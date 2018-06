Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c4aeeed-8a27-43d4-a292-a8329dbc5732","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hat-null. Nem a magyar válogatott javára.","shortLead":"Hat-null. Nem a magyar válogatott javára.","id":"20180602_A_magyar_labdarugas_legsotetebb_napja_a_mai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c4aeeed-8a27-43d4-a292-a8329dbc5732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8beec17f-116f-4706-bcab-ae00fffdccca","keywords":null,"link":"/kultura/20180602_A_magyar_labdarugas_legsotetebb_napja_a_mai","timestamp":"2018. június. 02. 09:52","title":"Ma van a magyar labdarúgás legsötétebb napjának évfordulója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3689ca4e-57eb-44f1-a412-4a4ca4cab3ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180602_Ennyire_meghato_meccse_meg_nem_volt_Rafael_Nadalnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3689ca4e-57eb-44f1-a412-4a4ca4cab3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce736bce-5fc3-4dda-bb8d-dec75e8c353a","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Ennyire_meghato_meccse_meg_nem_volt_Rafael_Nadalnak","timestamp":"2018. június. 02. 17:37","title":"Ennyire megható meccse még nem volt Rafael Nadalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul ott van Ukrajna, ahol Magyarország próbál izmozni Oroszország érdekei mentén, miközben veszélyben a kisebbségek, közte a kárpátaljai magyarok. Magyar fókuszú külpolitikai beszélgetés a hvg.hu közéleti podcastjában.","shortLead":"Ráadásul ott van Ukrajna, ahol Magyarország próbál izmozni Oroszország érdekei mentén, miközben veszélyben...","id":"20180602_Fulke_podcast_Europa_sem_kikopni_sem_lenyelni_nem_tudja_Orbant","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7434dcae-249f-41b9-8ed9-0a3aaef29722","keywords":null,"link":"/itthon/20180602_Fulke_podcast_Europa_sem_kikopni_sem_lenyelni_nem_tudja_Orbant","timestamp":"2018. június. 02. 12:30","title":"Fülke: Európa sem kiköpni, sem lenyelni nem tudja Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f38dc54-5fdd-46f7-b958-28e5c9c6ad13","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A gyermeke tavalyi születése után most visszatérő, ötszörös olimpiai bajnok versenyző ott folytatta, ahol Rióban abbahagyta: győzött a női kajak egyesek 500 méteres döntőjében az idei első válogatóversenyén.","shortLead":"A gyermeke tavalyi születése után most visszatérő, ötszörös olimpiai bajnok versenyző ott folytatta, ahol Rióban...","id":"20180601_nagyot_nyert_kislanyaval_a_karjan_unnepelt_kozak_danuta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f38dc54-5fdd-46f7-b958-28e5c9c6ad13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4323efda-ba99-4596-94c9-cd49e4941ee7","keywords":null,"link":"/elet/20180601_nagyot_nyert_kislanyaval_a_karjan_unnepelt_kozak_danuta","timestamp":"2018. június. 01. 17:40","title":"Nagyot nyert, kislányával a karján ünnepelt Kozák Danuta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77868f22-65ee-4d41-a94f-8fc10eac58c4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 29 éves sofőr azt állította, hogy az utas megtámadta őt. Áldozata 45 éves volt. Az Uber tiltja a sofőrjeinek, hogy fegyvert tartsanak maguknál, de az Egyesült Államokban vannak bizonyos kivételek.","shortLead":"A 29 éves sofőr azt állította, hogy az utas megtámadta őt. Áldozata 45 éves volt. Az Uber tiltja a sofőrjeinek...","id":"20180602_agyonlotte_utasat_egy_uber_sofor_denverben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77868f22-65ee-4d41-a94f-8fc10eac58c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c48424-90ca-499d-9e1a-f26ec9975efc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_agyonlotte_utasat_egy_uber_sofor_denverben","timestamp":"2018. június. 02. 08:07","title":"Agyonlőtte utasát egy Uber-sofőr Denverben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab258697-2661-4ddc-a52a-758d8849f62b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy látszik, a Fidesz környéke Mészáros Lőrincen kívül is tele van zuckerbergi gazdasági talentumokkal...","shortLead":"Úgy látszik, a Fidesz környéke Mészáros Lőrincen kívül is tele van zuckerbergi gazdasági talentumokkal...","id":"20180601_Vesztesegbol_91_millios_pluszba_forditotta_ceget_Kosa_Lajos_felesege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab258697-2661-4ddc-a52a-758d8849f62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3851801-8227-4cd8-b137-9885ac2b61ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Vesztesegbol_91_millios_pluszba_forditotta_ceget_Kosa_Lajos_felesege","timestamp":"2018. június. 01. 14:07","title":"A NER tele van gazdasági csodákkal: veszteségből 91 milliós pluszba fordította cégét Kósa Lajos felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfecc1c-6d85-4090-907c-cbb4cf4fdd1e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A közvetlen postaforgalmat 1968-ban állították le, miután egy New Yorkban feladott levélbomba felrobbant Kubában.","shortLead":"A közvetlen postaforgalmat 1968-ban állították le, miután egy New Yorkban feladott levélbomba felrobbant Kubában.","id":"20180601_otven_ev_utan_ujra_lesz_kozvetlen_posta_kuba_es_az_egyesult_allamok_kozott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edfecc1c-6d85-4090-907c-cbb4cf4fdd1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b84787c-2cf3-4004-b181-ab97f47421e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_otven_ev_utan_ujra_lesz_kozvetlen_posta_kuba_es_az_egyesult_allamok_kozott","timestamp":"2018. június. 01. 20:50","title":"Ötven év után újra lesz közvetlen posta Kuba és az Egyesült Államok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d796531-aee4-4fb6-8a26-e51ae4be14c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tavaly decemberben fellobbant tűz csaknem 1140 négyzetkilométeres területen pusztított, óriási a kár. A lángok terjedését egy hónappal később sikerült megfékezni, és két hónapja nem keletkeztek már újabb tűzgócok. A helyreállítás még nem ért véget. ","shortLead":"A tavaly decemberben fellobbant tűz csaknem 1140 négyzetkilométeres területen pusztított, óriási a kár. A lángok...","id":"20180602_sikerult_vegre_eloltani_kalifornia_eddigi_legnagyobb_erdotuzet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d796531-aee4-4fb6-8a26-e51ae4be14c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2bde24-d62d-4bec-8b1b-08c6c00523bd","keywords":null,"link":"/vilag/20180602_sikerult_vegre_eloltani_kalifornia_eddigi_legnagyobb_erdotuzet","timestamp":"2018. június. 02. 08:41","title":"Sikerült végre eloltani Kalifornia eddigi legnagyobb erdőtüzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]