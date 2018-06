Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2318d979-4fdd-4c9b-a4d9-ee393787568f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Tesco és a Lidl a lista élén végeztek, mert egyik terméküknél sem volt kimutatható vegyszermaradvány, vagy csak nagyon kis mértékben, addig más láncoknál átlagosan 4-5 hatóanyagot is kimutattak egy-egy mintából.","shortLead":"A Tesco és a Lidl a lista élén végeztek, mert egyik terméküknél sem volt kimutatható vegyszermaradvány, vagy csak...","id":"20180604_Megbukott_az_eperteszten_az_Aldi_a_Tesco_es_a_Lidl_viszont_a_lista_elen_vegzett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2318d979-4fdd-4c9b-a4d9-ee393787568f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0936dc9-b86d-4fb5-9b6c-1f510cc6ac5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Megbukott_az_eperteszten_az_Aldi_a_Tesco_es_a_Lidl_viszont_a_lista_elen_vegzett","timestamp":"2018. június. 04. 11:03","title":"Megbukott az eperteszten az Aldi, a Tesco és a Lidl viszont a lista élén végzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott játékost hírbe hozták a Fradival és a Videotonnal is, de ő egyelőre nem igazol haza. Majd ha mégis, azt nem a zsák pénzért teszi.","shortLead":"A magyar válogatott játékost hírbe hozták a Fradival és a Videotonnal is, de ő egyelőre nem igazol haza. Majd ha mégis...","id":"20180604_Dzsudzsak_bevallotta_a_penz_miatt_focizik_kulfoldon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eade2a9d-fa76-4fc1-adbf-630e4c5bab3e","keywords":null,"link":"/sport/20180604_Dzsudzsak_bevallotta_a_penz_miatt_focizik_kulfoldon","timestamp":"2018. június. 04. 11:59","title":"Dzsudzsák bevallotta, a pénz miatt focizik külföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71dd918-34c6-436d-beab-3e00836831b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugat- és Közép-Magyarországon felhőszakadás várható.","shortLead":"Nyugat- és Közép-Magyarországon felhőszakadás várható.","id":"20180605_riasztast_adtak_ki_a_fel_orszagra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e71dd918-34c6-436d-beab-3e00836831b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d202ef6-b0bf-4382-bca7-751bd6370dc9","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_riasztast_adtak_ki_a_fel_orszagra","timestamp":"2018. június. 05. 11:55","title":"Kéznél van az esernyője? Riasztást adtak ki a fél országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7790c9f2-ab5a-4e64-8e8b-62f9263d9651","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korábban alkalmazott eljárás lényege az volt, hogy a kéz más részéről ültettek inakat a sérült szalag helyére. Az új műtét előnyei között említik azt, hogy az operáció és a felépülési idő is rövidebb, a csukló pedig terhelhetőbb lesz a gyógyulás után. ","shortLead":"A korábban alkalmazott eljárás lényege az volt, hogy a kéz más részéről ültettek inakat a sérült szalag helyére. Az új...","id":"20180604_kulonleges_csuklomutet_gyorsabb_hatekonyabb_es_itthon_is_elvegzik_mar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7790c9f2-ab5a-4e64-8e8b-62f9263d9651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d8a7a6-9e13-4946-b988-0086a0406231","keywords":null,"link":"/elet/20180604_kulonleges_csuklomutet_gyorsabb_hatekonyabb_es_itthon_is_elvegzik_mar","timestamp":"2018. június. 04. 15:19","title":"Különleges csuklóműtét: gyorsabb, hatékonyabb, és itthon is elvégzik már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b29d3b-d7f1-4b49-aafd-5a5e91122776","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soros György szerint az új populista olasz kormány belügyminisztere, Matteo Salvini túl közel van Oroszországhoz, s ha a politikus pénzt kap Moszkvától, arról az olaszoknak tudniuk kell. Az Északi Liga meghatározó személyiségének számító Salvini cserébe gátlástalan spekulánsnak nevezte a magyar származású amerikai üzletembert.","shortLead":"Soros György szerint az új populista olasz kormány belügyminisztere, Matteo Salvini túl közel van Oroszországhoz, s ha...","id":"20180604_Mar_ossze_is_veszett_Soros_Gyorgy_es_az_uj_olasz_kormany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36b29d3b-d7f1-4b49-aafd-5a5e91122776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a692945d-2943-4684-82ad-a3bf2eb9ef3a","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Mar_ossze_is_veszett_Soros_Gyorgy_es_az_uj_olasz_kormany","timestamp":"2018. június. 04. 15:09","title":"Már össze is veszett Soros György és az új olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gorka Sebestyén, Donald Trump amerikai elnök egykori tanácsadója, a populista internetes oldal, a Breitbart volt szerkesztője a legnevesebb oxfordi vitatársaságban, az Oxford Unionban tart majd előadást.","shortLead":"Gorka Sebestyén, Donald Trump amerikai elnök egykori tanácsadója, a populista internetes oldal, a Breitbart volt...","id":"20180604_Gorka_Sebestyen_Oxfordban_ad_elo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf79360c-42c0-4964-b10f-a7f06c4bddda","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Gorka_Sebestyen_Oxfordban_ad_elo","timestamp":"2018. június. 04. 11:06","title":"Gorka Sebestyén Oxfordban ad elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da4838f-c682-444a-abc0-c12bf27d4e32","c_author":"MTI","category":"sport","description":"\"Egy idő után azt kérdeztem magamtól, hogy nem a bőrszínem-e az oka mindennek\" – tette fel a kérdést Yaya Touré. ","shortLead":"\"Egy idő után azt kérdeztem magamtól, hogy nem a bőrszínem-e az oka mindennek\" – tette fel a kérdést Yaya Touré. ","id":"20180605_Yaya_Toure_szerint_Guardiola_azert_mellozi_mert_fekete","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9da4838f-c682-444a-abc0-c12bf27d4e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b9867a-da0e-4110-ba71-3ce9262c1e55","keywords":null,"link":"/sport/20180605_Yaya_Toure_szerint_Guardiola_azert_mellozi_mert_fekete","timestamp":"2018. június. 05. 11:44","title":"Yaya Touré szerint Guardiola azért mellőzi, mert fekete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e797cc-618f-4c76-9252-a30d00eb835b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hani Mulki jordániai kormányfő hétfőn lemondott, miután nem csitul az adóemelések és egyéb megszorító intézkedések miatt több napja kirobbant tömegtüntetések hevessége.","shortLead":"Hani Mulki jordániai kormányfő hétfőn lemondott, miután nem csitul az adóemelések és egyéb megszorító intézkedések...","id":"20180604_A_tuntetok_elsoportek_a_jordan_kormanyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17e797cc-618f-4c76-9252-a30d00eb835b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532c81f7-8645-4fab-8cd6-81d093394e92","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_A_tuntetok_elsoportek_a_jordan_kormanyt","timestamp":"2018. június. 04. 14:41","title":"A tüntetők elsöpörték a jordán kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]