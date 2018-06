Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06252f07-c198-4619-ac8c-631c7a096278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ESET kutatói egy új banki kártevőt fedeztek fel, amely új technikával képes átjutni a böngészők védelmén. A BackSwap elnevezésű vírus kéretlen levelekkel terjed, amelyek egy hamis JavaScript letöltőt tartalmaznak. És mindez nem csak elméleti: a kártevőt terjesztő spamkampányt a lengyeleknél már azonosították.","shortLead":"Az ESET kutatói egy új banki kártevőt fedeztek fel, amely új technikával képes átjutni a böngészők védelmén. A BackSwap...","id":"20180604_internetes_bank_virus_backswap_trojai_spam_eset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06252f07-c198-4619-ac8c-631c7a096278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763c4858-df57-49e3-b88d-54a82bbdcd3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_internetes_bank_virus_backswap_trojai_spam_eset","timestamp":"2018. június. 04. 00:03","title":"Vigyázzon, ez a számítógépes vírus kiüríti a bankszámláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c835c19-9905-4f61-8527-2217e744c4d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly bírálat érte Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnököt azért, amit Dél-Koreában tett. ","shortLead":"Komoly bírálat érte Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnököt azért, amit Dél-Koreában tett. ","id":"20180604_Duterte_ujra_macsonak_erzi_magat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c835c19-9905-4f61-8527-2217e744c4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6258887-2d2f-4c59-bcd5-11a73c2e816f","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Duterte_ujra_macsonak_erzi_magat","timestamp":"2018. június. 04. 13:33","title":"A nyílt színen csókolt szájon egy idegen nőt a Fülöp-szigeteki elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08419fe4-1f71-4e66-bdbc-f13c0dc16631","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 300 boltot zárt be tavaly a három magyar kiskereskedelmi lánc, a CBA, a Coop és a Reál. ","shortLead":"Több mint 300 boltot zárt be tavaly a három magyar kiskereskedelmi lánc, a CBA, a Coop és a Reál. ","id":"20180604_Tobb_kistelepules_is_bolt_nelkul_maradt_valahol_fel_orat_kell_setalni_hogy_kenyeret_vegyen_az_ember","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08419fe4-1f71-4e66-bdbc-f13c0dc16631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7744cc-650a-4a69-8c28-d4699ff3af80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Tobb_kistelepules_is_bolt_nelkul_maradt_valahol_fel_orat_kell_setalni_hogy_kenyeret_vegyen_az_ember","timestamp":"2018. június. 04. 20:17","title":"Több kistelepülés is bolt nélkül maradt, valahol fél órát kell sétálni, hogy kenyeret vegyen az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b44983-7aab-45dc-a14b-b494a264dcb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hétfőn mentővel vitték kórházba a volt színészt. ","shortLead":"Hétfőn mentővel vitték kórházba a volt színészt. ","id":"20180605_Agyverzest_kapott_Paudits_Bela","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59b44983-7aab-45dc-a14b-b494a264dcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6e2335-c669-4e52-95ce-3e64723d877c","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Agyverzest_kapott_Paudits_Bela","timestamp":"2018. június. 05. 07:24","title":"Agyvérzést kapott Paudits Béla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ed9187-12dd-46db-8959-0169815ea4e3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Június 30. és július 4. között komplex informatikai rendszerátállítást végeznek az MKB Banknál, ez alatt elérhetetlen lesz a bank. Az átállás időszakában csak a bankkártyákat lehet majd használni, de azokat is csak az előre beállított egyenleg erejéig.","shortLead":"Június 30. és július 4. között komplex informatikai rendszerátállítást végeznek az MKB Banknál, ez alatt elérhetetlen...","id":"20180603_elerhetetlen_nem_mukodik_mkb_bank_leallas_digitalis_atallas_bankszunnap_junius_30_julius_4_bankkartya_informatikai_fejlesztes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7ed9187-12dd-46db-8959-0169815ea4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0724d7e4-7352-4b6a-a9ed-0329c6c68ea8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_elerhetetlen_nem_mukodik_mkb_bank_leallas_digitalis_atallas_bankszunnap_junius_30_julius_4_bankkartya_informatikai_fejlesztes","timestamp":"2018. június. 03. 13:03","title":"Jön a nagy bankszünet: 5 teljes napra leáll majd az MKB, közben mindent lecserélnek a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7790c9f2-ab5a-4e64-8e8b-62f9263d9651","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korábban alkalmazott eljárás lényege az volt, hogy a kéz más részéről ültettek inakat a sérült szalag helyére. Az új műtét előnyei között említik azt, hogy az operáció és a felépülési idő is rövidebb, a csukló pedig terhelhetőbb lesz a gyógyulás után. ","shortLead":"A korábban alkalmazott eljárás lényege az volt, hogy a kéz más részéről ültettek inakat a sérült szalag helyére. Az új...","id":"20180604_kulonleges_csuklomutet_gyorsabb_hatekonyabb_es_itthon_is_elvegzik_mar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7790c9f2-ab5a-4e64-8e8b-62f9263d9651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d8a7a6-9e13-4946-b988-0086a0406231","keywords":null,"link":"/elet/20180604_kulonleges_csuklomutet_gyorsabb_hatekonyabb_es_itthon_is_elvegzik_mar","timestamp":"2018. június. 04. 15:19","title":"Különleges csuklóműtét: gyorsabb, hatékonyabb, és itthon is elvégzik már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335e3efb-c580-447f-b473-cd788559dd72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"I need money. Please help\" - áll a kartonpapundeklin, amely mögött apja dalait játsza New Jersey utcáin.","shortLead":"\"I need money. Please help\" - áll a kartonpapundeklin, amely mögött apja dalait játsza New Jersey utcáin.","id":"20180603_Hajlektalankent_zenelesbol_el_Tom_Jones_fia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=335e3efb-c580-447f-b473-cd788559dd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee36ccf-bcab-4798-8d6b-dc3c145677f1","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_Hajlektalankent_zenelesbol_el_Tom_Jones_fia","timestamp":"2018. június. 03. 19:56","title":"Hajléktalanként, zenélésből él Tom Jones fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8db75b-b525-425b-8306-2b372f8ecbc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft hétfőn jelentette be, hogy mintegy 7,5 milliárd dollárért megszerezi a nyílt forráskódú kódok kincsesbányáját, a GitHubot.","shortLead":"A Microsoft hétfőn jelentette be, hogy mintegy 7,5 milliárd dollárért megszerezi a nyílt forráskódú kódok...","id":"20180604_microsoft_github_felvasarlas_nyilt_forraskod","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e8db75b-b525-425b-8306-2b372f8ecbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5a3770-6511-42e3-97c0-285bd5dff1dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_microsoft_github_felvasarlas_nyilt_forraskod","timestamp":"2018. június. 04. 19:03","title":"Hivatalos: a Microsoft 7,5 milliárd dollárért megveszi a GitHubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]