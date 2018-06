Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0abb50a1-9950-4469-b48a-fd85b46dd342","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar feltaláló nyerte a brüsszeli Európai Üzleti Csúcstalálkozó keretében átadott Az Év Innovátora díjat. Imre Krisztián az elismerést az EVA megálmodásával érdemelte ki, ami egy olyan, gépi látást alkalmazó okosszemüveg, amely a vakok és látássérültek beltéri és kültéri mobilitását segíti.","shortLead":"Magyar feltaláló nyerte a brüsszeli Európai Üzleti Csúcstalálkozó keretében átadott Az Év Innovátora díjat. Imre...","id":"20180601_eva_vision_imre_krisztian_ev_innovatora_european_business_summit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0abb50a1-9950-4469-b48a-fd85b46dd342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49c55d7-bbef-433e-a662-86bfeac69704","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_eva_vision_imre_krisztian_ev_innovatora_european_business_summit","timestamp":"2018. június. 01. 12:03","title":"Magyar feltaláló lett az év innovátora – olyan szemüveget talált ki, amellyel a vakok is tájékozódhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e1d5ca-a812-4e0d-81c0-5bd8c5aff7e6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Google kibővítette Magyarországon a nemzetközi ingyenes képzési programját, amelyet szélesebb körben, bárki számára elérhetővé tesz.","shortLead":"A Google kibővítette Magyarországon a nemzetközi ingyenes képzési programját, amelyet szélesebb körben, bárki számára...","id":"20180601_google_magyarorszag_ingyenes_kepzes_grow_with_google_google_kepzesek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20e1d5ca-a812-4e0d-81c0-5bd8c5aff7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70e94c8-0b9a-4bc7-a1df-a1fefc1b71e6","keywords":null,"link":"/kkv/20180601_google_magyarorszag_ingyenes_kepzes_grow_with_google_google_kepzesek","timestamp":"2018. június. 01. 12:34","title":"Rákapcsolnak a Google-nél: még több embert fognak ingyen tanítani Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0a5b85-7e91-4da1-80ca-25e6e6b9022b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden rekordot megdönthet a licit, a győztesnek egy feltételt kell csak teljesítenie.","shortLead":"Minden rekordot megdönthet a licit, a győztesnek egy feltételt kell csak teljesítenie.","id":"20180601_Harommillio_dollarert_kinaljak_a_vilag_legdragabb_vacsorajat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df0a5b85-7e91-4da1-80ca-25e6e6b9022b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b202886-9f2c-416a-9fd0-2ab63be664a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Harommillio_dollarert_kinaljak_a_vilag_legdragabb_vacsorajat","timestamp":"2018. június. 01. 16:50","title":"Hárommillió dollárért kínálják a világ legdrágább ebédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fade0c0-8c56-4e12-ad99-22545e71f080","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Képtelen volt rendes ételt enni a lenyelt 80 zacskó miatt. Újabb drámai történet mutatja a tengerek, óceánok műanyagszennyezettségének mértékét.\r

\r

","shortLead":"Képtelen volt rendes ételt enni a lenyelt 80 zacskó miatt. Újabb drámai történet mutatja a tengerek, óceánok...","id":"20180602_Ot_zacskot_hanyt_ki_a_balna_de_vegul_belepusztult_a_muanyagszennyezesbe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fade0c0-8c56-4e12-ad99-22545e71f080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fece73d8-3ea8-46ab-94b2-5a5b76bc85ae","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Ot_zacskot_hanyt_ki_a_balna_de_vegul_belepusztult_a_muanyagszennyezesbe","timestamp":"2018. június. 02. 21:34","title":"Öt zacskót hányt ki a bálna, de végül belepusztult a műanyagszennyezésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030a4c7d-b815-45eb-a066-49eb8a58cc69","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"Mariano Rajoyt, Spanyolország kormányfőjét a Néppárt egykori pénztárnoka rántotta a mélybe, aki korrupciós botrányba keveredett és súlyos börtönbüntetést kapott. A jobbközép kormányt egy baloldali váltotta, de Pedro Sánchez széke nem biztos, pártjának pedig alacsony a támogatottsága.","shortLead":"Mariano Rajoyt, Spanyolország kormányfőjét a Néppárt egykori pénztárnoka rántotta a mélybe, aki korrupciós botrányba...","id":"20180601_Miniszterelnokot_buktatott_a_korrupcio_de_a_beke_nem_jott_el","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=030a4c7d-b815-45eb-a066-49eb8a58cc69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00da407e-6793-480b-b8f9-500c9f67249c","keywords":null,"link":"/vilag/20180601_Miniszterelnokot_buktatott_a_korrupcio_de_a_beke_nem_jott_el","timestamp":"2018. június. 01. 17:00","title":"Miniszterelnököt buktatott a korrupció, mégsem jött el a béke Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679c898d-d825-43d8-839b-2dc9404740d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Videoton, a Felcsút és a Ferencváros dúskál a pénzben, de a legtöbb helyen nem nagy üzlet a magyar foci.","shortLead":"A Videoton, a Felcsút és a Ferencváros dúskál a pénzben, de a legtöbb helyen nem nagy üzlet a magyar foci.","id":"20180601_Azt_hitte_sok_a_penz_a_magyar_fociban_Nezze_meg_ezeket_a_szamokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=679c898d-d825-43d8-839b-2dc9404740d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87273f62-393f-4787-a323-170e76a87ba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Azt_hitte_sok_a_penz_a_magyar_fociban_Nezze_meg_ezeket_a_szamokat","timestamp":"2018. június. 01. 17:46","title":"Azt hitte, sok a pénz a magyar fociban? Nézze meg ezeket a számokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94fb65b-8dfa-4b31-bebe-3230bb215111","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"A gazdasági nacionalizmus háborúhoz vezet. Az amerikai elnök döntése törvénytelen\" – hangsúlyozta Emmanuel Macron, aki nemrég Washingtonban még Trump barátjának nevezte magát.","shortLead":"\"A gazdasági nacionalizmus háborúhoz vezet. Az amerikai elnök döntése törvénytelen\" – hangsúlyozta Emmanuel Macron, aki...","id":"20180601_Macron_kiszeretett_Trumpbol_vege_az_igeretesen_indulo_baratsagnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d94fb65b-8dfa-4b31-bebe-3230bb215111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f97ec1-de33-4506-a703-66458e55119f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Macron_kiszeretett_Trumpbol_vege_az_igeretesen_indulo_baratsagnak","timestamp":"2018. június. 01. 15:12","title":"Macron kiszeretett Trumpból, vége az ígéretesen induló barátságnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem könnyű most a Balaton felé autózóknak.","shortLead":"Nem könnyű most a Balaton felé autózóknak.","id":"20180601_harmas_karambol_torlodas_az_m7esen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc13914-f991-41fe-88ea-d2e9db1f018f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_harmas_karambol_torlodas_az_m7esen","timestamp":"2018. június. 01. 11:43","title":"Hármas karambol, torlódás az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]