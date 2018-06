Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5164c495-8ab7-4e13-9f32-fa79b4b1b3cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb hírek is azt támasztják alá, hogy egy picit késik a Galaxy Note9, de már nem is kell olyan nagyon sokat várni rá.","shortLead":"A legújabb hírek is azt támasztják alá, hogy egy picit késik a Galaxy Note9, de már nem is kell olyan nagyon sokat...","id":"20180603_samsung_galaxy_note9_bejelentesi_datuma","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5164c495-8ab7-4e13-9f32-fa79b4b1b3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0680f7-482e-4948-8404-b6ef6d556b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_samsung_galaxy_note9_bejelentesi_datuma","timestamp":"2018. június. 03. 08:03","title":"Jegyezze fel: megvan, melyik napon jelenthetik be a Samsung legerősebb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da15523e-c6d9-4127-adce-fa248afb8f8d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ilyen szponzorautózások, néha elég kellemetlen következményekkel járhatnak.","shortLead":"Az ilyen szponzorautózások, néha elég kellemetlen következményekkel járhatnak.","id":"20180604_Ez_se_gyakori_a_felvezeto_autot_sikerult_a_falhoz_csapni_egy_autoversenyen__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da15523e-c6d9-4127-adce-fa248afb8f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6192f12e-ff56-4800-9149-9818230d338b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_Ez_se_gyakori_a_felvezeto_autot_sikerult_a_falhoz_csapni_egy_autoversenyen__video","timestamp":"2018. június. 04. 09:17","title":"Celeb vezette a felvezetőautót egy autóverseny előtt, oda is csapta a falhoz – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Brian De Palma már írja a Weinsten-ügyről szóló film forgatókönyvét, amelynek a részleteit egy francia producerrel egyezteti. ","shortLead":"Brian De Palma már írja a Weinsten-ügyről szóló film forgatókönyvét, amelynek a részleteit egy francia producerrel...","id":"20180602_weinstein_film_rendezo_depalma","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcde7452-cd3f-42a6-9639-02417882bbcd","keywords":null,"link":"/kultura/20180602_weinstein_film_rendezo_depalma","timestamp":"2018. június. 02. 14:51","title":"Weinstein-film: „Ez egy horrorfilm lesz, egy szexuális ragadozóról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A képviselők ma interpellálhatják először a negyedik Orbán-kormány tagjait az Országgyűlésben.","shortLead":"A képviselők ma interpellálhatják először a negyedik Orbán-kormány tagjait az Országgyűlésben.","id":"20180604_leteszi_a_parlamenti_eskut_hadhazy_akos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046aa0c6-7c55-4e4c-84ca-c31f2a1f8bd3","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_leteszi_a_parlamenti_eskut_hadhazy_akos","timestamp":"2018. június. 04. 07:21","title":"Ma esküszik Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék közös jelöltje, Győri Péter meg is kérdezte, milyen terjedelemben számíthat arra, hogy a kampányidőszakban ő is sorra kerül.","shortLead":"Az ellenzék közös jelöltje, Győri Péter meg is kérdezte, milyen terjedelemben számíthat arra, hogy a kampányidőszakban...","id":"20180604_A_Fidesz_polgarmesterjeloltje_8_oldalon_22szer_szerepel_Jozsefvaros_keruleti_lapjaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc49ce8-8069-4547-9624-e1e2fa0c2b06","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_A_Fidesz_polgarmesterjeloltje_8_oldalon_22szer_szerepel_Jozsefvaros_keruleti_lapjaban","timestamp":"2018. június. 04. 09:35","title":"A Fidesz polgármesterjelöltje 8 oldalon 22-szer szerepel Józsefváros kerületi lapjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ddddaed-ab80-4256-af9b-a734994e20eb","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Azon múlhat a siker, hogy az eladók mennyire felkészülten jelennek meg az online piactereken – mondja Ilja Kretov, az eBay regionális vezetője.","shortLead":"Azon múlhat a siker, hogy az eladók mennyire felkészülten jelennek meg az online piactereken – mondja Ilja Kretov...","id":"201822__ekereskedelem__gyors_novekedes__jo_tanacsok__autot_mobilrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ddddaed-ab80-4256-af9b-a734994e20eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fada6cb-59d8-48a7-9fef-097c183eb884","keywords":null,"link":"/tudomany/201822__ekereskedelem__gyors_novekedes__jo_tanacsok__autot_mobilrol","timestamp":"2018. június. 03. 09:00","title":"Milyen hibákat ne kövessünk el, ha a neten kereskedünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővároson átrohanó szombat délutáni vihar jelentős károkat okozott, olvasónk képeket is küldött.



","shortLead":"A fővároson átrohanó szombat délutáni vihar jelentős károkat okozott, olvasónk képeket is küldött.



","id":"20180602_Kepeken_a_vihar_amokfutasa_Budapesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfc05a1-b6c1-4958-a2bb-cef967620bbc","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Kepeken_a_vihar_amokfutasa_Budapesten","timestamp":"2018. június. 02. 18:22","title":"Képeken a vihar ámokfutása Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99772afc-4a71-46c7-9e18-00fe2e25a8b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai Sacramento városában már tesztelik azokat a rendszámtáblákat, amelyek nyugdíjjazzák majd a jelenlegi megoldást.","shortLead":"Az amerikai Sacramento városában már tesztelik azokat a rendszámtáblákat, amelyek nyugdíjjazzák majd a jelenlegi...","id":"20180603_digitalis_rendszamtabla_kalifornia_teszt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99772afc-4a71-46c7-9e18-00fe2e25a8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc960170-8983-4eaf-bf27-8209e1e503ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_digitalis_rendszamtabla_kalifornia_teszt","timestamp":"2018. június. 03. 08:16","title":"Ilyen lesz az új rendszámtábla, ami leváltja majd a régieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]