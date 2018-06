Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd9daa04-41c0-4693-88ad-6344a0237212","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A mobiltelefonhoz csatlakoztatható készülék mesterséges intelligencia segítségével dolgozza fel a környezet információit, majd ezekről élőszóban tájékoztatja viselőjét.","shortLead":"A mobiltelefonhoz csatlakoztatható készülék mesterséges intelligencia segítségével dolgozza fel a környezet...","id":"20180602_dijat_nyert_brusszelben_egy_magyar_feltalalo_okosszemuvege","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd9daa04-41c0-4693-88ad-6344a0237212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3da7c7-f677-4e64-bbfd-edd608d15d42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_dijat_nyert_brusszelben_egy_magyar_feltalalo_okosszemuvege","timestamp":"2018. június. 02. 08:52","title":"Okosszemüveget fejlesztő magyar feltaláló lett az Év Innovátora Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6289be44-57b9-424d-8863-0cc30da0b493","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Szex és New York című tévésorozat határozott ügyvédnőjeként megismert Cynthia Nixon abban bízik, hogy az elitellenes hangulatban esélye lehet a politikai karrierre.","shortLead":"A Szex és New York című tévésorozat határozott ügyvédnőjeként megismert Cynthia Nixon abban bízik, hogy az elitellenes...","id":"201822_cynthia_nixon_mirandabol_politikus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6289be44-57b9-424d-8863-0cc30da0b493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc04305-78b6-4a27-8606-3d0d958e3f42","keywords":null,"link":"/vilag/201822_cynthia_nixon_mirandabol_politikus","timestamp":"2018. június. 02. 11:00","title":"A Szex és New Yorkból a kormányzói székbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8249be3-d8a0-45ed-a5b0-bb9af45fdd21","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szakközépiskolákban 12 tanuló jut egy tanárra. 