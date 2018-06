Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d23adf2e-28ec-4188-b77e-7cd0aca745ea","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A soron következő, 2019-es európai parlamenti választás az értékek és a kultúrák küzdelme lesz, és itt nagyon sok mindent lehet veszíteni - sajtófőnöke, Havasi Bertalan szerint egyebek mellett erről is beszélt a kötcsei találkozón Orbán Viktor miniszterelnök.\r

","shortLead":"A soron következő, 2019-es európai parlamenti választás az értékek és a kultúrák küzdelme lesz, és itt nagyon sok...","id":"20180603_Orban_Kotcsen_is_europai_lepteku_harcot_vizionalt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d23adf2e-28ec-4188-b77e-7cd0aca745ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85dd6b11-960e-4473-ac28-f99567767ce7","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Orban_Kotcsen_is_europai_lepteku_harcot_vizionalt","timestamp":"2018. június. 03. 18:58","title":"Orbán Kötcsén is európai léptékű harcot vízionált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b0e587-761c-4327-8fd6-e76cda1a4768","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy pihent agyú DJ úgy gondolta, poénból összemixeli a rockbanda és a mambókirály dalait.","shortLead":"Egy pihent agyú DJ úgy gondolta, poénból összemixeli a rockbanda és a mambókirály dalait.","id":"20180604_Hallgassa_meg_hogy_szol_a_Green_Day_es_Lou_Bega_duettje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9b0e587-761c-4327-8fd6-e76cda1a4768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af699421-8cf2-42bf-b1e4-172e7a204032","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_Hallgassa_meg_hogy_szol_a_Green_Day_es_Lou_Bega_duettje","timestamp":"2018. június. 04. 14:59","title":"Hallgassa meg, hogy szól a Green Day és Lou Bega \"duettje\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mindig hasonló alaprajzú lakásokat fosztottak ki egy trükkel országszerte. ","shortLead":"Mindig hasonló alaprajzú lakásokat fosztottak ki egy trükkel országszerte. ","id":"20180604_Meglatta_a_lehetoseget_az_otveneshatvanas_evekben_epult_lakasokban_egy_bunbanda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cea0d67-dcea-4812-86a6-9350f5bfeb03","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Meglatta_a_lehetoseget_az_otveneshatvanas_evekben_epult_lakasokban_egy_bunbanda","timestamp":"2018. június. 04. 13:15","title":"Meglátta a lehetőséget az ötvenes-hatvanas években épült lakásokban egy bűnbanda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b1718e-ec97-4a14-8e85-e21f0ccae23b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Parlament előtt tiltakozott a civilek ellen irányuló \"Stop Soros\"-törvénysjavaslat ellen az Amnesty International és a Magyar Helsinki Bizottság, ahol egy kis füzetet is osztottak a megjelent képviselőknek, amelyben a sokszínű Magyarország mellett érveltek. Arra kérték a képviselőket, ne szavazzák meg a törvényt. Videó. ","shortLead":"A Parlament előtt tiltakozott a civilek ellen irányuló \"Stop Soros\"-törvénysjavaslat ellen az Amnesty International és...","id":"20180604_Ez_minden_csak_nem_nemzeti_osszetartozas__a_Stop_Soros_ellen_tuntettek_a_civilek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1b1718e-ec97-4a14-8e85-e21f0ccae23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3a8db0-0626-4b75-ab54-88869a332e03","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Ez_minden_csak_nem_nemzeti_osszetartozas__a_Stop_Soros_ellen_tuntettek_a_civilek","timestamp":"2018. június. 04. 13:02","title":"\"Ez minden, csak nem nemzeti összetartozás\" – a Stop Soros ellen tüntettek a civilek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az 1 667 298 070 forintos nyeremény az átlagfizetéshez képest mesés összegnek tűnik, de így is jelentősen elmarad a dobogós lotónyereményektől. Minden idők legnagyobb Ötöslottó főnyereményeinek listáján csak a 21. helyre fért fel.","shortLead":"Az 1 667 298 070 forintos nyeremény az átlagfizetéshez képest mesés összegnek tűnik, de így is jelentősen elmarad...","id":"20180603_A_tegnapi_lottonyertes_sehol_sincs_a_magyar_csucsgazdagokhoz_kepest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e28ccc4-834c-49a6-8228-3a358fb40509","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_A_tegnapi_lottonyertes_sehol_sincs_a_magyar_csucsgazdagokhoz_kepest","timestamp":"2018. június. 03. 17:18","title":"A tegnapi lottónyertes sehol sincs a magyar csúcsgazdagokhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdd08b2-6787-44eb-a8a2-878668107c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esőtől vizes pályán több versenyző is megcsúszott, majd sportbírókat és szerelőket ütött el a DTM (német túraautó bajnokság) hungaroringi futamán.","shortLead":"Az esőtől vizes pályán több versenyző is megcsúszott, majd sportbírókat és szerelőket ütött el a DTM (német túraautó...","id":"20180603_Balestek_miatt_felfuggesztettek_a_DTM_futamot_a_Hungaroringen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cdd08b2-6787-44eb-a8a2-878668107c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3768d085-8f4c-4092-b519-1775e878700c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_Balestek_miatt_felfuggesztettek_a_DTM_futamot_a_Hungaroringen","timestamp":"2018. június. 03. 14:56","title":"Balesetek miatt felfüggesztették a DTM futamot a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47a55a7-28df-4932-a80d-38239b10edb7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Concorso D'Eleganza Villa D'Este a világ talán legelegánsabb környezetében megrendezett autókiállítása. Ide olyasmivel kell jönni az esélyességhez, amiből jellemzően 20 darabnál kevesebb készült összesen. ","shortLead":"A Concorso D'Eleganza Villa D'Este a világ talán legelegánsabb környezetében megrendezett autókiállítása. Ide...","id":"20180603_Alfa_Romeo_332_Stradale","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b47a55a7-28df-4932-a80d-38239b10edb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e34ad46-bb49-4093-9a6f-093e0c0f750a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_Alfa_Romeo_332_Stradale","timestamp":"2018. június. 03. 12:49","title":"Mi más, mint egy ilyen Alfa Romeo nyerhetné el a legszebb autó címét? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jól ment tavaly a hazai kiskereskedelmi cégeknek. Az Aldi és a Spar bevétele és profitja is jelentősen nőtt - derül ki az éves beszámolókból. \r

","shortLead":"Jól ment tavaly a hazai kiskereskedelmi cégeknek. Az Aldi és a Spar bevétele és profitja is jelentősen nőtt - derül ki...","id":"20180602_Igencsak_halas_lehet_az_Aldi_a_a_magyaroknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111269c2-3bf5-45fc-8fd7-7c7f9ece3c47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Igencsak_halas_lehet_az_Aldi_a_a_magyaroknak","timestamp":"2018. június. 02. 18:35","title":"Igencsak hálás lehet az Aldi a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]