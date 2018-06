Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e05319a-7d88-46bf-ba51-be70721bb58c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az orosz terepjáró nem éppen modern technikájáról híres, ettől függetlenül megvan a maga piaca.","shortLead":"Ez az orosz terepjáró nem éppen modern technikájáról híres, ettől függetlenül megvan a maga piaca.","id":"20180604_lada_niva_terepjaro_renault_duster_suv_ujato_eladas_orosz_auto_hyundai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e05319a-7d88-46bf-ba51-be70721bb58c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655588b5-ab4f-4534-be98-b326b648bcb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_lada_niva_terepjaro_renault_duster_suv_ujato_eladas_orosz_auto_hyundai","timestamp":"2018. június. 04. 08:21","title":"Hiába 40 éves, van, ahol még mindig nagyon pörög az öreg Lada, és a Duster nyakán liheg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdb6868-006c-4d84-829f-15e898dde2ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök és a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége hat férfit fogott el Hajdú-Biharban és Budapesten. Országosan terítették a kábítószert.\r

","shortLead":"A rendőrök és a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége hat férfit fogott el Hajdú-Biharban és Budapesten. Országosan...","id":"20180605_tek_drogfogas_budapest_debrecen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbdb6868-006c-4d84-829f-15e898dde2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e31b2f0-8a5a-4572-9ae4-61cf5f560f2c","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_tek_drogfogas_budapest_debrecen","timestamp":"2018. június. 05. 05:48","title":"A TEK is kellett a 30 ezer adagos drogfogáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A focivébé jegyeinek értékesítése az oldalon keresztül a FIFA szerint illegális. ","shortLead":"A focivébé jegyeinek értékesítése az oldalon keresztül a FIFA szerint illegális. ","id":"20180605_Feljelentette_a_jegyertekesito_Viagogo_oldalt_a_FIFA","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e277bbe-7236-4da1-ae9b-206014c46bb0","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_Feljelentette_a_jegyertekesito_Viagogo_oldalt_a_FIFA","timestamp":"2018. június. 05. 13:04","title":"Feljelentette a jegyértékesítő Viagogo oldalt a FIFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410fe0d6-ac21-4ab9-9a9a-7507b98809ba","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Pályafutása legjobb dalait állította színpadra két órában az elmúlt 30 év egyik legnagyobb férfi szólósztárja. Sőt, ha azt vesszük, hogy kik azok, akik az elmúlt három évtizedben startoltak: a legnagyobb, de legalábbis a legsikeresebb.","shortLead":"Pályafutása legjobb dalait állította színpadra két órában az elmúlt 30 év egyik legnagyobb férfi szólósztárja. Sőt, ha...","id":"20180604_A_rock_and_roll_meg_nem_halott_Lenny_Kravitz_Budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=410fe0d6-ac21-4ab9-9a9a-7507b98809ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144b1187-bd54-4ef4-8d92-d4c36ca1f538","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_A_rock_and_roll_meg_nem_halott_Lenny_Kravitz_Budapesten","timestamp":"2018. június. 04. 11:13","title":"A rock and roll még nem halott - Lenny Kravitz Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274d2f86-c5d0-4056-aa87-65ad46c2361b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKV Figyelő tette közzé egy utas beszámolóját arról, hogy hétfő este egy férfi megvert egy részeg nőt a metrópótló buszon. Több utas is látta, mi történt, a sofőr állítólag nem állt meg. Nem tudni, van-e felvétel a buszon történtekről, illetve tett-e valaki feljelentést.","shortLead":"A BKV Figyelő tette közzé egy utas beszámolóját arról, hogy hétfő este egy férfi megvert egy részeg nőt a metrópótló...","id":"20180605_utasbeszamolo_durvan_megvertek_egy_not_a_metropotlon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=274d2f86-c5d0-4056-aa87-65ad46c2361b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b024ec-9fbf-4e88-9787-46f1b20741f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_utasbeszamolo_durvan_megvertek_egy_not_a_metropotlon","timestamp":"2018. június. 05. 14:56","title":"Utasbeszámoló: durván megvertek egy nőt a metrópótlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gorka Sebestyén, Donald Trump amerikai elnök egykori tanácsadója, a populista internetes oldal, a Breitbart volt szerkesztője a legnevesebb oxfordi vitatársaságban, az Oxford Unionban tart majd előadást.","shortLead":"Gorka Sebestyén, Donald Trump amerikai elnök egykori tanácsadója, a populista internetes oldal, a Breitbart volt...","id":"20180604_Gorka_Sebestyen_Oxfordban_ad_elo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf79360c-42c0-4964-b10f-a7f06c4bddda","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Gorka_Sebestyen_Oxfordban_ad_elo","timestamp":"2018. június. 04. 11:06","title":"Gorka Sebestyén Oxfordban ad elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6340186f-7b5f-4eca-a439-c2d2f66b3596","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A találkozóra Vlagyivosztokban kerülne sor, ha az észak-koreai vezető elfogadja a meghívást. ","shortLead":"A találkozóra Vlagyivosztokban kerülne sor, ha az észak-koreai vezető elfogadja a meghívást. ","id":"20180604_Szeptemberben_talalkozna_Putyinnal_Kim_Dzsong_Un","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6340186f-7b5f-4eca-a439-c2d2f66b3596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21482c0-67be-4738-aaf5-17703c088492","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Szeptemberben_talalkozna_Putyinnal_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2018. június. 04. 11:55","title":"Szeptemberben találkozhat Putyinnal Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce5cb20-928b-47a7-b216-83d1eaf28d96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikában egyre nagyobb problémát jelent, hogy a mobiltelefon-tulajdonosok a személtbe hajítják a készüléküket. Mindez nálunk is komoly veszélyt jelenthet.","shortLead":"Amerikában egyre nagyobb problémát jelent, hogy a mobiltelefon-tulajdonosok a személtbe hajítják a készüléküket. Mindez...","id":"20180604_okostelefon_akkumulator_tuz_robbanas_szemettelep","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ce5cb20-928b-47a7-b216-83d1eaf28d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a913f04-5f0a-42e0-ae47-df3f57040630","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_okostelefon_akkumulator_tuz_robbanas_szemettelep","timestamp":"2018. június. 04. 20:03","title":"Ha ezt a videót megnézi, többé nem fogja a szemetesbe dobni a régi telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]