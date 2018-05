Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a2c5edb-6f62-4151-a764-20e0badd5371","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Jelentősen visszavágná az Európai Bizottság a Magyarországnak szánt felzárkóztatási támogatásokat 2020 után, a kérdés az lesz, a veszteséget mennyire hárítja át az állam a magyar lakosságra.","shortLead":"Jelentősen visszavágná az Európai Bizottság a Magyarországnak szánt felzárkóztatási támogatásokat 2020 után, a kérdés...","id":"20180529_Kevesebb_penzt_szan_Brusszel_Magyarorszagnak_Meszaros_Lorinc_is_megerzi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a2c5edb-6f62-4151-a764-20e0badd5371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff40fa4f-2118-400e-b847-6c7a1ebc5fbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Kevesebb_penzt_szan_Brusszel_Magyarorszagnak_Meszaros_Lorinc_is_megerzi","timestamp":"2018. május. 29. 17:43","title":"Kevesebb pénzt szán Brüsszel Magyarországnak, Mészáros Lőrinc is megérzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két nyereséges év után tavaly újra veszteséges az Orbán-család egyik legfontosabb bányászati cégének eredménye, osztalékot sem tudtak fizetni.","shortLead":"Két nyereséges év után tavaly újra veszteséges az Orbán-család egyik legfontosabb bányászati cégének eredménye...","id":"20180529_Veszteseges_az_Orbancsalad_banyaja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c424d3-c288-4459-a4f3-d6c2af146887","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Veszteseges_az_Orbancsalad_banyaja","timestamp":"2018. május. 29. 12:10","title":"Veszteséges az Orbán-család bányája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Aldi Magyarország az Aldi nemzetközi hálózatán belül, és a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi szektorban is elsőként indította el chatbot-szolgáltatását a Facebook Messengeren. Az üzenetküldő szolgáltatásba beépített chatrobot a nap 24 órájában próbál válaszolni a beérkező kérdésekre, hiszen az információkhoz gyorsan hozzáfér, és meg is jeleníti azokat.","shortLead":"Az Aldi Magyarország az Aldi nemzetközi hálózatán belül, és a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi szektorban is elsőként...","id":"20180531_aldi_facebook_messenger_chatbot_aldi_ugyfelszolgalat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a270e609-d7de-4c48-97ff-6d905ea690a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_aldi_facebook_messenger_chatbot_aldi_ugyfelszolgalat","timestamp":"2018. május. 31. 07:02","title":"Már megint újít az Aldi, a magyar vásárlók már ki is próbálhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d24509-0073-4b20-841f-25a5fac7ddba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent Korona előtt a Jobbik képviselői esküt tettek, ennek értelmében Dúrónak vissza is kell adnia mandátumát.","shortLead":"A Szent Korona előtt a Jobbik képviselői esküt tettek, ennek értelmében Dúrónak vissza is kell adnia mandátumát.","id":"20180530_Visszakeri_a_Jobbik_Duro_Dora_mandatumat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5d24509-0073-4b20-841f-25a5fac7ddba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ea39fd-e8bc-46c0-a8d5-ebfb17be8187","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Visszakeri_a_Jobbik_Duro_Dora_mandatumat","timestamp":"2018. május. 30. 16:28","title":"Visszakéri a Jobbik Dúró Dóra mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7944f501-49cf-46fb-aa4b-621851a58e5d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180529_Zsenialis_mit_hoz_ki_ez_a_muvesz_kis_targyak_arnyekaibol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7944f501-49cf-46fb-aa4b-621851a58e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c717d0b0-087d-4b01-bd77-ee4a50daa72b","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Zsenialis_mit_hoz_ki_ez_a_muvesz_kis_targyak_arnyekaibol","timestamp":"2018. május. 29. 14:58","title":"Zseniális, mit hoz ki ez a művész kis tárgyak árnyékaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy éve bejött a focis videójátékokat is fejlesztő EA Sports jóslata, 2014-ben tényleg Németország nyerte az akkori labdarúgóvébét. A kiadó az idei összecsapások előtt is kalkulált, ha pedig bebizonyosodik, valóban izgalmas időszak elé néznek a focirajongók. ","shortLead":"Négy éve bejött a focis videójátékokat is fejlesztő EA Sports jóslata, 2014-ben tényleg Németország nyerte az akkori...","id":"20180530_foci_vebe_2018_ea_sports_fifa_2018_ki_nyeri_a_foci_vb_t_joslat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f045fa25-1005-4652-b673-45926f4f78fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_foci_vebe_2018_ea_sports_fifa_2018_ki_nyeri_a_foci_vb_t_joslat","timestamp":"2018. május. 30. 12:03","title":"Hogy ki nyeri a focivébét? Bemondta a jóslatát a FIFA 2018 négy éve tökéletesen tippelő játékkiadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnokságra készülő argentin labdarúgó-válogatott Lionel Messi három góljának köszönhetően biztosan nyert Haiti ellen.\r

","shortLead":"A világbajnokságra készülő argentin labdarúgó-válogatott Lionel Messi három góljának köszönhetően biztosan nyert Haiti...","id":"20180530_Video_Argentina_Messi_mesterharmasaval_mutatta_meg_mit_tud","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69f2ed4-b6f7-45aa-9d38-0ac1b082574f","keywords":null,"link":"/sport/20180530_Video_Argentina_Messi_mesterharmasaval_mutatta_meg_mit_tud","timestamp":"2018. május. 30. 08:33","title":"Videó: Argentína Messi mesterhármasával mutatta meg, mit tud","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazi erőgéppel rukkolt ki május közepén a OnePlus. Azonban máris felfedeztek egy gyenge pontot a csúcskészüléken, a OnePlus 6-on.","shortLead":"Igazi erőgéppel rukkolt ki május közepén a OnePlus. Azonban máris felfedeztek egy gyenge pontot a csúcskészüléken...","id":"20180530_oneplus6_arcfelismeres_becsapasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbd9dec-5b2c-4c11-871d-3437fe77e089","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_oneplus6_arcfelismeres_becsapasa","timestamp":"2018. május. 30. 19:03","title":"Ennyire egyszerű kijátszani a OnePlus 6 arcfelismerését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]