[{"available":true,"c_guid":"62baf8a7-a3db-4555-b8be-f20ae933ad47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bugatti rajongói régóta várták már, hogy megküzdjön egymással a gyártó két legerősebb autója. Most ez is eljött.","shortLead":"A Bugatti rajongói régóta várták már, hogy megküzdjön egymással a gyártó két legerősebb autója. Most ez is eljött.","id":"20180605_bugatti_chiron_bugatti_veyron_super_sport_gyorsulasi_verseny_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62baf8a7-a3db-4555-b8be-f20ae933ad47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33da2eb1-597c-4055-8c97-149c0947a2e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_bugatti_chiron_bugatti_veyron_super_sport_gyorsulasi_verseny_video","timestamp":"2018. június. 05. 10:31","title":"Bugatti Chiron a Veyron Super Sport ellen – itt az év gyorsulási versenye – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6c319f-1c29-4289-8c78-96ff9710eb08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft Office sérülékenységeit kihasználó szoftverek vezetik az idei év első három hónapjában észlelt kiberincidenseinek listáját – egy év alatt megnégyszereződött a rosszindulatú Microsoft Office dokumentumokkal megtámadott felhasználók száma. Elkészült a Kaspersky Lab legfrissebb, 2018. első negyedévére vonatkozó biztonsági jelentése, amely szerint még mindig az emberi hanyagság a legveszélyesebb csapda.","shortLead":"A Microsoft Office sérülékenységeit kihasználó szoftverek vezetik az idei év első három hónapjában észlelt...","id":"20180603_kaspersky_lab_kiberbiztonsag_exploitok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c6c319f-1c29-4289-8c78-96ff9710eb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4444ab4-928f-43cc-8041-3dab257520da","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_kaspersky_lab_kiberbiztonsag_exploitok","timestamp":"2018. június. 03. 20:03","title":"Tudja, hogy ki a legveszélyesebb az ön számítógépére? Hát ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da360c77-a5e6-4f6d-94b3-86cc8a35fe4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szombaton érkezett aszteroida hosszú fénycsóvájával bevilágította az eget Afrika felett, miközben a légkörben darabokra esett. ","shortLead":"A szombaton érkezett aszteroida hosszú fénycsóvájával bevilágította az eget Afrika felett, miközben a légkörben...","id":"20180604_Orakkal_a_Fold_elerese_elott_vettek_csak_eszre_egy_aszteroidat__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da360c77-a5e6-4f6d-94b3-86cc8a35fe4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674a1b84-3357-4c34-82e3-101e524457d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_Orakkal_a_Fold_elerese_elott_vettek_csak_eszre_egy_aszteroidat__video","timestamp":"2018. június. 04. 09:26","title":"Órákkal a Föld elérése előtt vettek csak észre egy aszteroidát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"682245e6-2da8-4926-b96f-333cb9701850","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyugi, csak papíron. Június 7-ig adhatják le vagyonnyilatkozataikat az új parlament tagjai. Június 7-ig adhatják le vagyonnyilatkozataikat az új parlament tagjai.","id":"20180603_Csutortokig_kell_leadni_vagyonnyilatkozataikat_a_kepviseloknek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=682245e6-2da8-4926-b96f-333cb9701850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471db37d-35bf-4157-99a0-4849ab0de94a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180603_Csutortokig_kell_leadni_vagyonnyilatkozataikat_a_kepviseloknek","timestamp":"2018. június. 03. 17:50","title":"Csütörtökig kell elszámolniuk vagyonukkal a képviselőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756509e2-4dd9-4c4a-a8e3-a6f2554b9e69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Számtalan véleményes részlete ellenére a Tesla Model X nem rossz ajánlat, sőt lényegében egyelőre egyetlen is, aki tisztán elektromos szabadidő-autót szeretne. De mi van akkor, ha valaki egy csipetnyivel teátrálisabb megjelenést akar?","shortLead":"Számtalan véleményes részlete ellenére a Tesla Model X nem rossz ajánlat, sőt lényegében egyelőre egyetlen is, aki...","id":"20180602_tesla_model_x_tuning","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=756509e2-4dd9-4c4a-a8e3-a6f2554b9e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ad3154-1cdb-487f-bbc5-9c987c21e111","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_tesla_model_x_tuning","timestamp":"2018. június. 03. 17:41","title":"Ez a Tesla megjelenésben simán agyoncsap bármilyen BMW X6-ost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ed9187-12dd-46db-8959-0169815ea4e3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Június 30. és július 4. között komplex informatikai rendszerátállítást végeznek az MKB Banknál, ez alatt elérhetetlen lesz a bank. Az átállás időszakában csak a bankkártyákat lehet majd használni, de azokat is csak az előre beállított egyenleg erejéig.","shortLead":"Június 30. és július 4. között komplex informatikai rendszerátállítást végeznek az MKB Banknál, ez alatt elérhetetlen...","id":"20180603_elerhetetlen_nem_mukodik_mkb_bank_leallas_digitalis_atallas_bankszunnap_junius_30_julius_4_bankkartya_informatikai_fejlesztes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7ed9187-12dd-46db-8959-0169815ea4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0724d7e4-7352-4b6a-a9ed-0329c6c68ea8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_elerhetetlen_nem_mukodik_mkb_bank_leallas_digitalis_atallas_bankszunnap_junius_30_julius_4_bankkartya_informatikai_fejlesztes","timestamp":"2018. június. 03. 13:03","title":"Jön a nagy bankszünet: 5 teljes napra leáll majd az MKB, közben mindent lecserélnek a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d85a0dd-7775-4ec2-8012-7042d8d66dae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erős a mai nap a Házban. Egy nappal az Alaptörvény-módosítás és a Stop Soros vitája előtt plenáris ülést tart az Országgyűlés, esküt tesznek új képviselők (bár egyelőre nem tudni, pontosan mikor, mert a napirendben jelzett időpontban ez nem történt meg) és voltak interpellációk, azonnali kérdések is. Egy nappal az Alaptörvény-módosítás és a Stop Soros vitája előtt plenáris ülést tart...","id":"20180604_Trianonra_emlekezve_kelt_ki_a_menekultek_ellen_Kover_Laszlo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d85a0dd-7775-4ec2-8012-7042d8d66dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f014aef-ae3e-4688-bf81-db5b5d34750b","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Trianonra_emlekezve_kelt_ki_a_menekultek_ellen_Kover_Laszlo","timestamp":"2018. június. 04. 13:18","title":"Az újdonsült Jobbik-képviselő első felszólalása: Ennyi bűnöző előtt még életemben nem beszéltem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405ad44-e623-4fe7-89a6-91e5b20fa173","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzeti összetartozás napjának nevezett Trianon-emléknapot a Magyar Idők számos cikkel köszönti, de egyik sem olyan harcias, mint Raffay Ernő nyilatkozata. A történész-politikus szerint a területek 98 évvel ezelőtti elvesztését nem kell elfogadni, és az autonómiakövetelések sem vezetnek semmire. Nagyhatalmat kell találnia Magyarországnak ügyéhez.","shortLead":"A nemzeti összetartozás napjának nevezett Trianon-emléknapot a Magyar Idők számos cikkel köszönti, de egyik sem olyan...","id":"20180604_Trianoninterju_a_kormanylapban_A_cel_a_hatarrevizio_az_eszkoz_az_eros_hadsereg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c405ad44-e623-4fe7-89a6-91e5b20fa173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7043fa76-8a24-41b7-a98a-7754b4d07cba","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Trianoninterju_a_kormanylapban_A_cel_a_hatarrevizio_az_eszkoz_az_eros_hadsereg","timestamp":"2018. június. 04. 08:59","title":"Trianon-interjú a kormánylapban: A cél a határrevízió, az eszköz az erős hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]