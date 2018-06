Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d4f9751-a29f-4336-85c9-bd9b4b7c146d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az orosz labdarúgást övező erőszak miatt óva intette a világbajnokságra utazó német huligánokat az észak-rajna–vesztfáliai rendőrség.","shortLead":"Az orosz labdarúgást övező erőszak miatt óva intette a világbajnokságra utazó német huligánokat...","id":"20180531_focivb_brutalis_keleteuropai_drukkerekre_figyelmeztetnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d4f9751-a29f-4336-85c9-bd9b4b7c146d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7daf5f4-43fd-44d7-8285-73b3173bee4b","keywords":null,"link":"/sport/20180531_focivb_brutalis_keleteuropai_drukkerekre_figyelmeztetnek","timestamp":"2018. május. 31. 12:04","title":"Foci-vb: brutális kelet-európai drukkerekre figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2334222c-099c-4433-8e9b-1851231c67da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyarul 1971-ben megjelent Száz év magány után Székács Vera fordította Gabriel García Márquez minden művét. ","shortLead":"A magyarul 1971-ben megjelent Száz év magány után Székács Vera fordította Gabriel García Márquez minden művét. ","id":"20180531_Meghalt_Szekacs_Vera_Marquez_magyar_hangja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2334222c-099c-4433-8e9b-1851231c67da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14359bbb-ec06-452f-9718-316fdad9e178","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Meghalt_Szekacs_Vera_Marquez_magyar_hangja","timestamp":"2018. május. 31. 18:51","title":"Meghalt Székács Vera, Márquez magyar hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a8ab90-3161-452f-8fd6-dd43ff3000bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék bocsánatkérésre kötelezte Schmidt Máriáékat, valamint arra, hogy minden érintett helyen, kiadványban korrigálják a perben szereplő fotóhoz tartozó nevet.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék bocsánatkérésre kötelezte Schmidt Máriáékat, valamint arra, hogy minden érintett helyen...","id":"20180531_schmidt_mariaek_elso_fokon_elbuktak_a_pruck_pert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22a8ab90-3161-452f-8fd6-dd43ff3000bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ae7dd7-53f9-4313-a1ae-049817885251","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_schmidt_mariaek_elso_fokon_elbuktak_a_pruck_pert","timestamp":"2018. május. 31. 16:53","title":"Schmidt Máriáék első fokon elbukták a Pruck-pert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3c15ed-9fdc-479d-a297-a44d2b18d2a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzat szerint nincs pénz az út megcsináltatására, és amúgy sem alkalmas az út a metrópótlók közlekedésére.","shortLead":"Az önkormányzat szerint nincs pénz az út megcsináltatására, és amúgy sem alkalmas az út a metrópótlók közlekedésére.","id":"20180530_Meg_de_mindig_meretes_katyukat_kerulegtnek_a_metropotlok_Kispesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c3c15ed-9fdc-479d-a297-a44d2b18d2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a98bde9-3363-406a-ad04-097fcf9730c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Meg_de_mindig_meretes_katyukat_kerulegtnek_a_metropotlok_Kispesten","timestamp":"2018. május. 30. 16:26","title":"Hónapok óta méretes kátyúkat kerülgetnek a metrópótlók Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e24de84-a282-437c-a5ba-3315463daf0d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Legfeljebb 3700 munkavállaló távozik a gyártó németországi vállalatától, de ők is önkéntes alapon. ","shortLead":"Legfeljebb 3700 munkavállaló távozik a gyártó németországi vállalatától, de ők is önkéntes alapon. ","id":"20180530_Maradnak_a_gyarak_es_nem_rug_ki_senkit_az_Opel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e24de84-a282-437c-a5ba-3315463daf0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14b179f-5f08-4374-90de-5e94aa27a646","keywords":null,"link":"/kkv/20180530_Maradnak_a_gyarak_es_nem_rug_ki_senkit_az_Opel","timestamp":"2018. május. 30. 14:59","title":"Maradnak a gyárak, és nem rúg ki senkit az Opel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3015954-c5bd-44c5-ba22-d5d14f3adb3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyieket szorította ki a földpályázatokon, és több százmilliós földalapú támogatást kapott a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt., melynek a legnagyobb tulajdonosa Lázár János anyai nagybátyja, Gyapjas Károly.","shortLead":"A helyieket szorította ki a földpályázatokon, és több százmilliós földalapú támogatást kapott a Gorzsai Mezőgazdasági...","id":"20180531_Sikeres_evet_zart_Lazar_nagybatyjanak_agrarcege_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3015954-c5bd-44c5-ba22-d5d14f3adb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfaafad-a170-4e86-bb1f-40aa2633c595","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Sikeres_evet_zart_Lazar_nagybatyjanak_agrarcege_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. május. 31. 11:42","title":"Sikeres évet zárt Lázár nagybátyjának agrárcége Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a923b55-12ff-4356-a02e-e3322cbc4e28","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nagyprojektekre kiszórt uniós támogatások, vizes vb, Liget projekt – remek évet zártak azok a magyar cégek, amelyek az állami beruházásokból élnek. Egészen jól behatárolható körről van szó, egészen kiszámítható üzleti modellel.","shortLead":"Nagyprojektekre kiszórt uniós támogatások, vizes vb, Liget projekt – remek évet zártak azok a magyar cégek, amelyek...","id":"20180601_ner_beszamolok_epitoipar_allami_megrendelesek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a923b55-12ff-4356-a02e-e3322cbc4e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de504c8-ea07-4fee-a9ac-d1fef49bcdf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_ner_beszamolok_epitoipar_allami_megrendelesek","timestamp":"2018. június. 01. 06:30","title":"Állami gigaberuházások hizlalták a NER-lovagok cégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ac28fc-44d1-4dd7-96ff-8e0253e8a9e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leggyakrabban használt vitamin- és ásványianyag-étrendkiegészítők nem javítják, de nem is károsítják az egészséget – vélik kanadai kutatók, akik a médiában gyakran általános érvényűként idézett megállapítással szemben valójában kifejezetten csak a szív- és érrendszeri betegségek és a stroke kockázatának fényében vizsgálták a vitaminok hatását. A tudósok hangsúlyozzák, hogy az orvossal egyeztetve személyre szabott vitaminpótlásnak továbbra is van értelme, és vannak olyan vitaminok, melyek még a stroke kockázatát is csökkenthetik.","shortLead":"A leggyakrabban használt vitamin- és ásványianyag-étrendkiegészítők nem javítják, de nem is károsítják az egészséget –...","id":"20180531_vitamin_asvanyi_anyag_etrend_kiegeszito_tabletta_hatasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92ac28fc-44d1-4dd7-96ff-8e0253e8a9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33baba0e-7d1d-4b8c-9545-dd3ed3263972","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_vitamin_asvanyi_anyag_etrend_kiegeszito_tabletta_hatasa","timestamp":"2018. május. 31. 18:03","title":"Szed multivitamint? Nagyon nem mindegy, hogy mi van benne és miből mennyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]