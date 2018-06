Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Amerikában egyre nagyobb problémát jelent, hogy a mobiltelefon-tulajdonosok a személtbe hajítják a készüléküket. Mindez nálunk is komoly veszélyt jelenthet. Ha ezt a videót megnézi, többé nem fogja a szemetesbe dobni a régi telefonját A Life is Strange az időt manipulálni képes fiatal lányról és társáról szól, akik egy eltűnt diák nyomába erednek. Az epizódokra oszló, több díjat is bezsebelt programot Androidra is elkészítik. Androidos mobilokra is letölthető lesz az egyik legjobb nyomozós videojáték Az MGM tárgyal a színésznővel a folytatásról. Újra Doktor Szöszi bőrébe bújik Reese Witherspoon. 2018. június. 05. Egyre inkább egyoldalúvá válik a gazdaság növekedési szerkezete. Ezért nőtt meglepően nagyot a magyar gazdaság. 2018. június. 05. Erről az ATV kamerái előtt beszélt a házelnök. Kövér László szerint bármelyik másik magyar egyetem jobb a CEU-nál. 2018. június. 05. Fiókban maradt az a terv, amit tavaly áprilisig kellett kidolgoznia a Belügyminisztériumnak arra, hogyan lehetséges az itt dolgozók állományba vétele. Vannak más furcsaságok is. Kevesebb a közmunkás tavalyhoz képest, de az állami intézményeknél, cégeknél alig kimutatható a csökkenés, és közöttük gályáznak a diplomások is. Diplomás közmunka éhbérét: "Kultúrkubikos vagyok ötvenezerért" 2018. június. 06. Szabó János és Vinícius Paulo is szerephez jut a védelemben. Ezzel a kezdővel megy neki Leekens a fehéroroszoknak. 2018. június. 06. Helikopterről figyelték az autósokat egy komplex ellenőrzés során kedden. Négy óra alatt 31 szabálytalankodó sofőrt találtak az M5-ösön. 2018. június. 06.