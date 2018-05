Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22a942f2-7d13-4fd0-b298-1647e20c8c63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Lonely Planet kávéházkalauzába a budapesti Madal Cafe, a Kontakt és a My Little Melbourne került be.","shortLead":"A Lonely Planet kávéházkalauzába a budapesti Madal Cafe, a Kontakt és a My Little Melbourne került be.","id":"20180529_Harom_budapesti_kavezo_is_a_vilag_legjobbjai_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22a942f2-7d13-4fd0-b298-1647e20c8c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d698af23-7a46-4252-9dc9-70254b049fd6","keywords":null,"link":"/elet/20180529_Harom_budapesti_kavezo_is_a_vilag_legjobbjai_kozott","timestamp":"2018. május. 29. 17:21","title":"Három budapesti kávézó is a világ legjobbjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0db85b8-5621-4018-bd75-de64d16108b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Paradigmaváltás zajlik a digitális gazdaságra történő átállásban, a folyamatot a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazása hajtja – derült ki a Huawei Global Connenctivity Index (GCI) legújabb kutatásából. A digitális transzformáció szempontjából legfejlettebb országok listáját az Egyesült Államok vezeti, Magyarország a 30. helyen áll a rangsorban.","shortLead":"Paradigmaváltás zajlik a digitális gazdaságra történő átállásban, a folyamatot a mesterséges intelligencia (MI...","id":"20180530_huawei_gci_kutatas_2018_digitalis_transzformacio_mesterseges_intelligencia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0db85b8-5621-4018-bd75-de64d16108b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7af3c76-4122-4221-864d-58d8bba5d395","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_huawei_gci_kutatas_2018_digitalis_transzformacio_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. május. 30. 10:03","title":"Gyorsan járj, tovább érsz: Magyarország a 30. a gazdaságot pörgető digitális átalakulás világranglistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdac57c-7771-4a13-b69b-3a3d6aa27b7f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem vonják még jobban az állam alá az önkormányzatok gazdálkodását – ígérte meg a kormány. Hogy Budapesttel mi történhet, még mindig nyitott kérdés.","shortLead":"Nem vonják még jobban az állam alá az önkormányzatok gazdálkodását – ígérte meg a kormány. Hogy Budapesttel mi...","id":"20180529_Uzent_a_kormany_az_onallosagukat_felto_polgarmestereknek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bdac57c-7771-4a13-b69b-3a3d6aa27b7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2a9aae-f677-4dc3-a0e0-0c2a0c0712e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Uzent_a_kormany_az_onallosagukat_felto_polgarmestereknek","timestamp":"2018. május. 29. 13:30","title":"Üzent a kormány az önállóságukat féltő polgármestereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9064e519-dae8-4ecc-8cc0-03da95aac121","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hajdani inka uralkodók ma élő leszármazottainak genetikai vizsgálatával igazolták perui kutatók, hogy az amerikai kontinens legnagyobb prehispán civilizációjának eredetével kapcsolatos két legenda, amelyek közül az egyik a perui Puno megyében lévő Titicaca-tó környékét, a másik a perui Cuzcóban lévő Pacaritambo barlangot tartja az inkák származási helyének, igaz és kapcsolódik is egymáshoz.","shortLead":"A hajdani inka uralkodók ma élő leszármazottainak genetikai vizsgálatával igazolták perui kutatók, hogy az amerikai...","id":"20180529_inkak_eredete_legenda_dns_vizsgalat_genetika_titicaca","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9064e519-dae8-4ecc-8cc0-03da95aac121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef7a631-2c7c-4627-ba6e-59447cfaa331","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_inkak_eredete_legenda_dns_vizsgalat_genetika_titicaca","timestamp":"2018. május. 29. 06:03","title":"Megfejtették az inkák legendáját – és nagyon úgy tűnik, hogy igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbb0f92-fa5d-47da-9b4e-9aa8c5471ffd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közép-Európa egyetlen „A kategóriás” fesztiválja meghívta Csuja László filmjét, a Virágvölgyet.\r

\r

","shortLead":"Közép-Európa egyetlen „A kategóriás” fesztiválja meghívta Csuja László filmjét, a Virágvölgyet.\r

\r

","id":"20180529_Lesz_magyar_film_Karlovy_Varyban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abbb0f92-fa5d-47da-9b4e-9aa8c5471ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bd978e-c03e-49eb-9f58-f370c031e788","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Lesz_magyar_film_Karlovy_Varyban","timestamp":"2018. május. 29. 14:31","title":"Lesz magyar film Karlovy Varyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5174dc15-e6d9-4edd-a572-828935aac22f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A modern technológia segítségével már az űrből is láthatók India kirívó anyagi egyenlőtlenségei.","shortLead":"A modern technológia segítségével már az űrből is láthatók India kirívó anyagi egyenlőtlenségei.","id":"20180528_india_gazdasagi_egyenlotlenseg_muholdkep","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5174dc15-e6d9-4edd-a572-828935aac22f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ce67a1-207f-4a7b-b29f-6c248ee4a86e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_india_gazdasagi_egyenlotlenseg_muholdkep","timestamp":"2018. május. 28. 22:03","title":"A tudósok ránéztek néhány műholdképre Indiáról, és amit láttak, az magáért beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ea6914-a6c2-4fdd-b43c-d1920498fe25","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Alig 40 egyedről tudnak már csak a veszélyeztetett alfajból.","shortLead":"Alig 40 egyedről tudnak már csak a veszélyeztetett alfajból.","id":"20180529_Osszefog_a_Balkan_a_hiuz_megmenteseert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14ea6914-a6c2-4fdd-b43c-d1920498fe25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853535d1-62ff-4478-aaae-20291963ee04","keywords":null,"link":"/elet/20180529_Osszefog_a_Balkan_a_hiuz_megmenteseert","timestamp":"2018. május. 29. 14:12","title":"Összefog a Balkán a hiúz megmentéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadb6998-e2e9-4156-a708-f33c60361b1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemcsak a szülők vehetik igénybe a gyermekgondozást segítő ellátást. Az Adózóna részletesen összegyűjtötte a tudnivalókat.","shortLead":"Nemcsak a szülők vehetik igénybe a gyermekgondozást segítő ellátást. Az Adózóna részletesen összegyűjtötte...","id":"20180528_Mikor_eri_meg_a_nagyszulonek_gyesre_menni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fadb6998-e2e9-4156-a708-f33c60361b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3322e98-8ca1-486c-a0a7-bdfcde47fc48","keywords":null,"link":"/kkv/20180528_Mikor_eri_meg_a_nagyszulonek_gyesre_menni","timestamp":"2018. május. 28. 17:03","title":"Mikor éri meg a nagyszülőnek gyesre menni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]