Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővároson átrohanó szombat délutáni vihar jelentős károkat okozott, olvasónk képeket is küldött.



","shortLead":"A fővároson átrohanó szombat délutáni vihar jelentős károkat okozott, olvasónk képeket is küldött.



","id":"20180602_Kepeken_a_vihar_amokfutasa_Budapesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfc05a1-b6c1-4958-a2bb-cef967620bbc","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Kepeken_a_vihar_amokfutasa_Budapesten","timestamp":"2018. június. 02. 18:22","title":"Képeken a vihar ámokfutása Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61e45a0-72cd-4e5e-84ca-8e375d775863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De nem akármivel! ","shortLead":"De nem akármivel! ","id":"20180603_A_szabaly_az_szabaly_Orbant_is_megjeloltek_Kotcsen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e61e45a0-72cd-4e5e-84ca-8e375d775863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924edc5e-4d91-43e8-a4ab-4ffffc37a6d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_A_szabaly_az_szabaly_Orbant_is_megjeloltek_Kotcsen","timestamp":"2018. június. 03. 21:58","title":"A szabály, az szabály: Orbánt is megjelölték Kötcsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyik pontunkat sem fogadja be az ENSZ a migrációs tárgyalássorozaton, nagyon úgy fest. Szijjártó Péter külügyminiszter szerint a szöveg egyre rosszabb lesz – ebben az ügyben is eléggé magára marad a kormány.

","shortLead":"Egyik pontunkat sem fogadja be az ENSZ a migrációs tárgyalássorozaton, nagyon úgy fest. Szijjártó Péter külügyminiszter...","id":"20180604_Rosszul_all_a_szenank_az_ENSZfele_migracios_targyalasokon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c44b382-8061-45c6-b83b-2074913eb2ce","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Rosszul_all_a_szenank_az_ENSZfele_migracios_targyalasokon","timestamp":"2018. június. 04. 16:14","title":"Rosszul áll a szénánk az ENSZ-féle migrációs tárgyalásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jól ment tavaly a hazai kiskereskedelmi cégeknek. Az Aldi és a Spar bevétele és profitja is jelentősen nőtt - derül ki az éves beszámolókból. \r

","shortLead":"Jól ment tavaly a hazai kiskereskedelmi cégeknek. Az Aldi és a Spar bevétele és profitja is jelentősen nőtt - derül ki...","id":"20180602_Igencsak_halas_lehet_az_Aldi_a_a_magyaroknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111269c2-3bf5-45fc-8fd7-7c7f9ece3c47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Igencsak_halas_lehet_az_Aldi_a_a_magyaroknak","timestamp":"2018. június. 02. 18:35","title":"Igencsak hálás lehet az Aldi a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ef6bcd-6c41-4497-bed1-3e0cb43bc1ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amíg hetekben, hónapokban mérhető a különbség a várakozás mértéke közt a fizetős és a közegészségügyben, addig nem csoda, ha egyre több pénzt költenek el ott a magyarok, és egyre több orvos vándorol ide a közegészségügyből.\r

\r

","shortLead":"Amíg hetekben, hónapokban mérhető a különbség a várakozás mértéke közt a fizetős és a közegészségügyben, addig nem...","id":"20180602_Uj_iranyt_vesz_az_orvoselvandorlas_kulfold_helyett_irany_a_fizetos_szfera","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65ef6bcd-6c41-4497-bed1-3e0cb43bc1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fdcfaa3-9609-4cf1-b1de-75653d411605","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Uj_iranyt_vesz_az_orvoselvandorlas_kulfold_helyett_irany_a_fizetos_szfera","timestamp":"2018. június. 02. 20:36","title":"Új irányt vesz az orvoselvándorlás: külföld helyett irány a fizetős szféra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d90157f4-e554-485d-b473-0068ee5e05c0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A mostaninál nyolcszor több lakáshitellel serkentené a gazdasági növekedést a jegybank, remélve, hogy nem lesz újabb adósságválság. Ám az ügyfelek egy része most is rizikós.","shortLead":"A mostaninál nyolcszor több lakáshitellel serkentené a gazdasági növekedést a jegybank, remélve, hogy nem lesz újabb...","id":"201818__eladositana_ajegybank__porgo_ingatlanpiac__kockazatok__arak_es_vagyak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d90157f4-e554-485d-b473-0068ee5e05c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e813ba8-fd23-4054-ad72-9cf20c182fba","keywords":null,"link":"/gazdasag/201818__eladositana_ajegybank__porgo_ingatlanpiac__kockazatok__arak_es_vagyak","timestamp":"2018. június. 03. 11:00","title":"Nagyon kockázatosan jut önrészhez a lakáshitelesek egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Anna and the Barbies egyik számát posztolta Orbán. ","shortLead":"Az Anna and the Barbies egyik számát posztolta Orbán. ","id":"20180604_Az_Auchanreklam_dalat_posztolta_Orban_a_Trianonemleknapra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a631dd0-fabf-4d97-b917-70121fd0f35d","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Az_Auchanreklam_dalat_posztolta_Orban_a_Trianonemleknapra","timestamp":"2018. június. 04. 09:55","title":"Az Auchan-reklám dalát posztolta Orbán a Trianon-emléknapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0a38d5-610e-4d67-9fa4-b5009541b063","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lesz benne egy több mint 100 négyzetméteres, több ezer házat ábrázoló városmakett is. Elvileg jövő év elején már meg is kéne nyitnia a most még eléggé kibelezett háznak. ","shortLead":"Lesz benne egy több mint 100 négyzetméteres, több ezer házat ábrázoló városmakett is. Elvileg jövő év elején már meg is...","id":"20180604_A_szazadfordulos_Budapestrol_szolo_kiallitast_tesznek_az_Olof_Palme_hazba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b0a38d5-610e-4d67-9fa4-b5009541b063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407c7e4b-225b-45a9-b83e-d27acae22794","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180604_A_szazadfordulos_Budapestrol_szolo_kiallitast_tesznek_az_Olof_Palme_hazba","timestamp":"2018. június. 04. 11:33","title":"A századfordulós Budapestről szóló kiállítást tesznek az Olof Palme házba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]