Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óriási vagyont halmozott fel az alapítvány.","shortLead":"Óriási vagyont halmozott fel az alapítvány.","id":"20180603_Ketszer_annyi_penzt_kapott_Felcsut_az_allamtol_mint_amennyit_az_osszes_tornaterem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311bebc6-cf10-41e8-b0a1-bb536133e275","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Ketszer_annyi_penzt_kapott_Felcsut_az_allamtol_mint_amennyit_az_osszes_tornaterem","timestamp":"2018. június. 03. 09:43","title":"Kétszer annyi pénzt kapott Felcsút az államtól, mint amennyit az összes tornaterem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elszámolást szabályoz törvény nagyon laza, a Fidesz kampányár a kormány sokkal többet költött, mint amit lehetne - csak az jogilag nem a Fidesz kampánya, hanem kormánytájékoztatás.\r

\r

","shortLead":"Az elszámolást szabályoz törvény nagyon laza, a Fidesz kampányár a kormány sokkal többet költött, mint amit lehetne...","id":"20180602_Mikozben_a_kormany_szorta_a_penzt_a_kampanyban_a_Fidesz_alig_koltott_valamit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c6dad4-ca08-43e7-a061-4a93f1ec3279","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Mikozben_a_kormany_szorta_a_penzt_a_kampanyban_a_Fidesz_alig_koltott_valamit","timestamp":"2018. június. 02. 20:12","title":"Miközben a kormány szórta a pénzt a kampányban, a Fidesz alig költött valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143e9c56-c5da-4d9f-ba69-fb49edd83916","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az európai válságban Magyarország erős bástyának tűnik, ami az EP-választás előtt elég lehet a magyar kormányfőnek ahhoz, hogy a szúrós tekinteteken és az ejnye-bejnyéken túl megússza azt, hogy komolyabban is megregulázzák. Amíg Európa vezetői hullanak, ő 2030-ig tervez. A hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"Az európai válságban Magyarország erős bástyának tűnik, ami az EP-választás előtt elég lehet a magyar kormányfőnek...","id":"20180603_Orbannak_nagy_szerencseje_van_a_ketharmaddal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=143e9c56-c5da-4d9f-ba69-fb49edd83916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f71e8c-ff4f-4bac-a095-453aff57a414","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Orbannak_nagy_szerencseje_van_a_ketharmaddal","timestamp":"2018. június. 03. 12:45","title":"Majd épp a sok zöldfülű bünteti meg Orbánt? Ne vicceljünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51df7305-39e4-4c06-8221-baf6cfd3c39d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök \"kikísérték\" az irakit és a négy törököt.","shortLead":"A rendőrök \"kikísérték\" az irakit és a négy törököt.","id":"20180603_Ot__migrans_probalt_vasarnap_bejutni_az_orszagba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51df7305-39e4-4c06-8221-baf6cfd3c39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc126deb-b134-4e3b-b9fb-8f3857cde049","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Ot__migrans_probalt_vasarnap_bejutni_az_orszagba","timestamp":"2018. június. 03. 20:49","title":"Öt (!) migráns próbált vasárnap bejutni az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756509e2-4dd9-4c4a-a8e3-a6f2554b9e69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Számtalan véleményes részlete ellenére a Tesla Model X nem rossz ajánlat, sőt lényegében egyelőre egyetlen is, aki tisztán elektromos szabadidő-autót szeretne. De mi van akkor, ha valaki egy csipetnyivel teátrálisabb megjelenést akar?","shortLead":"Számtalan véleményes részlete ellenére a Tesla Model X nem rossz ajánlat, sőt lényegében egyelőre egyetlen is, aki...","id":"20180602_tesla_model_x_tuning","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=756509e2-4dd9-4c4a-a8e3-a6f2554b9e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ad3154-1cdb-487f-bbc5-9c987c21e111","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_tesla_model_x_tuning","timestamp":"2018. június. 03. 17:41","title":"Ez a Tesla megjelenésben simán agyoncsap bármilyen BMW X6-ost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cd90f9-528d-464d-8c8e-8268b982ae24","c_author":"","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180603_De_tokje_vot__ultikurzusarol_posztolt_Lazar_Janos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41cd90f9-528d-464d-8c8e-8268b982ae24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4694734d-c05d-46fb-bb4e-58de92ee1888","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_De_tokje_vot__ultikurzusarol_posztolt_Lazar_Janos","timestamp":"2018. június. 03. 18:50","title":"\"De tökje vót!\" - ulti-kurzusáról posztolt Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8130258-15c1-406d-97e3-1df258d13156","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"750 ezer dízelüzemű autót hívott vissza a világhírű stuttgarti cég. Mindegyikért 5 ezer eurós büntetést kell fizetnie – közölte a német közlekedési miniszter a Mercedes főnökével. Andreas Scheuer közlekedési miniszter és Dieter Zetsche Mercedes-főnök eszmecseréje még május végén zajlott, mélyebbre a Der Spiegel ásott. A hetilap cikkéből az is kiderül, hogy a Mercedes nem akar fizetni. Bírósághoz fordul.\r

","shortLead":"750 ezer dízelüzemű autót hívott vissza a világhírű stuttgarti cég. Mindegyikért 5 ezer eurós büntetést kell fizetnie –...","id":"20180604_A_Mercedest_375_milliard_euros_buntetes_fenyegeti_a_dizelbotrany_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8130258-15c1-406d-97e3-1df258d13156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4c1bbe-bbd9-4ddd-a622-cb59fd9d280d","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_A_Mercedest_375_milliard_euros_buntetes_fenyegeti_a_dizelbotrany_miatt","timestamp":"2018. június. 04. 10:01","title":"A Mercedest 3,75 milliárd eurós büntetés fenyegeti a dízelbotrány miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1015e4e0-d92a-46fe-87b1-0274dc57d77b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A nők többet dolgoznak, de kevesebbet keresnek mint a férfiak. A férfiak számára nem éppen hízelgő statisztika úgy jön ki, hogy a MenCare 75 országban elvégzett kutatásába beleszámították a házimunkát is. Minthogy ez utóbbit nemigen szokták megfizetni, ezért a nők jócskán el vannak maradva.","shortLead":"A nők többet dolgoznak, de kevesebbet keresnek mint a férfiak. A férfiak számára nem éppen hízelgő statisztika úgy jön...","id":"20180604_Ahol_hagyjak_a_noket_tanulni_es_dolgozni_sokkal_sikeresebb_a_gazdasag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1015e4e0-d92a-46fe-87b1-0274dc57d77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dedf593d-0512-4c5f-93c8-0a6a00b17960","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Ahol_hagyjak_a_noket_tanulni_es_dolgozni_sokkal_sikeresebb_a_gazdasag","timestamp":"2018. június. 04. 13:44","title":"Ahol hagyják a nőket tanulni és dolgozni, sokkal sikeresebb a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]