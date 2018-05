Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24a8023f-3614-4161-aa6e-a247747bfc7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És nem tériszonyos.","shortLead":"És nem tériszonyos.","id":"20180530_Will_Smith_az_Operahaz_tetejerol_vigyorgott_a_magyarokra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24a8023f-3614-4161-aa6e-a247747bfc7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c0f053-c117-4945-88ee-db808e16afc8","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Will_Smith_az_Operahaz_tetejerol_vigyorgott_a_magyarokra","timestamp":"2018. május. 30. 17:32","title":"Will Smith az Operaház tetejéről vigyorgott a magyarokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e95b2bd-c8b4-43f5-8c83-1a2368f291ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 2015 júniusában bevezetett tőkekorlátozásokon most ismét enyhítettek, és szeptemberben lehet, hogy az összeset eltörlik, ha a görög gazdaság helyzete megengedi ezt.","shortLead":"A 2015 júniusában bevezetett tőkekorlátozásokon most ismét enyhítettek, és szeptemberben lehet, hogy az összeset...","id":"20180531_akar_havi_otezer_eurot_is_kivehetnek_a_szamlajukrol_ezentul_a_gorogok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e95b2bd-c8b4-43f5-8c83-1a2368f291ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d178df1e-f058-433c-8642-957555ac2f70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_akar_havi_otezer_eurot_is_kivehetnek_a_szamlajukrol_ezentul_a_gorogok","timestamp":"2018. május. 31. 18:16","title":"Akár havi ötezer eurót is kivehetnek a számlájukról ezentúl a görögök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081f97e8-c565-41d4-b8ba-e312717a13e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Konkrétumok még nincsenek, de a Budapest Közút az ígéretek szerint megvizsgálja, létezik-e esetleg jobb megoldás a kapuk helyett. ","shortLead":"Konkrétumok még nincsenek, de a Budapest Közút az ígéretek szerint megvizsgálja, létezik-e esetleg jobb megoldás...","id":"20180530_lecserelhetik_a_magassagkorlatozo_kaput_az_ujabb_horrorbaleset_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=081f97e8-c565-41d4-b8ba-e312717a13e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9676ee5d-45be-43d0-a608-8b45562c9416","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_lecserelhetik_a_magassagkorlatozo_kaput_az_ujabb_horrorbaleset_utan","timestamp":"2018. május. 30. 09:36","title":"Lecserélhetik a magasságkorlátozó kaput az újabb horrorbaleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Személyautóval ütközött egy megkülönböztető jelzéssel haladó rendőrautó Budapesten szerda este. ","shortLead":"Személyautóval ütközött egy megkülönböztető jelzéssel haladó rendőrautó Budapesten szerda este. ","id":"20180530_Rendorok_baleseteztek_a_VII_keruletben_ketten_megserultek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c489bec-cf09-49d8-ac96-5d0887b0ac3a","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180530_Rendorok_baleseteztek_a_VII_keruletben_ketten_megserultek","timestamp":"2018. május. 30. 21:58","title":"Rendőrök baleseteztek a VII. kerületben, ketten megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint a mexikóiak egyáltalán nem segítenek az Egyesült Államoknak az illegális bevándorlás megfékezésében, és a határvédő fal árát nekik kell megfizetniük. A mexikói elnök ismét megüzente, hogy nem fizetnek. ","shortLead":"Az amerikai elnök szerint a mexikóiak egyáltalán nem segítenek az Egyesült Államoknak az illegális bevándorlás...","id":"20180530_ujabb_szajkarateba_bonyolodott_a_hatarfal_miatt_trump_es_a_mexikoi_elnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd5184a-eb3a-463c-b560-de1796c430ba","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_ujabb_szajkarateba_bonyolodott_a_hatarfal_miatt_trump_es_a_mexikoi_elnok","timestamp":"2018. május. 30. 07:11","title":"Újabb szájkaratéba bonyolódott a határfal miatt Trump és a mexikói elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ddddaed-ab80-4256-af9b-a734994e20eb","c_author":"Németh András","category":"hetilap","description":"Azon múlhat a siker, hogy az eladók mennyire felkészülten jelennek meg az online piactereken – mondja Ilja Kretov, az eBay regionális vezetője.","shortLead":"Azon múlhat a siker, hogy az eladók mennyire felkészülten jelennek meg az online piactereken – mondja Ilja Kretov...","id":"201822__ekereskedelem__gyors_novekedes__jo_tanacsok__autot_mobilrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ddddaed-ab80-4256-af9b-a734994e20eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fada6cb-59d8-48a7-9fef-097c183eb884","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.22/201822__ekereskedelem__gyors_novekedes__jo_tanacsok__autot_mobilrol","timestamp":"2018. május. 30. 00:00","title":"Autót mobilról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc09d8-6ed2-4ae4-9028-4db7c0bb3d45","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Ha végre megvan álmaink autója, akkor már csak a megfelelő biztosítás kiválasztására van szükségünk. Erre is érdemes időt szánni, alaposan összevetve az ajánlatokat. Igaz, akkor sincs baj, ha később megbánjuk a döntésünket, hiszen évente egyszer meglévő biztosítónkat újra cserélhetjük.","shortLead":"Ha végre megvan álmaink autója, akkor már csak a megfelelő biztosítás kiválasztására van szükségünk. Erre is érdemes...","id":"20180528_Ne_csak_az_autoja_a_biztositoja_is_legyen_meno","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=effc09d8-6ed2-4ae4-9028-4db7c0bb3d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9558e538-7932-4be5-9ba4-d714917a3bcc","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180528_Ne_csak_az_autoja_a_biztositoja_is_legyen_meno","timestamp":"2018. május. 31. 11:30","title":"Ne csak az autója, a biztosítója is legyen menő!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dec1a2a-c321-4206-8270-e3dfcb426631","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az állatokat azért kellett levágni, mert az országot megbénító kamionos sztrájk miatt nem jutottak táphoz a baromfitenyésztők – közölte kedden a brazíliai baromfi- és sertésfeldolgozó szövetség (ABPA).","shortLead":"Az állatokat azért kellett levágni, mert az országot megbénító kamionos sztrájk miatt nem jutottak táphoz...","id":"20180529_70_millio_csirke_pusztult_bele_a_brazil_kamionosok_sztrajkjaba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dec1a2a-c321-4206-8270-e3dfcb426631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590e595f-1e76-4180-9ea3-a5910bb0aa8c","keywords":null,"link":"/vilag/20180529_70_millio_csirke_pusztult_bele_a_brazil_kamionosok_sztrajkjaba","timestamp":"2018. május. 29. 22:04","title":"70 millió csirke pusztult bele a brazil kamionosok sztrájkjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]