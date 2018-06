Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"322774ef-c2df-4d78-8de6-46df444dcb1b","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"gazdasag","description":"Egész üzletág épült a késő vagy törölt repülőjáratok után járó kártalanítás behajtására, miután a légitársaságok ritkán fizetnek önként. Az utasok többsége pedig nem is ismeri a jogait. ","shortLead":"Egész üzletág épült a késő vagy törölt repülőjáratok után járó kártalanítás behajtására, miután a légitársaságok ritkán...","id":"201819__kartalanitas__kibuvot_kereso_legitarsasagok__vad_sztrajk__behajtani_lehet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=322774ef-c2df-4d78-8de6-46df444dcb1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1533cf8-4439-4f2b-b268-94b44e6a925d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201819__kartalanitas__kibuvot_kereso_legitarsasagok__vad_sztrajk__behajtani_lehet","timestamp":"2018. június. 02. 17:00","title":"Több száz eurót kérhetnénk vissza a légitársaságunktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5e9df2-3f4b-4f90-9cf1-cf73bf442c2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mesterséges gyémántból készült ékszereket is forgalmaz a De Beers, a világ piacvezető gyémántvállalata.","shortLead":"Mesterséges gyémántból készült ékszereket is forgalmaz a De Beers, a világ piacvezető gyémántvállalata.","id":"20180603_Fordulat_130_ev_hagyomanyat_rugja_fol_a_gyemantorias","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce5e9df2-3f4b-4f90-9cf1-cf73bf442c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ad9461-e668-4c76-9a8c-3f59f39c0181","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Fordulat_130_ev_hagyomanyat_rugja_fol_a_gyemantorias","timestamp":"2018. június. 03. 19:22","title":"Fordulat: 130 éves hagyományát rúgja föl a gyémántóriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7cdaf5-8421-488a-934f-29a4f834fc77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sok eső és a nagy viharok az autókat sem kímélték - íme pár fotó, amelyen a járművek küzdenek az elemekkel.","shortLead":"A sok eső és a nagy viharok az autókat sem kímélték - íme pár fotó, amelyen a járművek küzdenek az elemekkel.","id":"20180602_Autok_szugyig_vizben__tovabbi_viharos_fotokat_kaptunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c7cdaf5-8421-488a-934f-29a4f834fc77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78fe1ba-42ee-4ca8-88ed-8cf8ca538e2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_Autok_szugyig_vizben__tovabbi_viharos_fotokat_kaptunk","timestamp":"2018. június. 02. 20:23","title":"Autók szügyig vízben - további viharos fotókat kaptunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20d4e48-e380-4658-a6ab-9ad6bfa11e0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan összeget kínáltak nemrég egy Ferrari 250 GTO-ért, ami minden rekordot megdöntött.","shortLead":"Olyan összeget kínáltak nemrég egy Ferrari 250 GTO-ért, ami minden rekordot megdöntött.","id":"20180603_ferrari_250_gto_vilagrekord","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a20d4e48-e380-4658-a6ab-9ad6bfa11e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e7d598-9f3f-4b03-bb64-6d43c33d1134","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_ferrari_250_gto_vilagrekord","timestamp":"2018. június. 03. 10:31","title":"Világrekord: 80 millióért adták el a legdrágább Ferrarit – de nem forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megzuhant a Közgép, de még mindig dolgozik.","shortLead":"Megzuhant a Közgép, de még mindig dolgozik.","id":"20180603_Hiaba_a_nehez_idok_egymilliardnal_is_tobbet_vettek_ki_Simicskaek_cegeikbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5668dd4-6894-4d01-b6d5-13b35ed44484","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Hiaba_a_nehez_idok_egymilliardnal_is_tobbet_vettek_ki_Simicskaek_cegeikbol","timestamp":"2018. június. 03. 10:45","title":"Hiába a nehéz idők, egymilliárdnál is többet vettek ki Simicskáék cégeikből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e4de618-4e01-45ce-8899-4dd370e2b532","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy konténerhajóról esett rengeteg áru a tengerbe, amely az élővilágra jelent veszélyt, a konténerek pedig a hajókra.\r

\r

","shortLead":"Egy konténerhajóról esett rengeteg áru a tengerbe, amely az élővilágra jelent veszélyt, a konténerek pedig...","id":"20180602_Kendoket_es_sebeszeti_maszkokat_mos_a_partra_a_tenger_Ausztraliaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e4de618-4e01-45ce-8899-4dd370e2b532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f98272a-3f8c-49cd-aeb9-2a7fd4ba314c","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Kendoket_es_sebeszeti_maszkokat_mos_a_partra_a_tenger_Ausztraliaban","timestamp":"2018. június. 02. 18:09","title":"Kendőket és sebészeti maszkokat mos a partra a tenger Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadó és a rendőr is megsérült, terrorizmusra utaló jeleket egyelőre viszont nem találtak. ","shortLead":"A támadó és a rendőr is megsérült, terrorizmusra utaló jeleket egyelőre viszont nem találtak. ","id":"20180603_Ralott_egy_rendor_egy_kessel_randalirozo_ferfira_a_berlini_domban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100fd9d8-f352-4a91-89c5-7d30491c81fd","keywords":null,"link":"/vilag/20180603_Ralott_egy_rendor_egy_kessel_randalirozo_ferfira_a_berlini_domban","timestamp":"2018. június. 03. 19:19","title":"Rálőtt egy rendőr egy késsel randalírozó férfira a berlini dómban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b1718e-ec97-4a14-8e85-e21f0ccae23b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Parlament előtt tiltakozott a civilek ellen irányuló \"Stop Soros\"-törvénysjavaslat ellen az Amnesty International és a Magyar Helsinki Bizottság, ahol egy kis füzetet is osztottak a megjelent képviselőknek, amelyben a sokszínű Magyarország mellett érveltek. Arra kérték a képviselőket, ne szavazzák meg a törvényt. Videó. ","shortLead":"A Parlament előtt tiltakozott a civilek ellen irányuló \"Stop Soros\"-törvénysjavaslat ellen az Amnesty International és...","id":"20180604_Ez_minden_csak_nem_nemzeti_osszetartozas__a_Stop_Soros_ellen_tuntettek_a_civilek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1b1718e-ec97-4a14-8e85-e21f0ccae23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3a8db0-0626-4b75-ab54-88869a332e03","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Ez_minden_csak_nem_nemzeti_osszetartozas__a_Stop_Soros_ellen_tuntettek_a_civilek","timestamp":"2018. június. 04. 13:02","title":"\"Ez minden, csak nem nemzeti összetartozás\" – a Stop Soros ellen tüntettek a civilek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]