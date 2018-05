Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d609cc5-68d2-45a1-b4eb-aa460d383261","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megkockáztatjuk, hogy Manhattan akkor a legszebb, amikor a kelet-nyugati irányú utcákat hosszan besüti a felkelő és a lemenő nap. Ilyen csupán négyszer fordul elő egy évben, a Manhattanhenge, azaz a manhattani napforduló különleges eseménynek számít. ","shortLead":"Megkockáztatjuk, hogy Manhattan akkor a legszebb, amikor a kelet-nyugati irányú utcákat hosszan besüti a felkelő és...","id":"20180531_Kaprazatos_jelenseg_a_manhattani_napfordulo__zsenialis_fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d609cc5-68d2-45a1-b4eb-aa460d383261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416ed61c-a969-4371-aa0d-fde5792e18a9","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Kaprazatos_jelenseg_a_manhattani_napfordulo__zsenialis_fotok","timestamp":"2018. május. 31. 13:23","title":"Káprázatos jelenség a manhattani napforduló – zseniális fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973788e6-5326-4f71-8b03-6145e09fe321","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába akart volna az elmúlt napokban bárki új elektromos vagy épp hibridautókat venni Magyarországon. Pontosabban: megtehette volna, csak épp nem kezdhette volna el használni azokat. Az ügy hátterében az állami bürokrácia bénultsága állhatott.","shortLead":"Hiába akart volna az elmúlt napokban bárki új elektromos vagy épp hibridautókat venni Magyarországon. Pontosabban...","id":"20180530_elektromos_auto_vasarlas_burokracia_magyarorszag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=973788e6-5326-4f71-8b03-6145e09fe321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5da1303-3465-4e02-af21-503c03d2d4dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_elektromos_auto_vasarlas_burokracia_magyarorszag","timestamp":"2018. május. 30. 09:26","title":"Beütött a bürokrácia, átmenetileg nem lehetett új elektromos autókat üzembe helyezni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ccde77-fe74-41c6-9206-50dba6a44d7e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tévés a Blikk szerint felszámolja az eddigi életét. Könyvet azért még ír.

","shortLead":"A tévés a Blikk szerint felszámolja az eddigi életét. Könyvet azért még ír.

","id":"20180531_Havas_Henrik_visszavonul_a_nyilvanossag_elol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13ccde77-fe74-41c6-9206-50dba6a44d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9336d93a-dcd9-40dd-bf14-ceb40351d942","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Havas_Henrik_visszavonul_a_nyilvanossag_elol","timestamp":"2018. május. 31. 07:50","title":"Havas Henrik visszavonul a nyilvánosság elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d8a58a8-e04d-4fc9-9ea2-29283d83cfb1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy közlekedési konfliktus során a férfi többször is megütötte a járművezetőt.","shortLead":"Egy közlekedési konfliktus során a férfi többször is megütötte a járművezetőt.","id":"20180530_Megverte_a_buszsofort_egy_ferfi_Solymaron","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d8a58a8-e04d-4fc9-9ea2-29283d83cfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5150bf4-bee7-4bd2-b09b-3fc4a5aa919b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Megverte_a_buszsofort_egy_ferfi_Solymaron","timestamp":"2018. május. 30. 15:41","title":"Megverte a buszsofőrt egy férfi Solymáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b31c4d-40a8-4226-b01e-bf61599438cb","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180531_A_Szabad_Nep_koszonti_a_bolcs_vezetot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78b31c4d-40a8-4226-b01e-bf61599438cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04dfac8-b04e-4e03-8802-af4fb38f7045","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_A_Szabad_Nep_koszonti_a_bolcs_vezetot","timestamp":"2018. május. 31. 12:37","title":"A Szabad Nép köszönti a bölcs vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4e71bc-1bb3-40f0-bceb-0c1ceb86a3f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Napokon belül kampányba kezd Soros György, hogy írjanak ki új népszavazást a Brexitről. Az előző referendum vége az lett, hogy megkezdődtek az EU-ból való kilépési tárgyalások. A milliárdos szerint ha a britek távoznának, azzal óriási károk történnének.","shortLead":"Napokon belül kampányba kezd Soros György, hogy írjanak ki új népszavazást a Brexitről. Az előző referendum vége...","id":"20180530_Soros_kampanyolni_kezd_egy_uj_Brexitnepszavazas_mellett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d4e71bc-1bb3-40f0-bceb-0c1ceb86a3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95625702-a8af-4f0e-96c2-f7a4d86f9da7","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_Soros_kampanyolni_kezd_egy_uj_Brexitnepszavazas_mellett","timestamp":"2018. május. 30. 10:04","title":"Soros kampányolni kezd egy új Brexit-népszavazás mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21eeb0e9-7c0c-4bc0-8c6b-92c3a60fd522","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Stadion, sportpálya, fürdő és uszoda mellé még egy újabb uszodát kaphat Kisvárda.","shortLead":"Stadion, sportpálya, fürdő és uszoda mellé még egy újabb uszodát kaphat Kisvárda.","id":"20180530_Meg_egy_sokadik_sportletesitmenyt_kap_Sesztak_Miklos_varosa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21eeb0e9-7c0c-4bc0-8c6b-92c3a60fd522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c000d09f-fa23-4222-a771-76a62b4b07b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Meg_egy_sokadik_sportletesitmenyt_kap_Sesztak_Miklos_varosa","timestamp":"2018. május. 30. 17:59","title":"Még egy sokadik sportlétesítményt kap Seszták Miklós városa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dde4fe-63ea-4eb2-adbb-16bf1c4a7f8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc személlyel szemben nyújt ma be újabb vádiratot a Fővárosi Főügyészség. ","shortLead":"Nyolc személlyel szemben nyújt ma be újabb vádiratot a Fővárosi Főügyészség. ","id":"20180531_Ujabb_22_milliard_forintos_sikkasztas_vadja_a_Quaestorugyben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43dde4fe-63ea-4eb2-adbb-16bf1c4a7f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a80385a-15c9-4f2e-a037-be624ceed7ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Ujabb_22_milliard_forintos_sikkasztas_vadja_a_Quaestorugyben","timestamp":"2018. május. 31. 09:21","title":"Újabb, 2,2 milliárd forintos sikkasztás vádja a Quaestor-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]