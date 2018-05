Jó ideje Cristiano Ronaldo adóügyei miatt hangos a sajtó. Mint megírtuk, a portugálok aranylábú labdarúgója több éven át mellőzte az államkasszához való hozzájárulást. Összesen 14,76 millió eurót (átszámítva mintegy 4,5 milliárd forintot) nem fizetett be.

CR eleinte nem esett kétségbe, ugyanis alkut ajánlott: hogy elkerülje a börtönt, azt ígérte, befizeti az összeget, sőt, a pénz mellett bűnösnek is vallja magát. Csakhogy a spanyol adóhatóság egyszerűen visszadobta a portugál ajánlatát az AS híre szerint, egyúttal leszögezték: az összeg duplájára, 28 millió euróra tartanak igényt, amelyet június 15-ig be kell fizetni. Különben baj lesz.

Sajtóhírek szerint ha CR nem tesz eleget a követeléseknek, úgy a közelgő világbajnokság végeztével biztosan bíróság elé kell állnia, ott azonban aligha fognak kesztyűs kézzel bánni vele. Egyes lapok már azt is kilátásba helyezték, hogy a büntetési tétel ez esetben akár több évre szóló börtön is lehet. Már ha valóban le kellene töltenie.