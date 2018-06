Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34eba5e0-e2ed-4a23-a41d-4cd95c0bd0d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az eddig hipermarketek fejlesztésére és üzemeltetésére koncentráló Immochan lakás- és irodapiaci fejlesztések felé fordult.","shortLead":"Az eddig hipermarketek fejlesztésére és üzemeltetésére koncentráló Immochan lakás- és irodapiaci fejlesztések felé...","id":"20180607_Lakasokat_epit_az_Auchan_Kecskemeten_mar_be_is_fejezett_egy_projektet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34eba5e0-e2ed-4a23-a41d-4cd95c0bd0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6747d5f2-52c4-446d-ab66-12ef85292d19","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180607_Lakasokat_epit_az_Auchan_Kecskemeten_mar_be_is_fejezett_egy_projektet","timestamp":"2018. június. 07. 11:33","title":"Lakásokat épít az Auchan, Kecskeméten már be is fejezett egy projektet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35366f98-a500-4ca7-ad62-7eab0fe41574","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Muskék tisztán elektromos hajtásláncú crossoveréről most egy újabb kép érkezett.","shortLead":"Elon Muskék tisztán elektromos hajtásláncú crossoveréről most egy újabb kép érkezett.","id":"20180607_tesla_model_y_elon_musk_villanyauto_elektromos_auto_crossover","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35366f98-a500-4ca7-ad62-7eab0fe41574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15809288-8a3a-468d-ba83-23a8c86e7e5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_tesla_model_y_elon_musk_villanyauto_elektromos_auto_crossover","timestamp":"2018. június. 07. 11:21","title":"Hivatalos kedvcsináló fotó: ilyen lesz a titokzatos, akár kormány nélküli Tesla Model Y","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a82dde6-d4e7-4e61-b93f-df8784e3a91f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Baleset helyett ezúttal sikerrel vette a tesztet a Virgin Galactic űrrepüllője, ami ráadásul már az utasoknak szánt üléseket is beszerelte.","shortLead":"Baleset helyett ezúttal sikerrel vette a tesztet a Virgin Galactic űrrepüllője, ami ráadásul már az utasoknak szánt...","id":"20180606_virgin_galactic_vss_unity_urrepulo_teszt_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a82dde6-d4e7-4e61-b93f-df8784e3a91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b857697-4850-45d5-b497-d46a0429e9cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_virgin_galactic_vss_unity_urrepulo_teszt_video","timestamp":"2018. június. 06. 13:03","title":"Sikerült a teszt: a hangsebességnél is gyorsabban repült a Virgin Galactic gépe, ami civileket vinne az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d90a5d-7667-4cc4-bd20-43040d04b7cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két nagykutya is bemutatkozott kedden hivatalos fotókon a nagyközönségnek, a BMW X5 mellett az Audi Q8 is.","shortLead":"Két nagykutya is bemutatkozott kedden hivatalos fotókon a nagyközönségnek, a BMW X5 mellett az Audi Q8 is.","id":"20180605_bmw_x5_fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51d90a5d-7667-4cc4-bd20-43040d04b7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93c0a41-b59a-4140-a063-affbb8ed6561","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_bmw_x5_fotok","timestamp":"2018. június. 05. 17:19","title":"Az sem lehet véletlen, hogy ma bukkant fel az új BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e483ddb2-107f-4337-b33a-8a159499a700","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyszínre csaknem 100 tűzoltó vonult ki 15 autóval.","shortLead":"A helyszínre csaknem 100 tűzoltó vonult ki 15 autóval.","id":"20180606_langol_egy_otcsillagos_hotel_londonban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e483ddb2-107f-4337-b33a-8a159499a700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d50ef54-ea11-440b-b6e8-6349b2c0a4ab","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_langol_egy_otcsillagos_hotel_londonban","timestamp":"2018. június. 06. 17:35","title":"Lángol egy ötcsillagos hotel Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A háromszoros egyetemi erőszakoló fél év börtönt kapott, a kaliforniai bíró ellen petíció indult, és végül népszavazáson leváltották.","shortLead":"A háromszoros egyetemi erőszakoló fél év börtönt kapott, a kaliforniai bíró ellen petíció indult, és végül...","id":"20180606_Levaltottak_a_birot_aki_enyhe_iteletet_hozott_egy_eroszakolasi_ugyben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829badb8-5ee5-4a22-bce6-e2c6f17659c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Levaltottak_a_birot_aki_enyhe_iteletet_hozott_egy_eroszakolasi_ugyben","timestamp":"2018. június. 06. 17:47","title":"Leváltották a bírót, aki enyhe ítéletet hozott egy erőszakolási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84aacdb1-dc53-45c1-b260-981880c7b230","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kész főnyeremény beházasodni egy-egy fideszes potentát családjába.","shortLead":"Kész főnyeremény beházasodni egy-egy fideszes potentát családjába.","id":"20180606_Penz_a_penzhez_jo_uzlet_behazasodni_egy_NERcsaladba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84aacdb1-dc53-45c1-b260-981880c7b230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec3c6b6-d08d-469e-9fd7-6ff759d16618","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Penz_a_penzhez_jo_uzlet_behazasodni_egy_NERcsaladba","timestamp":"2018. június. 06. 15:25","title":"Pénz a pénzhez: jó üzlet beházasodni egy NER-családba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5562b406-1693-43a5-b828-be521d55ef84","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Marihuánaültetvényre bukkant egy lakatos, amikor csőtörés miatt kinyitott egy kőbányai lakást.","shortLead":"Marihuánaültetvényre bukkant egy lakatos, amikor csőtörés miatt kinyitott egy kőbányai lakást.","id":"20180607_csotores_miatt_bukott_le_a_diler","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5562b406-1693-43a5-b828-be521d55ef84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa6d0b5-499a-48eb-8aad-bf4fdcdd597e","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_csotores_miatt_bukott_le_a_diler","timestamp":"2018. június. 07. 09:25","title":"Csőtörés miatt bukott le a díler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]