hanggranat_robbant_fel_a_kezeben_egy_Fradimeccsen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9fd887-a139-4675-9a9f-3cd42410e57b","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Megmutottek_a_kisfiut_akinek_hanggranat_robbant_fel_a_kezeben_egy_Fradimeccsen","timestamp":"2018. május. 28. 21:29","title":"Megműtötték a kisfiút, akinek hanggránát robbant fel a kezében egy Fradi-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszivárgott a felzárkóztatási támogatásokra vonatkozó, kedd délutánra ígért bizottsági javaslat, a kelet-közép-európai tagállamok számára lesújtó hírekkel.","shortLead":"Kiszivárgott a felzárkóztatási támogatásokra vonatkozó, kedd délutánra ígért bizottsági javaslat, a kelet-közép-európai...","id":"20180529_Financial_Times_Brusszel_az_EUtamogatas_negyedet_elvenne_Magyarorszagtol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95493843-024e-410d-995a-4c3951383fec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Financial_Times_Brusszel_az_EUtamogatas_negyedet_elvenne_Magyarorszagtol","timestamp":"2018. május. 29. 06:09","title":"Financial Times: Brüsszel az EU-támogatás negyedét elvenné Magyarországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83482500-3c96-4159-a58c-5be8ca681090","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János nemrég beígérte, hogy a következő vásárhelyi közgyűlésre elmegy. Márki-Zay Péter szimpatizánsai kedden tüntetést szerveznek, éppen az ülés idejére a Városháza elé.","shortLead":"Lázár János nemrég beígérte, hogy a következő vásárhelyi közgyűlésre elmegy. Márki-Zay Péter szimpatizánsai kedden...","id":"20180528_Tuntetessel_varjak_Lazart_a_hodmezovasarhelyi_kozgyulesre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83482500-3c96-4159-a58c-5be8ca681090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ce0d4f-92b6-43f3-916f-56561bf043ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Tuntetessel_varjak_Lazart_a_hodmezovasarhelyi_kozgyulesre","timestamp":"2018. május. 28. 19:35","title":"Tüntetéssel várják Lázárt a hódmezővásárhelyi közgyűlésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szorosabbra fűzi együttműködését a Google és a PayPal. Ennek köszönhetően hamarosan PayPal-fiókkal is lehet majd fizetni a Google különféle szolgáltatásaiban.","shortLead":"Szorosabbra fűzi együttműködését a Google és a PayPal. Ennek köszönhetően hamarosan PayPal-fiókkal is lehet majd...","id":"20180529_paypal_google_gmail_youtube_fizetes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d43c80-ce24-40fa-9979-0c853e185481","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_paypal_google_gmail_youtube_fizetes","timestamp":"2018. május. 29. 10:03","title":"Gmailt használ, és van PayPal-fiókja is? Itt egy jó hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e34bec-9413-4280-a181-23b5719cb340","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hont András és Tóta W. Árpád sírva vigadnak néhány sör és kétharmad felett. Mikorra várható népfrontunk győzelme, mindenki hülye-e rajtunk kívül, esetleg mi is, vagy csak mi? A romkocsmai merengést Csunderlik Péter igyekszik moderálni.","shortLead":"Hont András és Tóta W. Árpád sírva vigadnak néhány sör és kétharmad felett. Mikorra várható népfrontunk győzelme...","id":"20180529_Fanyar_Idok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88e34bec-9413-4280-a181-23b5719cb340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65c3816-1b76-4551-a204-33e198c0ee46","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Fanyar_Idok","timestamp":"2018. május. 29. 17:10","title":"Fanyar Idők: Másnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heves megyében szombaton és kedden is láttak medvét. ","shortLead":"Heves megyében szombaton és kedden is láttak medvét. ","id":"20180529_Medve_setalgatott_az_utcan_Fuzesabonyban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adc0b96-127a-4726-8672-7b7093f24a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Medve_setalgatott_az_utcan_Fuzesabonyban","timestamp":"2018. május. 29. 11:57","title":"Medve sétálgatott az utcán Füzesabonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]