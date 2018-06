Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a9cf1e6-57de-4edd-8461-456e38a5bb86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy embernek volt öttalálatosa, és a Jokeren is nyertek.\r

\r

","shortLead":"Egy embernek volt öttalálatosa, és a Jokeren is nyertek.\r

\r

","id":"20180602_Valaki_16_milliardot_nyert_a_Lotton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a9cf1e6-57de-4edd-8461-456e38a5bb86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53fc5cc-bd08-4874-bb73-c26b7cd1a38f","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Valaki_16_milliardot_nyert_a_Lotton","timestamp":"2018. június. 02. 19:57","title":"Valaki 1,6 milliárdot nyert a Lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd74c331-598c-4cd7-ab12-e7e1d94948ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kisrepülő a csodával határos módon tudott leszállni egy kaliforniai autóútra. ","shortLead":"Egy kisrepülő a csodával határos módon tudott leszállni egy kaliforniai autóútra. ","id":"20180602_Elkepeszto_ahogy_leszallt_az_autok_koze_ez_a_kisrepulo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd74c331-598c-4cd7-ab12-e7e1d94948ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef4d8e9-3b3c-46fd-a4a2-13cc6a7bf961","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_Elkepeszto_ahogy_leszallt_az_autok_koze_ez_a_kisrepulo","timestamp":"2018. június. 02. 16:55","title":"Elképesztő, ahogy leszállt az autók közé ez a kisrepülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óriási vagyont halmozott fel az alapítvány.","shortLead":"Óriási vagyont halmozott fel az alapítvány.","id":"20180603_Ketszer_annyi_penzt_kapott_Felcsut_az_allamtol_mint_amennyit_az_osszes_tornaterem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311bebc6-cf10-41e8-b0a1-bb536133e275","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Ketszer_annyi_penzt_kapott_Felcsut_az_allamtol_mint_amennyit_az_osszes_tornaterem","timestamp":"2018. június. 03. 09:43","title":"Kétszer annyi pénzt kapott Felcsút az államtól, mint amennyit az összes tornaterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f934e060-0e86-4aa4-8f3f-72c6b497e8f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bungee jumping ugrásáról posztolt magyar idő szerint vasárnap hajnalban egy videót Hosszú Katinka. Saját bevallása szerint csak másodjára tudta rászánni magát az ugrásra.","shortLead":"Bungee jumping ugrásáról posztolt magyar idő szerint vasárnap hajnalban egy videót Hosszú Katinka. Saját bevallása...","id":"20180603_Hosszu_Katinka_csak_masodjara_tudta_legyozni_felelmeit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f934e060-0e86-4aa4-8f3f-72c6b497e8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dccd28c-850a-4eb1-9474-b453c130a1b3","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Hosszu_Katinka_csak_masodjara_tudta_legyozni_felelmeit","timestamp":"2018. június. 03. 08:33","title":"Hosszú Katinka csak másodjára tudta legyőzni félelmeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a243dd-345b-4135-8e2f-c211875393da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség június 4-től keselyűként csap le rájuk.\r

\r

","shortLead":"A rendőrség június 4-től keselyűként csap le rájuk.\r

\r

","id":"20180602_Nagyon_meguthetik_a_bokajukat_az_ittas_vezetok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00a243dd-345b-4135-8e2f-c211875393da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19724bab-29b2-4368-83ea-b04a997c7bdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_Nagyon_meguthetik_a_bokajukat_az_ittas_vezetok","timestamp":"2018. június. 02. 16:43","title":"Nagyon megüthetik a bokájukat az ittas vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megzuhant a Közgép, de még mindig dolgozik.","shortLead":"Megzuhant a Közgép, de még mindig dolgozik.","id":"20180603_Hiaba_a_nehez_idok_egymilliardnal_is_tobbet_vettek_ki_Simicskaek_cegeikbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5668dd4-6894-4d01-b6d5-13b35ed44484","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Hiaba_a_nehez_idok_egymilliardnal_is_tobbet_vettek_ki_Simicskaek_cegeikbol","timestamp":"2018. június. 03. 10:45","title":"Hiába a nehéz idők, egymilliárdnál is többet vettek ki Simicskáék cégeikből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72a8d6d-b489-4979-b4d7-0e6da5e851b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mélységesen bánja a történteket, és bármilyen büntetést elfogad. A kisfiú állapota javul.","shortLead":"Mélységesen bánja a történteket, és bármilyen büntetést elfogad. A kisfiú állapota javul.","id":"20180602_Uzent_az_apa_aki_hanggranatot_adott_a_fia_kezebe_a_Fradimeccsen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f72a8d6d-b489-4979-b4d7-0e6da5e851b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09d4a74-a998-4213-964c-3e6a6d3fe083","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Uzent_az_apa_aki_hanggranatot_adott_a_fia_kezebe_a_Fradimeccsen","timestamp":"2018. június. 02. 11:25","title":"Üzent az apa, aki hanggránátot adott a fia kezébe a Fradi-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az viszont még nagy kérdés, megkapja-e ismét a romaügyeket a legkimutathatatlanabb tevékenységű korábbi miniszterelnöki biztos, Farkas Flórián.","shortLead":"Az viszont még nagy kérdés, megkapja-e ismét a romaügyeket a legkimutathatatlanabb tevékenységű korábbi miniszterelnöki...","id":"20180601_Ne_gondolja_hogy_lealdozott_a_miniszterelnoki_megbizottaknak_Bakondi_Szili_Kerenyi_es_Hegedus_Zsuzsa_is_marad","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5c371c-8cd5-4811-89c9-f97d912fbdbc","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Ne_gondolja_hogy_lealdozott_a_miniszterelnoki_megbizottaknak_Bakondi_Szili_Kerenyi_es_Hegedus_Zsuzsa_is_marad","timestamp":"2018. június. 01. 15:38","title":"Ne gondolja, hogy leáldozott a miniszterelnöki megbízottaknak: Bakondi, Szili, Kerényi, és Hegedűs Zsuzsa is marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]