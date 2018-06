Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"591f2721-29f7-41c2-9342-3864edd53953","c_author":"Hont András","category":"velemeny","description":"ÖrökNER és hullaszag – két hónappal a sokk után is ez lengi körbe a fejfájós, másnapos országot. Vannak, akik annyira nem ocsúdtak föl, hogy harmadszorra is kiútnak akarják látni Orbán Viktor által meghagyott, egyetlen zsákutcát, és vannak, akik pontosan tudják, igenis, csaltak. Ám egyik megoldással sem megyünk semmire. ","shortLead":"ÖrökNER és hullaszag – két hónappal a sokk után is ez lengi körbe a fejfájós, másnapos országot. Vannak, akik annyira...","id":"20180608_hont_szabadits_meg_a_gonosztol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=591f2721-29f7-41c2-9342-3864edd53953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd470c2-3412-4646-a24f-5ad4c679be69","keywords":null,"link":"/velemeny/20180608_hont_szabadits_meg_a_gonosztol","timestamp":"2018. június. 08. 09:10","title":"Hont: Szabadíts meg a gonosztól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294db75d-4c45-4e1e-be7c-d354a585f7ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal saját bőrápoló kozmetikumát népszerűsíti a svéd csatár.","shortLead":"Ezúttal saját bőrápoló kozmetikumát népszerűsíti a svéd csatár.","id":"20180608_Ibrahimovic_sajat_vallalkozasanak_ujabb_reklamaban_szerepel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=294db75d-4c45-4e1e-be7c-d354a585f7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1917e72-163a-4b24-b99f-a1a8eec8ecff","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Ibrahimovic_sajat_vallalkozasanak_ujabb_reklamaban_szerepel","timestamp":"2018. június. 08. 19:27","title":"Most saját vállalkozásának reklámjában szerepel Ibrahimovic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa8ec35-ac0e-40b5-ba23-5818964d7e3e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kavics- és homokbánya nyitásáról rendeznek vasárnap népszavazást a Tolna megyei településen. Sokan ellenzik, hogy bánya létesüljön Madocsa határában.","shortLead":"Kavics- és homokbánya nyitásáról rendeznek vasárnap népszavazást a Tolna megyei településen. Sokan ellenzik, hogy bánya...","id":"20180607_Nepszavazason_dontik_el_hogy_nyilhate_kavicsbanya_Madocsan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faa8ec35-ac0e-40b5-ba23-5818964d7e3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff711337-02a1-4ac2-a04f-d6793ae22e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Nepszavazason_dontik_el_hogy_nyilhate_kavicsbanya_Madocsan","timestamp":"2018. június. 07. 21:07","title":"Népszavazáson döntik el, hogy nyílhat-e kavicsbánya Madocsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5daa0d-3a67-4001-a6f8-f07727a290f5","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A CEU-ra jött előadni Kilian Kleinschmidt, aki dolgozott már tetőfedőként, tenyésztett kecskét, átszelte motoron a Szaharát, aztán az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) alkalmazottjaként megfordult Szomáliában, Jordániában, Ruandában, Kenyában. Arról beszélt, miért szükséges radikálisan megváltoztatni a nyugati világ humanitárius és fejlesztési nézőpontját, a jelenlegi segélyezési rendszert. Mi az előadás előtt beszélgettünk vele.\r

\r

","shortLead":"A CEU-ra jött előadni Kilian Kleinschmidt, aki dolgozott már tetőfedőként, tenyésztett kecskét, átszelte motoron...","id":"20180607_migracio_migracios_szakerto_kiliankleinschmidt_afrika","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d5daa0d-3a67-4001-a6f8-f07727a290f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356898e7-b142-4b4b-ac67-1514503a0279","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_migracio_migracios_szakerto_kiliankleinschmidt_afrika","timestamp":"2018. június. 07. 20:00","title":"\"A migrációt támogatni kell, különben egy barlangban fogunk kuksolni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c77600-4e43-4aeb-8d80-9e991fbc59a9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Katalóniai Nemzeti Könyvtárból 2005 novembere előtt lophatták el a levelet, de csak 2012-ben derült ki, hogy évek óta egy hamisítványt őrizget az intézmény. A levelet végül 2014-ben hosszas tárgyalások után volt hajlandó visszaadni az akkori tulajdonosa. ","shortLead":"A Katalóniai Nemzeti Könyvtárból 2005 novembere előtt lophatták el a levelet, de csak 2012-ben derült ki, hogy évek óta...","id":"20180607_visszakapta_feltve_orzott_kolumbusz_kincset_amerikatol_a_kataloniai_nemzeti_konyvtar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91c77600-4e43-4aeb-8d80-9e991fbc59a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18bb32b3-5873-4bf0-bf32-57f221902286","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_visszakapta_feltve_orzott_kolumbusz_kincset_amerikatol_a_kataloniai_nemzeti_konyvtar","timestamp":"2018. június. 07. 21:48","title":"Visszakapta féltve őrzött Kolumbusz-kincsét Amerikától a Katalóniai Nemzeti Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98dee8a3-0781-486b-b4a0-884dd2124f7a","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Testről és lélekről című filmjével Arany Medvét nyert filmrendező úgy érzi, visszafelé folyik a víz a Dunában. Néhány éve még azt gondolta, hogy nem lesz szükség a Pride-ra, mert sikerült úgy újradefiniálni társas kapcsolatainkat. Tévedett. Enyedi Ildikó 2018-as Pride-megnyitón elhangzott beszédét közöljük.","shortLead":"A Testről és lélekről című filmjével Arany Medvét nyert filmrendező úgy érzi, visszafelé folyik a víz a Dunában. Néhány...","id":"20180608_Enyedi_Ildiko_Pride_megnyito_beszed","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98dee8a3-0781-486b-b4a0-884dd2124f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a59c0b-1525-453f-94ac-67bcebfed3e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Enyedi_Ildiko_Pride_megnyito_beszed","timestamp":"2018. június. 08. 21:24","title":"Enyedi Ildikó: Ott állnak a politikusok, ahol semmi keresnivalójuk, a hálószobánkban, legintimebb döntéseinkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d6c384-2016-4427-a647-3ce73e0251ec","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Végre itt a nyár, ami több szabadidővel, ezáltal pedig extra pénzkereseti lehetőségekkel jár. Gondoltál már rá, hogy érdemes lenne a fizetés mellett értékes tapasztalatot is bezsebelni? Ha ettől csak azok a rémhírek tartottak vissza, amelyeket a gyakornoki munkákról hallottál, akkor ez a cikk neked szól.","shortLead":"Végre itt a nyár, ami több szabadidővel, ezáltal pedig extra pénzkereseti lehetőségekkel jár. Gondoltál már rá...","id":"20180607_Leszamolunk_a_gyakornoki_munkakat_ovezo_sztereotipiakkal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97d6c384-2016-4427-a647-3ce73e0251ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed42f741-0598-414d-96b0-568b8a4c497e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180607_Leszamolunk_a_gyakornoki_munkakat_ovezo_sztereotipiakkal","timestamp":"2018. június. 08. 10:00","title":"Leszámolunk a gyakornoki munkákat övező sztereotípiákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"ec3daaa6-ae78-421b-8467-8065a6a292e9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A sztálini időkben indultak a kísérletek, de a rókaszelídítéshez nagy ravaszság is kellett.","shortLead":"A sztálini időkben indultak a kísérletek, de a rókaszelídítéshez nagy ravaszság is kellett.","id":"201819_rokaszelidites_kutyaba_veszik_oket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec3daaa6-ae78-421b-8467-8065a6a292e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7f65f1-e292-45bf-822b-939e3486831e","keywords":null,"link":"/tudomany/201819_rokaszelidites_kutyaba_veszik_oket","timestamp":"2018. június. 09. 07:45","title":"Gondolná, hogy szovjet tudósoknak köszönhetjük a háziasított rókákat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]