Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"561e38f2-f9a5-4159-b980-4e24cb9d75b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hétvégén kikapott a Szeged-Csanádi Egyházmegye focicsapata, így ősztől NB III.-as meccseket játszhatnak. Ha elkészül a nyolcezres lelátóval a tízmilliárdból megépített aréna, akkor majd ott.","shortLead":"A hétvégén kikapott a Szeged-Csanádi Egyházmegye focicsapata, így ősztől NB III.-as meccseket játszhatnak. Ha elkészül...","id":"20180604_Kiesett_a_puspok_csapata_de_rovidesen_lesz_egy_csodaarenajuk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=561e38f2-f9a5-4159-b980-4e24cb9d75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1892d9-f591-4384-88e8-97a17c00eda7","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_Kiesett_a_puspok_csapata_de_rovidesen_lesz_egy_csodaarenajuk","timestamp":"2018. június. 04. 14:21","title":"Kiesett Orbán kedvenc püspökének csapata, de rövidesen lesz egy csodaarénája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61e45a0-72cd-4e5e-84ca-8e375d775863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De nem akármivel! ","shortLead":"De nem akármivel! ","id":"20180603_A_szabaly_az_szabaly_Orbant_is_megjeloltek_Kotcsen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e61e45a0-72cd-4e5e-84ca-8e375d775863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924edc5e-4d91-43e8-a4ab-4ffffc37a6d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_A_szabaly_az_szabaly_Orbant_is_megjeloltek_Kotcsen","timestamp":"2018. június. 03. 21:58","title":"A szabály, az szabály: Orbánt is megjelölték Kötcsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e4f220-712f-4efe-8737-7151dc314ff2","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A gyártó egy rendeletmódosításra hivatkozva árat emelt, de a megrendelő városvezetés szerint azt nem indokolta meg pontosan, mi okozza a több mint kétmillió forintos buszonkénti költségnövekedést. A buszok eredeti ára rendelkezésre áll, és el is van különítve egy bankszámlán.","shortLead":"A gyártó egy rendeletmódosításra hivatkozva árat emelt, de a megrendelő városvezetés szerint azt nem indokolta meg...","id":"20180604_Pecsre_sem_sok_buszt_szallit_az_Ikarus_Egyedi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83e4f220-712f-4efe-8737-7151dc314ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86e3523-5489-477f-ba97-c567c2dcb313","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Pecsre_sem_sok_buszt_szallit_az_Ikarus_Egyedi","timestamp":"2018. június. 04. 14:02","title":"Tűzoltókészülék 2,5 millióért? Pécsen is kérdés, mi lesz az Ikarus Egyeditől rendelt buszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék közös jelöltje, Győri Péter meg is kérdezte, milyen terjedelemben számíthat arra, hogy a kampányidőszakban ő is sorra kerül.","shortLead":"Az ellenzék közös jelöltje, Győri Péter meg is kérdezte, milyen terjedelemben számíthat arra, hogy a kampányidőszakban...","id":"20180604_A_Fidesz_polgarmesterjeloltje_8_oldalon_22szer_szerepel_Jozsefvaros_keruleti_lapjaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc49ce8-8069-4547-9624-e1e2fa0c2b06","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_A_Fidesz_polgarmesterjeloltje_8_oldalon_22szer_szerepel_Jozsefvaros_keruleti_lapjaban","timestamp":"2018. június. 04. 09:35","title":"A Fidesz polgármesterjelöltje 8 oldalon 22-szer szerepel Józsefváros kerületi lapjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206644aa-c5de-40ee-b42c-80ea7d1fa927","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért ma is előfordul egy-egy zápor, zivatar. ","shortLead":"Azért ma is előfordul egy-egy zápor, zivatar. ","id":"20180604_Marad_a_fulledt_nyari_meleg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=206644aa-c5de-40ee-b42c-80ea7d1fa927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2be941-3b9c-44f0-8c76-9c7685e7fe1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Marad_a_fulledt_nyari_meleg","timestamp":"2018. június. 04. 05:15","title":"Marad a fülledt nyári meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c418083-78b2-4005-a991-b54533a9e28e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A technológiai innovációk terén folytatott harc újabb fejezeteként Egyesült Államok külügyminisztériuma szigorítja a vízumkiadást bizonos kínai állampolgárok, többek között a műszaki területen tanuló diákok számára.","shortLead":"A technológiai innovációk terén folytatott harc újabb fejezeteként Egyesült Államok külügyminisztériuma szigorítja...","id":"20180603_usa_egyesult_allamok_vizum_kinai_diakok_muszaki_terulet_technologia_robotika","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c418083-78b2-4005-a991-b54533a9e28e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5045e0a2-974e-4e9c-a135-23745f21a49e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_usa_egyesult_allamok_vizum_kinai_diakok_muszaki_terulet_technologia_robotika","timestamp":"2018. június. 03. 16:03","title":"Bekeményít az USA: korlátozzák a vízumkiadást azoknak a kínai diákoknak, akik a műszaki dolgok iránt érdeklődnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dc6243-3462-41e2-b8f1-c1750b45be7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egymilliós átlagfizetést vettek fel a bajnokság utolsó helyezettjének játékosai, az edzők pedig még többet kerestek.","shortLead":"Egymilliós átlagfizetést vettek fel a bajnokság utolsó helyezettjének játékosai, az edzők pedig még többet kerestek.","id":"20180604_Havi_egymillio_forintot_kerestek_az_NB_Ibol_kieso_focistak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07dc6243-3462-41e2-b8f1-c1750b45be7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1ce4fd-be6f-47d9-97c4-06af637e26e0","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_Havi_egymillio_forintot_kerestek_az_NB_Ibol_kieso_focistak","timestamp":"2018. június. 04. 12:16","title":"Havi egymillió forintot kerestek az NB I.-ből kieső focisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0045162-ff42-4883-a1c6-ccdfd192988c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megjelent az online számlázás végrehajtási szabályait tartalmazó rendeletmódosítás - jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. \r

","shortLead":"Megjelent az online számlázás végrehajtási szabályait tartalmazó rendeletmódosítás - jelentette be a Nemzetgazdasági...","id":"20180602_Julistol_elesedik_a_NAV_uj_csodafegyvere_a_trukkozo_cegek_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0045162-ff42-4883-a1c6-ccdfd192988c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d32fb7-84fc-42b0-844f-f9e845d76f9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Julistol_elesedik_a_NAV_uj_csodafegyvere_a_trukkozo_cegek_ellen","timestamp":"2018. június. 02. 17:05","title":"Júliustól élesedik a NAV új csodafegyvere a trükköző cégek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]