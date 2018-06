Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c95c03e0-7052-4099-9906-eda98be1d9a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A történelmileg eddig példátlan BL-triplázás és Zidane mindössze két és fél éves vezető edzői karrierje sokkal több mint sportesemény. ","shortLead":"A történelmileg eddig példátlan BL-triplázás és Zidane mindössze két és fél éves vezető edzői karrierje sokkal több...","id":"20180605_Zidanetol_a_nem_kispalyas_topmenedzserek_is_tanulhatnak_mutatjuk_hogy_mit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c95c03e0-7052-4099-9906-eda98be1d9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c497af-1415-4d4a-8c86-0f64848363a9","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_Zidanetol_a_nem_kispalyas_topmenedzserek_is_tanulhatnak_mutatjuk_hogy_mit","timestamp":"2018. június. 05. 10:27","title":"Zidane-tól a nem kispályás topmenedzserek is tanulhatnak, mutatjuk, hogy mit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630aa939-96ed-4b04-a579-821a19185f7c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kitörés csaknem 2 millió embert érint. ","shortLead":"A kitörés csaknem 2 millió embert érint. ","id":"20180604_Nott_a_guatemalai_vulkankitores_halalos_aldozatainak_szama","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=630aa939-96ed-4b04-a579-821a19185f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"830133ef-f7ee-4e35-8466-0b3bdef5d3c0","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Nott_a_guatemalai_vulkankitores_halalos_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. június. 04. 18:32","title":"Nőtt a guatemalai vulkánkitörés halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5679914-d4ba-4799-ac7c-271b6977f83b","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Szombat reggel van. Glembáné Szecsődi Margit, a XIII. kerületi önkormányzat anyakönyvvezetője szemmel láthatóan feszült, noha az elmúlt huszonegy évben számos szombati napot töltött esketésekkel. Ma tizenegy házasságot köt, félóránként egyet. Elkísértük.



","shortLead":"Szombat reggel van. Glembáné Szecsődi Margit, a XIII. kerületi önkormányzat anyakönyvvezetője szemmel láthatóan...","id":"hvgextrano_20180605_Ahol_megall_az_ido__Egy_anyakonyvvezeto_portreja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5679914-d4ba-4799-ac7c-271b6977f83b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14dac6d-00a9-44e8-9ebd-cfdd193046f9","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180605_Ahol_megall_az_ido__Egy_anyakonyvvezeto_portreja","timestamp":"2018. június. 05. 18:00","title":"Ahol megáll az idő - Egy anyakönyvvezető portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"7b0f60ff-b5a3-4b92-b510-e20ba1d5251d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Annyi sztár van az Adidasnak ebben a friss videójában, hogy az ember alig győzi megszámolni. ","shortLead":"Annyi sztár van az Adidasnak ebben a friss videójában, hogy az ember alig győzi megszámolni. ","id":"20180605_a_focivilag_kremjet_rantottak_ossze_ehhez_a_reklamhoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b0f60ff-b5a3-4b92-b510-e20ba1d5251d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c1a9b4-4ae4-43a4-aa97-4dbbec46f32d","keywords":null,"link":"/sport/20180605_a_focivilag_kremjet_rantottak_ossze_ehhez_a_reklamhoz","timestamp":"2018. június. 05. 13:16","title":"A focivilág krémjét rántották össze ehhez a reklámhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356882a1-62ae-4750-b795-847a26da506e","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Ha a nácizmus madárpiszok, akkor az Ön elpusztítása is az lesz.","shortLead":"Ha a nácizmus madárpiszok, akkor az Ön elpusztítása is az lesz.","id":"20180605_Madarpiszok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=356882a1-62ae-4750-b795-847a26da506e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d80e791-9432-402b-a96b-955611d51dfa","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Madarpiszok","timestamp":"2018. június. 05. 08:50","title":"TGM: Madárpiszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f1a3ec-2e55-4810-980d-9fdf44ca1e46","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Fél, hogy az örököse eltapsolja az évtizedeken át gondosan felépített vállalkozása vagyonát? Vagy mert nem ért a cég irányításához, vagy mert eleve csak arra várt, hogy azt mielőbb pénzzé tegye. Létezik mindenki számára megnyugtató megoldás.","shortLead":"Fél, hogy az örököse eltapsolja az évtizedeken át gondosan felépített vállalkozása vagyonát? Vagy mert nem ért a cég...","id":"mokk_20180423_Nem_akarja_hogy_sikeres_vallalkozasa_a_halala_utan_befuccsoljon_Van_megoldas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5f1a3ec-2e55-4810-980d-9fdf44ca1e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53ff50a-36e7-4884-bcef-ed16bc4e6eb3","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20180423_Nem_akarja_hogy_sikeres_vallalkozasa_a_halala_utan_befuccsoljon_Van_megoldas","timestamp":"2018. június. 05. 11:30","title":"Tíz esetből kilencszer szinte már semmit nem látnak az unokák a családi cégvagyonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"faeba965-5fa9-4423-bb29-1ccf2b3a2195","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hárommecces eltiltást kapott, amiért hevesen tiltakozott egy piros lap miatt. ","shortLead":"Hárommecces eltiltást kapott, amiért hevesen tiltakozott egy piros lap miatt. ","id":"20180605_Buffon_nem_uszta_meg_buntetes_nelkul_a_Real_elleni_balhejat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faeba965-5fa9-4423-bb29-1ccf2b3a2195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db71eb4-bf52-4ff5-ab9e-2b5b73aea9c8","keywords":null,"link":"/sport/20180605_Buffon_nem_uszta_meg_buntetes_nelkul_a_Real_elleni_balhejat","timestamp":"2018. június. 05. 21:30","title":"Buffon nem úszta meg büntetés nélkül a Real elleni balhéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0816a204-76c5-4a59-9d87-998da1b75697","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A múlt héten Soros György, a hétvégén Kötcsén pedig Orbán Viktor riogatta hallgatóságát azzal, hogy nyakunkon az újabb európai válság. A kormány tagjai maradéktalanul át is vették ezt, ennek szellemében készül a jövő évi költségvetés. De tényleg el kell kezdenünk spájzolni?","shortLead":"A múlt héten Soros György, a hétvégén Kötcsén pedig Orbán Viktor riogatta hallgatóságát azzal, hogy nyakunkon az újabb...","id":"20180605_Orban_es_Soros_is_valsagot_var_itt_a_veg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0816a204-76c5-4a59-9d87-998da1b75697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af613726-31d7-4829-949c-31c539e258fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_Orban_es_Soros_is_valsagot_var_itt_a_veg","timestamp":"2018. június. 05. 17:06","title":"Orbán és Soros is válságot vár, itt a vég?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]