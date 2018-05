Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fab7c81-b578-4912-8559-bf3f0d8ae07c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Frank Lampard hároméves szerződést kötött a Derby County labdarúgócsapatával.","shortLead":"Frank Lampard hároméves szerződést kötött a Derby County labdarúgócsapatával.","id":"20180531_az_angol_masodosztalyban_lesz_edzo_a_chelsea_legendaja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fab7c81-b578-4912-8559-bf3f0d8ae07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3aaf90b-209a-4090-86c9-f308e5bd3692","keywords":null,"link":"/sport/20180531_az_angol_masodosztalyban_lesz_edzo_a_chelsea_legendaja","timestamp":"2018. május. 31. 11:10","title":"Az angol másodosztályban lesz edző a Chelsea legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abec002e-5a05-48ef-98e8-89915bb0e190","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a Toyota kivételesen nem a visszafogott polgári külcsínről és a környezetbarát hibrid meghajtásról szól.","shortLead":"Ez a Toyota kivételesen nem a visszafogott polgári külcsínről és a környezetbarát hibrid meghajtásról szól.","id":"20180530_toyota_mega_cruiser_japan_terepjaro_hummer_h1_dizel_japan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abec002e-5a05-48ef-98e8-89915bb0e190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad21f21-d0fb-4f37-abf8-9f4ae76cea3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_toyota_mega_cruiser_japan_terepjaro_hummer_h1_dizel_japan","timestamp":"2018. május. 30. 06:41","title":"A nap fotója: a Toyota brutális terepjárója mellett még egy Hummer is szerénykedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60c54bf-12be-4c5e-a6e1-7edfe557923a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új, kisméretű szabadidő-autót, amely nagyjából a VW Polo méretében fog megjelenni, lefotózták tesztelés közben. ","shortLead":"Az új, kisméretű szabadidő-autót, amely nagyjából a VW Polo méretében fog megjelenni, lefotózták tesztelés közben. ","id":"20180531_volkswagen_TCross","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c60c54bf-12be-4c5e-a6e1-7edfe557923a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77eb7301-be10-48f0-9ea6-b8b31a29ba15","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_volkswagen_TCross","timestamp":"2018. május. 31. 12:24","title":"Majdnem kész a Polóra húzott szabadidő-autó, a Volkswagen T-Cross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az osztrák politikus szerint a \"Stop Soros\" Putyinnak a civil szféra elleni törvényének mintáját követi, és szembemegy az európai értékekkel.","shortLead":"Az osztrák politikus szerint a \"Stop Soros\" Putyinnak a civil szféra elleni törvényének mintáját követi, és szembemegy...","id":"20180530_Weidenholzer_Ki_kell_dobni_Orbant_es_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e09b8d1-d035-4d9d-b25c-b6997beced5d","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Weidenholzer_Ki_kell_dobni_Orbant_es_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2018. május. 30. 15:11","title":"Weidenholzer: Ki kell dobni Orbánt és a Fideszt az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8186e5d3-8727-41ac-ac1d-93e7ddd751c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki utazott már repülőgéppel, az pontosan tudja, hogy van egy tényező, ami talán még a pontos indulásnál is fontosabb az utasok számára – pláne akkor, ha nem egy rövid repülőútról van szó. Ez a dolog nem más, mint hogy mekkora hely áll rendelkezésre a sorok között, vagyis, hogy mekkora a lábtér.","shortLead":"Aki utazott már repülőgéppel, az pontosan tudja, hogy van egy tényező, ami talán még a pontos indulásnál is fontosabb...","id":"20180530_google_chrome_bovitmeny_legrooms_for_google_flight_repulogep_labter","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8186e5d3-8727-41ac-ac1d-93e7ddd751c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71f41cf-4be8-4bfc-bda8-aecf37a7d717","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_google_chrome_bovitmeny_legrooms_for_google_flight_repulogep_labter","timestamp":"2018. május. 30. 08:03","title":"Ha ezzel keres olcsó repülőjegyet, mindig a legkényelmesebb üléseket kapja majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac6ac9e-83be-451f-ac2e-c1ee20ba142b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegszállítók hibázhattak, a mozgássérült asszonynak eltört a szeméremcsontja, súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. A betegszállítók ellen vádat emeltek.","shortLead":"A betegszállítók hibázhattak, a mozgássérült asszonynak eltört a szeméremcsontja, súlyos, nyolc napon túl gyógyuló...","id":"20180531_Nem_csatoltak_be_a_biztonsagi_ovet_a_toloszekbol_a_padlora_zuhant_egy_87_eves_no","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eac6ac9e-83be-451f-ac2e-c1ee20ba142b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59d4145-304c-4bae-a16d-dc1e44590eb1","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Nem_csatoltak_be_a_biztonsagi_ovet_a_toloszekbol_a_padlora_zuhant_egy_87_eves_no","timestamp":"2018. május. 31. 11:04","title":"Nem csatolták be a biztonsági övet, a tolószékből a padlóra zuhant egy 87 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dec1a2a-c321-4206-8270-e3dfcb426631","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az állatokat azért kellett levágni, mert az országot megbénító kamionos sztrájk miatt nem jutottak táphoz a baromfitenyésztők – közölte kedden a brazíliai baromfi- és sertésfeldolgozó szövetség (ABPA).","shortLead":"Az állatokat azért kellett levágni, mert az országot megbénító kamionos sztrájk miatt nem jutottak táphoz...","id":"20180529_70_millio_csirke_pusztult_bele_a_brazil_kamionosok_sztrajkjaba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dec1a2a-c321-4206-8270-e3dfcb426631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590e595f-1e76-4180-9ea3-a5910bb0aa8c","keywords":null,"link":"/vilag/20180529_70_millio_csirke_pusztult_bele_a_brazil_kamionosok_sztrajkjaba","timestamp":"2018. május. 29. 22:04","title":"70 millió csirke pusztult bele a brazil kamionosok sztrájkjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bf9801-805c-45d6-bef0-2356c5636a46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sok napsütés mellett főként a nyugati határnál és az Északi-középhegységben növekedhet meg olykor a gomolyfelhőzet, és fordulhat elő néhol zápor, zivatar.","shortLead":"A sok napsütés mellett főként a nyugati határnál és az Északi-középhegységben növekedhet meg olykor a gomolyfelhőzet...","id":"20180530_nyari_meleg_majus_vege","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61bf9801-805c-45d6-bef0-2356c5636a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54eb8ec3-0df7-48e6-bf0c-85c108626c90","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_nyari_meleg_majus_vege","timestamp":"2018. május. 30. 05:11","title":"Nincs mese, ez itt már a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]