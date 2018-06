Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d71f86ad-e247-46e1-a10b-74bb0ae20906","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Saját bevallása szerint rengeteget olvas, olykor több könyvet is fogyaszt egyszerre, a mai társadalmi mozgások pedig kifejezetten érdeklik. Azt ugyanakkor nagyon utálja, hogy a politika elveszi az emberek elől a levegőt. A választások utáni tüntésen szónoknak is felkérték, de ezt elhárította – Fluor Tomival készített interjút a 168 Óra.","shortLead":"Saját bevallása szerint rengeteget olvas, olykor több könyvet is fogyaszt egyszerre, a mai társadalmi mozgások pedig...","id":"20180607_Fluor_Az_ellenzek_eleg_toketlen_es_akkor_meg_finom_voltam","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d71f86ad-e247-46e1-a10b-74bb0ae20906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c26a8e-5ffa-41f5-9a1c-917faf7a010f","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Fluor_Az_ellenzek_eleg_toketlen_es_akkor_meg_finom_voltam","timestamp":"2018. június. 07. 09:17","title":"Fluor: Az ellenzék elég töketlen, és akkor még finom voltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c89b9b-af80-4ac5-9beb-23545bd5f1e8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Gyerekvédelmi programot indított a Magyar Úszószövetség új vezetése, miután lecsillapodtak a korábbi vezetési kérdések, botrányok. Sportolói, szülői, edzői kódex készült, és az esetek bejelentésére is lett telefonszám, e-mail-cím. A szövetség a területre bizottságot hozott létre, amelyben a szülőket is képviselik. Egy korábbi Unicef-kutatás alapján feltételezhető, hogy kiesik majd pár csontváz a szekrényből.","shortLead":"Gyerekvédelmi programot indított a Magyar Úszószövetség új vezetése, miután lecsillapodtak a korábbi vezetési kérdések...","id":"20180607_uszoszovetseg_szexualis_eroszak_gyermekvedelem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09c89b9b-af80-4ac5-9beb-23545bd5f1e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8124b692-7bb4-4c80-abb6-dd6eed4daa31","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_uszoszovetseg_szexualis_eroszak_gyermekvedelem","timestamp":"2018. június. 07. 06:00","title":"Az úszószövetség húzott egyet az uszodai szemétkedés és molesztálás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6b0640-223e-4ac9-9950-cf26c415235f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még tart a kalauzokra szerelt testkamerák próbaüzeme, a szakszervezet szerint egyre több vasutast támadnak meg.","shortLead":"Még tart a kalauzokra szerelt testkamerák próbaüzeme, a szakszervezet szerint egyre több vasutast támadnak meg.","id":"20180605_Kalauzpanasz_inkabb_ejjel_Harlemben_mint_egy_magyar_vonaton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d6b0640-223e-4ac9-9950-cf26c415235f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0edfaa3-1eff-473c-a73c-36ed2d2d3e25","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_Kalauzpanasz_inkabb_ejjel_Harlemben_mint_egy_magyar_vonaton","timestamp":"2018. június. 05. 13:19","title":"Kalauzpanasz: inkább éjjel Harlemben, mint egy magyar vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d90a5d-7667-4cc4-bd20-43040d04b7cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két nagykutya is bemutatkozott kedden hivatalos fotókon a nagyközönségnek, a BMW X5 mellett az Audi Q8 is.","shortLead":"Két nagykutya is bemutatkozott kedden hivatalos fotókon a nagyközönségnek, a BMW X5 mellett az Audi Q8 is.","id":"20180605_bmw_x5_fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51d90a5d-7667-4cc4-bd20-43040d04b7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93c0a41-b59a-4140-a063-affbb8ed6561","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_bmw_x5_fotok","timestamp":"2018. június. 05. 17:19","title":"Az sem lehet véletlen, hogy ma bukkant fel az új BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hamvas Istvánt most nem próbálták meg kiszorítani.","shortLead":"Hamvas Istvánt most nem próbálták meg kiszorítani.","id":"20180605_Tavozik_a_Paksi_Atomeromu_vezetoje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d18276b-c5bf-44b6-b930-4d998b323abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a115d3c2-43ab-4ea1-9a0e-58cbf05abdca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_Tavozik_a_Paksi_Atomeromu_vezetoje","timestamp":"2018. június. 05. 11:02","title":"Távozik a Paksi Atomerőmű vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00575bec-3cf5-4b99-9a9e-9f01582402d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új populista-EU-szkeptikus olasz kormány ég a vágytól, hogy együtt dolgozzon az EU reformján Orbánnal, de van egy komoly konfliktus köztük: kötelező menekültkvótát akarnak. Amiről Orbán persze hallani sem akar.\r

\r

","shortLead":"Az új populista-EU-szkeptikus olasz kormány ég a vágytól, hogy együtt dolgozzon az EU reformján Orbánnal, de van...","id":"20180606_Orban_legtutibb_szovetsegese_lehetne__de_van_egy_bokkeno","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00575bec-3cf5-4b99-9a9e-9f01582402d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ce79fd-1f3b-4084-bca4-c9f4b960362a","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Orban_legtutibb_szovetsegese_lehetne__de_van_egy_bokkeno","timestamp":"2018. június. 06. 10:26","title":"Orbán legtutibb szövetségese lehetne – de van egy bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca68473-3154-4963-ac61-5934461ab3bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interjút adott az argentin Periodismo Para Todosnak a rendező, amiben igencsak merész kijelentést tett. ","shortLead":"Interjút adott az argentin Periodismo Para Todosnak a rendező, amiben igencsak merész kijelentést tett. ","id":"20180605_Woody_Allen_Nekem_kellene_a_metoomozgalom_arcanak_lennem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bca68473-3154-4963-ac61-5934461ab3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0851b2b-00ed-418c-b998-c00d4e3ddb1a","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Woody_Allen_Nekem_kellene_a_metoomozgalom_arcanak_lennem","timestamp":"2018. június. 05. 16:40","title":"Woody Allen: Nekem kellene a #metoo-mozgalom arcának lennem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6889b8d-75f6-42fb-9b97-27ddf3f2159a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És erre pont a Fidesz-közeli Alapjogokért Központ bukkant rá. ","shortLead":"És erre pont a Fidesz-közeli Alapjogokért Központ bukkant rá. ","id":"20180605_Kinos_res_van_az_Amnesty_International_rendszereben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6889b8d-75f6-42fb-9b97-27ddf3f2159a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aad6f81-279c-46b6-83b2-c03aa1275f00","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Kinos_res_van_az_Amnesty_International_rendszereben","timestamp":"2018. június. 05. 18:01","title":"Kínos rés van az Amnesty International rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]