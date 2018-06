Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66c01e9e-7d21-4ca0-953e-e0498363271b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borókai Gábor interjút adott a 24.hu-nak, amelyben azt mondta, Simicska nem akarja végleg bezárni a lapot, de a politika azt üzente az üzleti világnak, hogy a Heti Válaszban hirdetni, illetve azt megvásárolni nem éppen javalt cselekedet. A lapra 490 millió forintért kerestek vevőt a választás másnapjától kezdve.","shortLead":"Borókai Gábor interjút adott a 24.hu-nak, amelyben azt mondta, Simicska nem akarja végleg bezárni a lapot, de...","id":"20180606_490_millio_forintert_arultak_a_Heti_Valaszt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66c01e9e-7d21-4ca0-953e-e0498363271b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1fb3c1-a777-465b-8acc-db118a8b2f07","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_490_millio_forintert_arultak_a_Heti_Valaszt","timestamp":"2018. június. 06. 20:14","title":"Heti Válasz-főszerkesztő: Orbánnak és Simicskának is van mit köszönnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Máshol elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben. ","shortLead":"Máshol elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben. ","id":"20180605_Riasztast_adtak_ki_jo_sok_eso_hullhat_a_Baranya_megyeben_elok_nyakaba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40227474-07d0-4760-9854-4efbc27dc1b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Riasztast_adtak_ki_jo_sok_eso_hullhat_a_Baranya_megyeben_elok_nyakaba","timestamp":"2018. június. 05. 18:31","title":"Riasztást adtak ki, jó sok eső hullhat a Baranya megyében élők nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy helyi portál és a 444.hu egyik olvasója is jelezte kedd este, hogy egy erdőben megtalálták azt a medvét, amit nemrég Abony utcáin láttak többen is.","shortLead":"Egy helyi portál és a 444.hu egyik olvasója is jelezte kedd este, hogy egy erdőben megtalálták azt a medvét, amit...","id":"20180606_allitolag_megtalaltak_az_abonyon_vegigvagtazo_medvet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd45718-28d0-4f75-bf0a-8fde1a767dab","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_allitolag_megtalaltak_az_abonyon_vegigvagtazo_medvet","timestamp":"2018. június. 06. 06:58","title":"Állítólag megtalálták az Abonyon végigvágtázó medvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mindig megy könnyen egy innovatívnak gondolt megoldás bevezetése.","shortLead":"Nem mindig megy könnyen egy innovatívnak gondolt megoldás bevezetése.","id":"20180607_Ujitani_probalt_a_Wizz_Air_kaosz_lett_Ferihegyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7548f0a3-f316-4ab4-9911-0547d514bea2","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Ujitani_probalt_a_Wizz_Air_kaosz_lett_Ferihegyen","timestamp":"2018. június. 07. 11:06","title":"Újítani próbált a Wizz Air, káosz lett Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5679914-d4ba-4799-ac7c-271b6977f83b","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Szombat reggel van. Glembáné Szecsődi Margit, a XIII. kerületi önkormányzat anyakönyvvezetője szemmel láthatóan feszült, noha az elmúlt huszonegy évben számos szombati napot töltött esketésekkel. Ma tizenegy házasságot köt, félóránként egyet. Elkísértük.



","shortLead":"Szombat reggel van. Glembáné Szecsődi Margit, a XIII. kerületi önkormányzat anyakönyvvezetője szemmel láthatóan...","id":"hvgextrano_20180605_Ahol_megall_az_ido__Egy_anyakonyvvezeto_portreja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5679914-d4ba-4799-ac7c-271b6977f83b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14dac6d-00a9-44e8-9ebd-cfdd193046f9","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180605_Ahol_megall_az_ido__Egy_anyakonyvvezeto_portreja","timestamp":"2018. június. 05. 18:00","title":"Ahol megáll az idő - Egy anyakönyvvezető portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"f97c986e-8e34-4cad-b405-34f88812724c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az olimpiai bajnok egy hónapja nem beszélt férjével, aki az Iron Aquatics telefonjaira sem válaszol.","shortLead":"Az olimpiai bajnok egy hónapja nem beszélt férjével, aki az Iron Aquatics telefonjaira sem válaszol.","id":"20180606_Uszoiskolajanak_diakjait_nyugtatta_Hosszu_Katinka","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f97c986e-8e34-4cad-b405-34f88812724c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9eb9cc-ceed-455d-8ff1-7710a990132c","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Uszoiskolajanak_diakjait_nyugtatta_Hosszu_Katinka","timestamp":"2018. június. 06. 11:06","title":"Úszóiskolájának diákjait nyugtatta Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a17681-f556-4fd7-b381-df70bf1ae83e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István azt mondta, folyik az eljárás a margitszigeti teniszstadion ügyében, és csak akkor épülhet meg ott az építmény, ha az nem veszélyezteti a sziget természetes funkcióit. A főpolgármester szerint a Római helyett pedig inkább olyan helyen épülhetne árvízi védmű, ahol a lakók örülnek is annak, és nem tiltakoznak ellene. Arról is kérdezték, vállalná-e újabb négy évre a főpolgármesterséget.","shortLead":"Tarlós István azt mondta, folyik az eljárás a margitszigeti teniszstadion ügyében, és csak akkor épülhet meg ott...","id":"20180606_Tarlos_Margitsziget_Romai_3as_metro","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1a17681-f556-4fd7-b381-df70bf1ae83e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c39498-532e-47c5-9288-217508cba75a","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Tarlos_Margitsziget_Romai_3as_metro","timestamp":"2018. június. 06. 12:08","title":"Tarlós: Igaza van a környezetvédőknek, és mindenkinek, aki a fairtás ellen tiltakozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71f86ad-e247-46e1-a10b-74bb0ae20906","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Saját bevallása szerint rengeteget olvas, olykor több könyvet is fogyaszt egyszerre, a mai társadalmi mozgások pedig kifejezetten érdeklik. Azt ugyanakkor nagyon utálja, hogy a politika elveszi az emberek elől a levegőt. A választások utáni tüntésen szónoknak is felkérték, de ezt elhárította – Fluor Tomival készített interjút a 168 Óra.","shortLead":"Saját bevallása szerint rengeteget olvas, olykor több könyvet is fogyaszt egyszerre, a mai társadalmi mozgások pedig...","id":"20180607_Fluor_Az_ellenzek_eleg_toketlen_es_akkor_meg_finom_voltam","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d71f86ad-e247-46e1-a10b-74bb0ae20906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c26a8e-5ffa-41f5-9a1c-917faf7a010f","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Fluor_Az_ellenzek_eleg_toketlen_es_akkor_meg_finom_voltam","timestamp":"2018. június. 07. 09:17","title":"Fluor: Az ellenzék elég töketlen, és akkor még finom voltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]