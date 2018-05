Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75415205-c9a9-496e-8511-bb19486706d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városban július 15-én tartanak időközi önkormányzati választást, mert áprilisban Hubay György nyert, és parlamenti képviselő lett.","shortLead":"A városban július 15-én tartanak időközi önkormányzati választást, mert áprilisban Hubay György nyert, és parlamenti...","id":"20180529_A_DK_es_a_Momentum_is_Rokker_Zsoltit_tamogatja_Miskolcon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75415205-c9a9-496e-8511-bb19486706d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf65384-3a7e-4f3f-9592-a1c2c45f20d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_A_DK_es_a_Momentum_is_Rokker_Zsoltit_tamogatja_Miskolcon","timestamp":"2018. május. 29. 13:06","title":"A DK és a Momentum is Rokker Zsoltit támogatja Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több pénz kerül a magyar teniszbe, de ez alig 1 százalékát jelenti annak, amennyiből a focistáknak stadionokat építenek. Mit kell tenni ahhoz, hogy egyszer lássunk egy magyar világsztárt is?","shortLead":"Egyre több pénz kerül a magyar teniszbe, de ez alig 1 százalékát jelenti annak, amennyiből a focistáknak stadionokat...","id":"20180530_Magyar_Djokovicsot_akarunk_vagy_sok_hobbiteniszezo_gyereket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d25af26-0c9d-4ba9-9315-d314ebfef378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Magyar_Djokovicsot_akarunk_vagy_sok_hobbiteniszezo_gyereket","timestamp":"2018. május. 30. 11:45","title":"Magyar Djokovicot akarunk, vagy sok hobbiteniszező gyereket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fél óra alatt elfogytak az argentin–izraeli összecsapásra szóló jegyek. ","shortLead":"Fél óra alatt elfogytak az argentin–izraeli összecsapásra szóló jegyek. ","id":"20180528_Valosagos_hiszteriat_keltett_egy_sportesemeny_Izraelben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96b5a0e-6835-4770-84d6-9956f2684f7f","keywords":null,"link":"/sport/20180528_Valosagos_hiszteriat_keltett_egy_sportesemeny_Izraelben","timestamp":"2018. május. 28. 15:14","title":"Valóságos hisztériát keltett egy sportesemény Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A milliárdos szerint Roseanne Barr, aki Trump nagy kedvence megjegyzéseivel megsértette a holokauszt túlélőit.","shortLead":"A milliárdos szerint Roseanne Barr, aki Trump nagy kedvence megjegyzéseivel megsértette a holokauszt túlélőit.","id":"20180530_Soros_visszaszolt_Trump_kedvenc_szinesznojenek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbb8859-f74d-47ef-ac25-c233faa62785","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_Soros_visszaszolt_Trump_kedvenc_szinesznojenek","timestamp":"2018. május. 30. 09:41","title":"Soros visszaszólt Trump kedvenc színésznőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy éve bejött a focis videójátékokat is fejlesztő EA Sports jóslata, 2014-ben tényleg Németország nyerte az akkori labdarúgóvébét. A kiadó az idei összecsapások előtt is kalkulált, ha pedig bebizonyosodik, valóban izgalmas időszak elé néznek a focirajongók. ","shortLead":"Négy éve bejött a focis videójátékokat is fejlesztő EA Sports jóslata, 2014-ben tényleg Németország nyerte az akkori...","id":"20180530_foci_vebe_2018_ea_sports_fifa_2018_ki_nyeri_a_foci_vb_t_joslat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f045fa25-1005-4652-b673-45926f4f78fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_foci_vebe_2018_ea_sports_fifa_2018_ki_nyeri_a_foci_vb_t_joslat","timestamp":"2018. május. 30. 12:03","title":"Hogy ki nyeri a focivébét? Bemondta a jóslatát a FIFA 2018 négy éve tökéletesen tippelő játékkiadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2997f46-f161-42b5-aa12-1ef0f44a2900","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Folytatódik Az állampolgár diadalmenete külföldön.","shortLead":"Folytatódik Az állampolgár diadalmenete külföldön.","id":"20180530_Magyarok_hoztak_el_a_fodijat_az_argentin_filmfesztivalrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2997f46-f161-42b5-aa12-1ef0f44a2900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152f33ec-94c4-4f38-85d0-2f139017636b","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Magyarok_hoztak_el_a_fodijat_az_argentin_filmfesztivalrol","timestamp":"2018. május. 30. 11:20","title":"Magyarok hozták el a fődíjat az argentin filmfesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kenyai Filmügyi Tanács külön engedélyhez köti, hogy valaki videót tegyen közzé az interneten. Aki ezt megszegi, súlyos büntetésre számíthat.","shortLead":"A kenyai Filmügyi Tanács külön engedélyhez köti, hogy valaki videót tegyen közzé az interneten. Aki ezt megszegi...","id":"20180530_videozas_betiltasa_video_posztolasa_engedely_cenzura_kenya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9d6aba-a3cb-4439-be99-567daa98dce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_videozas_betiltasa_video_posztolasa_engedely_cenzura_kenya","timestamp":"2018. május. 30. 11:03","title":"Ez nem vicc(es): van egy ország, ahol \"jogosítványhoz\" kötik, hogy valaki videót töltsön fel az internetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ukrajnába ment volna a sofőr, ha túljut a barabási rendőrökön. De nem jutott.","shortLead":"Ukrajnába ment volna a sofőr, ha túljut a barabási rendőrökön. De nem jutott.","id":"20180528_barabasi_rendorok_lopott_auto_citroen_xsara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1858a2-2f1d-47d9-8810-caf12bfb08ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_barabasi_rendorok_lopott_auto_citroen_xsara","timestamp":"2018. május. 28. 22:21","title":"Azonnal látták a barabási rendőrök, hogy át akarja őket verni a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]