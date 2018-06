Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c405ad44-e623-4fe7-89a6-91e5b20fa173","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzeti összetartozás napjának nevezett Trianon-emléknapot a Magyar Idők számos cikkel köszönti, de egyik sem olyan harcias, mint Raffay Ernő nyilatkozata. A történész-politikus szerint a területek 98 évvel ezelőtti elvesztését nem kell elfogadni, és az autonómiakövetelések sem vezetnek semmire. Nagyhatalmat kell találnia Magyarországnak ügyéhez.","shortLead":"A nemzeti összetartozás napjának nevezett Trianon-emléknapot a Magyar Idők számos cikkel köszönti, de egyik sem olyan...","id":"20180604_Trianoninterju_a_kormanylapban_A_cel_a_hatarrevizio_az_eszkoz_az_eros_hadsereg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c405ad44-e623-4fe7-89a6-91e5b20fa173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7043fa76-8a24-41b7-a98a-7754b4d07cba","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Trianoninterju_a_kormanylapban_A_cel_a_hatarrevizio_az_eszkoz_az_eros_hadsereg","timestamp":"2018. június. 04. 08:59","title":"Trianon-interjú a kormánylapban: A cél a határrevízió, az eszköz az erős hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351260c5-4eff-46e4-84d8-7eceebc34545","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó maga készítette álcaruhás képeket tett közzé.","shortLead":"A bajor gyártó maga készítette álcaruhás képeket tett közzé.","id":"20180604_BMWs_kemfotokon_a_legujabb_Z4","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=351260c5-4eff-46e4-84d8-7eceebc34545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbb9b1d-4b42-4e64-b4b4-a9637efb2080","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_BMWs_kemfotokon_a_legujabb_Z4","timestamp":"2018. június. 04. 11:01","title":"BMW-s „kémfotókon” a legújabb Z4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár az tény, hogy ijesztően rosszul néz ki.","shortLead":"Bár az tény, hogy ijesztően rosszul néz ki.","id":"20180604_Johnny_Depp_talan_megsem_halalos_beteg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a278b55c-baa2-478f-b22f-0ed0c12c6bfe","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_Johnny_Depp_talan_megsem_halalos_beteg","timestamp":"2018. június. 04. 15:28","title":"Johnny Depp talán mégsem halálos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08419fe4-1f71-4e66-bdbc-f13c0dc16631","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 300 boltot zárt be tavaly a három magyar kiskereskedelmi lánc, a CBA, a Coop és a Reál. ","shortLead":"Több mint 300 boltot zárt be tavaly a három magyar kiskereskedelmi lánc, a CBA, a Coop és a Reál. ","id":"20180604_Tobb_kistelepules_is_bolt_nelkul_maradt_valahol_fel_orat_kell_setalni_hogy_kenyeret_vegyen_az_ember","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08419fe4-1f71-4e66-bdbc-f13c0dc16631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7744cc-650a-4a69-8c28-d4699ff3af80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Tobb_kistelepules_is_bolt_nelkul_maradt_valahol_fel_orat_kell_setalni_hogy_kenyeret_vegyen_az_ember","timestamp":"2018. június. 04. 20:17","title":"Több kistelepülés is bolt nélkül maradt, valahol fél órát kell sétálni, hogy kenyeret vegyen az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd7a0aa2-058c-4473-b321-3c9e4ed816dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180604_Elkuldtek_a_Vasas_edzojet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd7a0aa2-058c-4473-b321-3c9e4ed816dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6feed2c5-8539-4b06-b8c7-41592c6bfa1c","keywords":null,"link":"/sport/20180604_Elkuldtek_a_Vasas_edzojet","timestamp":"2018. június. 04. 16:55","title":"Elküldték a Vasas edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b049b4-4148-453f-b27b-dac086de1eb0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros 2016-ban jelent meg a tokaji borvidéken; a Búzakalász 66 november végén szerezte meg a bodrogkeresztúri Dereszla Bortermelő Kft.-t. 2017 elején pedig a Dereszla Kft.-ből 2013-ban kivált Dereszla Sparkling Kft.-ben, illetve a Dereszlához kötődő másik két borászatban, a Henye és a Tokaj-Major Kft.-kben is a Búzakalász lett a tulajdonos.","shortLead":"Mészáros 2016-ban jelent meg a tokaji borvidéken; a Búzakalász 66 november végén szerezte meg a bodrogkeresztúri...","id":"20180604_Van_olyan_uzlet_amihez_Meszaros_nem_ert_Ugy_nez_ki_a_boraszat_az","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12b049b4-4148-453f-b27b-dac086de1eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0663f236-fe91-4a38-bd9e-e5b1d5ef1512","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Van_olyan_uzlet_amihez_Meszaros_nem_ert_Ugy_nez_ki_a_boraszat_az","timestamp":"2018. június. 04. 10:43","title":"Van olyan üzlet, amihez Mészáros nem ért? Úgy néz ki, a borászat az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48972332-c3a3-4475-a4a9-58a63ae13288","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Érdemrenddel jutalmazta II. Erzsébet brit királynő a prostitúció dekriminalizálásáért küzdő új-zélandi Catherine Healy-t. Az 1980-as években az akkor még örömlányként pénzt kereső Healy-t többször is őrizetbe vették egy wellingtoni illegális bordélyban.","shortLead":"Érdemrenddel jutalmazta II. Erzsébet brit királynő a prostitúció dekriminalizálásáért küzdő új-zélandi Catherine...","id":"20180604_A_kiralyno_tuntette_ki_a_volt_prostitualtat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48972332-c3a3-4475-a4a9-58a63ae13288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4e666b-9253-4fda-8b6a-e288a9e657df","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_A_kiralyno_tuntette_ki_a_volt_prostitualtat","timestamp":"2018. június. 04. 09:44","title":"A királynő tüntette ki a volt prostituáltat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8249be3-d8a0-45ed-a5b0-bb9af45fdd21","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szakközépiskolákban 12 tanuló jut egy tanárra. ","shortLead":"A szakközépiskolákban 12 tanuló jut egy tanárra. ","id":"20180604_Egyre_kevesebb_a_tanar_a_kozepiskolakban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8249be3-d8a0-45ed-a5b0-bb9af45fdd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18dedeb-55a3-4353-ab5e-1853563b754f","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Egyre_kevesebb_a_tanar_a_kozepiskolakban","timestamp":"2018. június. 04. 06:12","title":"Egyre kevesebb a tanár a középiskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]