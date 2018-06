Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A fürdőhelyek 94 százaléka kiváló vagy jó minősítést kapott. Hét szabadvízi strandnál találtak kifogásolnivalót A pénzügyminisztérium Washingtonban közölte, meghosszabbítják a határidőt Oleg Gyeripaszka orosz oligarcha számára, hogy rendezze ügyeit, és továbbra is üzletelhessen az Egyesült Államokban. Trump nyitott egy kiskaput Putyin oligarcha barátjának Tarlós István azt mondta, folyik az eljárás a margitszigeti teniszstadion ügyében, és csak akkor épülhet meg ott az építmény, ha az nem veszélyezteti a sziget természetes funkcióit. A főpolgármester szerint a Római helyett pedig inkább olyan helyen épülhetne árvízi védmű, ahol a lakók örülnek is annak, és nem tiltakoznak ellene. Arról is kérdezték, vállalná-e újabb négy évre a főpolgármesterséget.
Tarlós: Igaza van a környezetvédőknek, és mindenkinek, aki a fairtás ellen tiltakozott Magánokirat-hamisításban is bűnösnek találták. Az ítélet nem jogerős. Több mint három év börtönre ítélték Növényi Norbertet adócsalás miatt A csúcstalálkozót a szingapúri Sentosa szigetén rendezik, június 12-én. A napirend még nem ismert.
Egy hét múlva elvileg kezet ráz Trump és Kim Dzsong Un