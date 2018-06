Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00f2afa6-1060-45b8-8a18-49144f0eac96","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Ceres törpebolygó körüli utolsó röppályájára ereszkedik hamarosan a Dawn űrszonda – közölte a göttingeni Max Planck Naprendszer-kutató Intézet (MPS). Az űreszköz ezáltal eddig nem elérhető részletességű képeket tud készíteni.","shortLead":"A Ceres törpebolygó körüli utolsó röppályájára ereszkedik hamarosan a Dawn űrszonda – közölte a göttingeni Max Planck...","id":"20180603_ceres_torpebolygo_dawn_urszonda_utolso_roppalya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00f2afa6-1060-45b8-8a18-49144f0eac96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13bba64-7158-4674-b87c-a4fbb4773a31","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_ceres_torpebolygo_dawn_urszonda_utolso_roppalya","timestamp":"2018. június. 03. 19:03","title":"Sosem látott részletességű fotót kaptunk az 1801-ben fefedezett Ceres törpebolygóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baab2c1b-f541-48cd-bc9e-683d2c278d66","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"„Nem vagyok én szadista, hogy a 15 évesekkel Goethét olvastassak” – fakadt ki Imre Flóra egy minapi konferencián. A szakemberek szerint igencsak át kellene alakítani a kötelezők listáját, hiszen számos mű egyszerűen nem érthető a legtöbb mai gyerekek számára. De lenne megoldás arra, hogy meg is maradjon Jókai meg nem is: a nagyobb tanári autonómia.","shortLead":"„Nem vagyok én szadista, hogy a 15 évesekkel Goethét olvastassak” – fakadt ki Imre Flóra egy minapi konferencián...","id":"20180604_Biztos_hogy_eroltetni_kell_Jokait_es_a_Bank_bant__vita_a_kotelezo_olvasmanyokrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baab2c1b-f541-48cd-bc9e-683d2c278d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09233bdd-787e-44ee-9273-61969c450db1","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_Biztos_hogy_eroltetni_kell_Jokait_es_a_Bank_bant__vita_a_kotelezo_olvasmanyokrol","timestamp":"2018. június. 04. 06:30","title":"Tegye a szívére a kezét, ön mit ad a gyereke kezébe: Jókait vagy J. K. Rowlingot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4388444-3777-41a6-b54a-9da35cb4219d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy szabadidő-autó őrületbe minden beleférhet.","shortLead":"A nagy szabadidő-autó őrületbe minden beleférhet.","id":"20180604_skoda_karoq_cabrio_suv","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4388444-3777-41a6-b54a-9da35cb4219d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fafaed4-ebfd-4303-9c76-754bb61c4604","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_skoda_karoq_cabrio_suv","timestamp":"2018. június. 04. 15:22","title":"Lenne vevő egy ilyen kabrió Skodára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd60d03-8456-4170-ab01-e3754c304f7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös hibára lett figyelmes androidos mobiljában egy Reddit-felhasználó, ami ugyan nem veszélyes, de okozhat kényelmetlen pillanatokat.","shortLead":"Különös hibára lett figyelmes androidos mobiljában egy Reddit-felhasználó, ami ugyan nem veszélyes, de okozhat...","id":"20180604_android_okostelefon_hiba_szoveges_uzenet_sms","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dd60d03-8456-4170-ab01-e3754c304f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0152e005-4c9b-4dc8-9b32-6affbd2e8758","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_android_okostelefon_hiba_szoveges_uzenet_sms","timestamp":"2018. június. 04. 08:03","title":"Találtak egy kiskaput az androidos telefonokban: ha ezt a kódot begépeli valaki mobilján, elolvashatja az üzeneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb13ffa1-34f3-42bd-90b6-33e20944f1d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Értesülések szerint a mérsékeltebb irányvonalat képviselő katonai vezetők kaptak most lehetőséget. ","shortLead":"Értesülések szerint a mérsékeltebb irányvonalat képviselő katonai vezetők kaptak most lehetőséget. ","id":"20180604_Kim_Dzsong_Un_lecserelte_EszakKorea_katonai_vezetoit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb13ffa1-34f3-42bd-90b6-33e20944f1d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6f6f31-4aac-408c-805d-27ae6233b7c0","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Kim_Dzsong_Un_lecserelte_EszakKorea_katonai_vezetoit","timestamp":"2018. június. 04. 05:44","title":"Kim Dzsong Un lecserélte Észak-Korea katonai vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az oroszországi világbajnokság előtt megszólalt a 2006-os vb-döntő játékvezetője, az argentin Horacio Elizondo.","shortLead":"Az oroszországi világbajnokság előtt megszólalt a 2006-os vb-döntő játékvezetője, az argentin Horacio Elizondo.","id":"20180604_A_bironak_fajt_hogy_ki_kellett_allitani_Zidanett_Materazzi_lefejelese_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbc33b8-11d0-43a9-8e13-33310d7dc529","keywords":null,"link":"/sport/20180604_A_bironak_fajt_hogy_ki_kellett_allitani_Zidanett_Materazzi_lefejelese_utan","timestamp":"2018. június. 04. 17:19","title":"A bírónak fájt, hogy ki kellett állítani Zidane-t Materazzi lefejelése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8249be3-d8a0-45ed-a5b0-bb9af45fdd21","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szakközépiskolákban 12 tanuló jut egy tanárra. ","shortLead":"A szakközépiskolákban 12 tanuló jut egy tanárra. ","id":"20180604_Egyre_kevesebb_a_tanar_a_kozepiskolakban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8249be3-d8a0-45ed-a5b0-bb9af45fdd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18dedeb-55a3-4353-ab5e-1853563b754f","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Egyre_kevesebb_a_tanar_a_kozepiskolakban","timestamp":"2018. június. 04. 06:12","title":"Egyre kevesebb a tanár a középiskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Keleti pályaudvar közelében történt a baleset. \r

","shortLead":"A Keleti pályaudvar közelében történt a baleset. \r

","id":"20180604_Karambolozott_es_felborult_egy_auto_a_Rakoczi_uton","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185f05b5-fb9d-4fe6-b498-c7d7f671947c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180604_Karambolozott_es_felborult_egy_auto_a_Rakoczi_uton","timestamp":"2018. június. 04. 05:55","title":"Karambolozott és felborult egy autó a Rákóczi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]