Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ki jogosult osztalékra, mik az osztalék és az osztalékelőleg fizetésének feltételei, milyen adókat kell leróni e jövedelem után? Az Adózóna összefoglalta a legfontosabb szabályokat.","shortLead":"Ki jogosult osztalékra, mik az osztalék és az osztalékelőleg fizetésének feltételei, milyen adókat kell leróni e...","id":"20180607_Megmutatjuk_hogy_adoznak_a_cegkiralyok_az_osztalek_utan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5c23037-53cb-4caa-a4c1-a83e0e8f2e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03350f4d-2a04-463b-a5fc-61e6830872ed","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Megmutatjuk_hogy_adoznak_a_cegkiralyok_az_osztalek_utan","timestamp":"2018. június. 07. 11:22","title":"Megmutatjuk, hogy adóznak a cégkirályok az osztalék után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint négymilliárd forint áfatartalmú fiktív számlát állított ki az a bűnszervezet, melynek tagjaival és a számlákat felhasználó társaságok képviselőivel szemben vádemelést javasolnak a pénzügyi nyomozók. Az ügyben hatvannégy gyanúsított szerepel.","shortLead":"Több mint négymilliárd forint áfatartalmú fiktív számlát állított ki az a bűnszervezet, melynek tagjaival és...","id":"20180607_milliardos_szamlagyarat_kapcsolt_le_a_nav","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b15b1f-ab55-4e9e-8b44-4eedc601fd36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_milliardos_szamlagyarat_kapcsolt_le_a_nav","timestamp":"2018. június. 07. 10:20","title":"Milliárdos számlagyárat kapcsolt le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt a kiskaput játsszák meg, hogy napjában csak egyszer lehet büntetni ugyanott. Persze van még egy kis csavar a dologban.","shortLead":"Azt a kiskaput játsszák meg, hogy napjában csak egyszer lehet büntetni ugyanott. Persze van még egy kis csavar...","id":"20180608_parkolas_trukk_ingyenes_birsag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a3dd3e-c52c-411c-9957-db03cc406ab4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180608_parkolas_trukk_ingyenes_birsag","timestamp":"2018. június. 08. 14:26","title":"Állítólag ezt a trükköt használják sokan, hogy ingyen parkoljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt etikai bizottság szerint egyértelműen sérelmes volt a Jobbik számára, hogy Toroczkai a párton belüli vitákat a sajtó előtt folytatta le, nem pedig belső fórumokon. ","shortLead":"A párt etikai bizottság szerint egyértelműen sérelmes volt a Jobbik számára, hogy Toroczkai a párton belüli vitákat...","id":"20180608_Toroczkait_kizartak_a_Jobbikbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fa791a-f48b-49d9-84b6-cd993e34e28c","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Toroczkait_kizartak_a_Jobbikbol","timestamp":"2018. június. 08. 12:12","title":"Toroczkait kizárták a Jobbikból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fd06d-e528-4fd6-857b-60dd345edfcb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A három nagy német lánc közös levélben kérte az állami szervek segítségét; miközben ők nagy hangsúlyt fektetnek a fogyasztóvédelmi és egészségügyi előírások betartására, a netes kereskedőket, pl. az Amazont vagy E-bay-t senki sem ellenőrzi, és a felelősséget is könnyen elhárítják azzal, hogy ők csak közvetítők.","shortLead":"A három nagy német lánc közös levélben kérte az állami szervek segítségét; miközben ők nagy hangsúlyt fektetnek...","id":"20180608_Olcso_kinai_kozmetikumtol_retteg_a_Rossmann_a_Douglas_es_a_DM","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fd06d-e528-4fd6-857b-60dd345edfcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67512e9a-d416-4d2c-ba17-f3ebfa99944c","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Olcso_kinai_kozmetikumtol_retteg_a_Rossmann_a_Douglas_es_a_DM","timestamp":"2018. június. 08. 10:16","title":"Olcsó kínai kozmetikumoktól retteg a Rossmann, a Douglas és a DM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új földet most nem vett a hátsó padba kerülő politikus.","shortLead":"Új földet most nem vett a hátsó padba kerülő politikus.","id":"20180608_Lazar_Janos_beujitott_egy_BMWt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2ee6a1-c890-4630-8429-96051324ae4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Lazar_Janos_beujitott_egy_BMWt","timestamp":"2018. június. 08. 00:38","title":"Lázár János beszállt a batidai kastélyt üzemeltető cégbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7f48fa-6f2d-442a-b448-6a35e32dc0d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mintegy 600 otthon semmisült meg a Hawaii nagy szigetén a május elején kitört Kilaeua vulkánból áramló lávától – közölte a nagy sziget polgármestere, Harry Kim csütörtökön.","shortLead":"Mintegy 600 otthon semmisült meg a Hawaii nagy szigetén a május elején kitört Kilaeua vulkánból áramló lávától –...","id":"20180608_Hatszaz_otthon_semmisult_meg_a_hawaii_vulkankitoresben_tobb_millio_dollar_a_kar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c7f48fa-6f2d-442a-b448-6a35e32dc0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c11726-71be-41a2-ba49-c1fb8fb7401b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180608_Hatszaz_otthon_semmisult_meg_a_hawaii_vulkankitoresben_tobb_millio_dollar_a_kar","timestamp":"2018. június. 08. 09:37","title":"Hatszáz otthon semmisült meg a hawaii vulkánkitörésben, több millió dollár a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2dd4ff2-51c9-4ec1-ac6c-8788e3fc5bf5","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Lehet-e több a választási eredménynél az utána levő gyűjtés eredménye? Vélemény.","shortLead":"Lehet-e több a választási eredménynél az utána levő gyűjtés eredménye? Vélemény.","id":"20180607_Juhasz_Peter_elegetett_150_milliot_megis_keptelen_a_minimalis_alazatra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2dd4ff2-51c9-4ec1-ac6c-8788e3fc5bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67c0d82-b4f3-43fc-9a33-a3f21a5ed262","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Juhasz_Peter_elegetett_150_milliot_megis_keptelen_a_minimalis_alazatra","timestamp":"2018. június. 07. 15:10","title":"Juhász Péter elégetett 150 milliót, mégis képtelen a minimális alázatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]