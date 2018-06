Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d90157f4-e554-485d-b473-0068ee5e05c0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A mostaninál nyolcszor több lakáshitellel serkentené a gazdasági növekedést a jegybank, remélve, hogy nem lesz újabb adósságválság. Ám az ügyfelek egy része most is rizikós.","shortLead":"A mostaninál nyolcszor több lakáshitellel serkentené a gazdasági növekedést a jegybank, remélve, hogy nem lesz újabb...","id":"201818__eladositana_ajegybank__porgo_ingatlanpiac__kockazatok__arak_es_vagyak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d90157f4-e554-485d-b473-0068ee5e05c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e813ba8-fd23-4054-ad72-9cf20c182fba","keywords":null,"link":"/gazdasag/201818__eladositana_ajegybank__porgo_ingatlanpiac__kockazatok__arak_es_vagyak","timestamp":"2018. június. 03. 11:00","title":"Nagyon kockázatosan jut önrészhez a lakáshitelesek egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővároson átrohanó szombat délutáni vihar jelentős károkat okozott, olvasónk képeket is küldött.



","shortLead":"A fővároson átrohanó szombat délutáni vihar jelentős károkat okozott, olvasónk képeket is küldött.



","id":"20180602_Kepeken_a_vihar_amokfutasa_Budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfc05a1-b6c1-4958-a2bb-cef967620bbc","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Kepeken_a_vihar_amokfutasa_Budapesten","timestamp":"2018. június. 02. 18:22","title":"Képeken a vihar ámokfutása Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756509e2-4dd9-4c4a-a8e3-a6f2554b9e69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Számtalan véleményes részlete ellenére a Tesla Model X nem rossz ajánlat, sőt lényegében egyelőre egyetlen is, aki tisztán elektromos szabadidő-autót szeretne. De mi van akkor, ha valaki egy csipetnyivel teátrálisabb megjelenést akar?","shortLead":"Számtalan véleményes részlete ellenére a Tesla Model X nem rossz ajánlat, sőt lényegében egyelőre egyetlen is, aki...","id":"20180602_tesla_model_x_tuning","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=756509e2-4dd9-4c4a-a8e3-a6f2554b9e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ad3154-1cdb-487f-bbc5-9c987c21e111","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_tesla_model_x_tuning","timestamp":"2018. június. 03. 17:41","title":"Ez a Tesla megjelenésben simán agyoncsap bármilyen BMW X6-ost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c835c19-9905-4f61-8527-2217e744c4d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly bírálat érte Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnököt azért, amit Dél-Koreában tett. ","shortLead":"Komoly bírálat érte Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnököt azért, amit Dél-Koreában tett. ","id":"20180604_Duterte_ujra_macsonak_erzi_magat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c835c19-9905-4f61-8527-2217e744c4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6258887-2d2f-4c59-bcd5-11a73c2e816f","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Duterte_ujra_macsonak_erzi_magat","timestamp":"2018. június. 04. 13:33","title":"A nyílt színen csókolt szájon egy idegen nőt a Fülöp-szigeteki elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1015e4e0-d92a-46fe-87b1-0274dc57d77b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A nők többet dolgoznak, de kevesebbet keresnek mint a férfiak. A férfiak számára nem éppen hízelgő statisztika úgy jön ki, hogy a MenCare 75 országban elvégzett kutatásába beleszámították a házimunkát is. Minthogy ez utóbbit nemigen szokták megfizetni, ezért a nők jócskán el vannak maradva.","shortLead":"A nők többet dolgoznak, de kevesebbet keresnek mint a férfiak. A férfiak számára nem éppen hízelgő statisztika úgy jön...","id":"20180604_Ahol_hagyjak_a_noket_tanulni_es_dolgozni_sokkal_sikeresebb_a_gazdasag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1015e4e0-d92a-46fe-87b1-0274dc57d77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dedf593d-0512-4c5f-93c8-0a6a00b17960","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Ahol_hagyjak_a_noket_tanulni_es_dolgozni_sokkal_sikeresebb_a_gazdasag","timestamp":"2018. június. 04. 13:44","title":"Ahol hagyják a nőket tanulni és dolgozni, sokkal sikeresebb a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20d4e48-e380-4658-a6ab-9ad6bfa11e0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan összeget kínáltak nemrég egy Ferrari 250 GTO-ért, ami minden rekordot megdöntött.","shortLead":"Olyan összeget kínáltak nemrég egy Ferrari 250 GTO-ért, ami minden rekordot megdöntött.","id":"20180603_ferrari_250_gto_vilagrekord","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a20d4e48-e380-4658-a6ab-9ad6bfa11e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e7d598-9f3f-4b03-bb64-6d43c33d1134","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_ferrari_250_gto_vilagrekord","timestamp":"2018. június. 03. 10:31","title":"Világrekord: 80 millióért adták el a legdrágább Ferrarit – de nem forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82af4d83-6b79-46e3-a90c-9aa06a84e1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem járt teljes sikerrel a Telegram oroszországi hozzáférésének állami eszközökkel történő blokkolása, ezért most egyenesen az Apple-től követelik az alkalmazás eltávolítását.","shortLead":"Nem járt teljes sikerrel a Telegram oroszországi hozzáférésének állami eszközökkel történő blokkolása, ezért most...","id":"20180603_apple_app_store_telegram_messenger_torlese_oroszok_oroszorszag_roszkomnadzor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82af4d83-6b79-46e3-a90c-9aa06a84e1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ef3dec-6593-4789-9ee9-b424872f192a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_apple_app_store_telegram_messenger_torlese_oroszok_oroszorszag_roszkomnadzor","timestamp":"2018. június. 03. 21:03","title":"Az oroszok nem viccelnek: a szerencsétlenül sikerült tiltás után azonnali törlésre szólították fel az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e6d369-6c47-4768-8437-0b8eadb41f88","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kezd sok lenni a Prága belvárosában randalírozó turistából. Aki olcsó sörre és szexre vágyik, azt kintebb küldenék a városból. Egyelőre csak egy ötletről van szó. ","shortLead":"Kezd sok lenni a Prága belvárosában randalírozó turistából. Aki olcsó sörre és szexre vágyik, azt kintebb küldenék...","id":"20180604_pragaban_is_lesz_piroslampas_negyed","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3e6d369-6c47-4768-8437-0b8eadb41f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01df9299-285f-4813-b523-d59466fb1356","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_pragaban_is_lesz_piroslampas_negyed","timestamp":"2018. június. 04. 13:44","title":"Prágában is lesz piros lámpás negyed?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]