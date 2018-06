Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec3daaa6-ae78-421b-8467-8065a6a292e9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A sztálini időkben indultak a kísérletek, de a rókaszelídítéshez nagy ravaszság is kellett.","shortLead":"A sztálini időkben indultak a kísérletek, de a rókaszelídítéshez nagy ravaszság is kellett.","id":"201819_rokaszelidites_kutyaba_veszik_oket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec3daaa6-ae78-421b-8467-8065a6a292e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7f65f1-e292-45bf-822b-939e3486831e","keywords":null,"link":"/tudomany/201819_rokaszelidites_kutyaba_veszik_oket","timestamp":"2018. június. 09. 07:45","title":"Gondolná, hogy szovjet tudósoknak köszönhetjük a háziasított rókákat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új földet most nem vett a hátsó padba kerülő politikus.","shortLead":"Új földet most nem vett a hátsó padba kerülő politikus.","id":"20180608_Lazar_Janos_beujitott_egy_BMWt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2ee6a1-c890-4630-8429-96051324ae4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Lazar_Janos_beujitott_egy_BMWt","timestamp":"2018. június. 08. 00:38","title":"Lázár János beszállt a batidai kastélyt üzemeltető cégbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idehaza él a legtöbb fiatal az uniós országok közül, aki nem szeretne nyelveket tanulni.","shortLead":"Idehaza él a legtöbb fiatal az uniós országok közül, aki nem szeretne nyelveket tanulni.","id":"20180608_Szomoru_eredmeny_jott_a_magyar_fiatalokrol_es_a_nyelvtanulasrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae13d4a-379a-4e43-991e-b6fad0161790","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Szomoru_eredmeny_jott_a_magyar_fiatalokrol_es_a_nyelvtanulasrol","timestamp":"2018. június. 08. 10:40","title":"Szomorú eredmény jött a magyar fiatalokról és a nyelvtanulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Aki pedig kegyvesztett, azonnal megérzi a bevétel és a haszon csökkenését.","shortLead":"Aki pedig kegyvesztett, azonnal megérzi a bevétel és a haszon csökkenését.","id":"201823__duplazas_evente__4_szazalek_ado__tocopece__kapcsolati_extraprofit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575427d9-7d84-4795-898a-bc9707f1a715","keywords":null,"link":"/kkv/201823__duplazas_evente__4_szazalek_ado__tocopece__kapcsolati_extraprofit","timestamp":"2018. június. 09. 11:00","title":"Szinte biztosan extraprofitot kaszálhat, aki a kormány kegyeltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca9b1a8-285e-4002-90a2-78c2b483501e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hagytuk, hogy a könyvek csomagolása csábítson, és a borítók alapján választottunk nyári olvasmányokat. Vigyázat, nem minden könyv az, amit a borító ígér!","shortLead":"Hagytuk, hogy a könyvek csomagolása csábítson, és a borítók alapján választottunk nyári olvasmányokat. Vigyázat, nem...","id":"20180608_Bedoltunk_a_latszatnak__nyari_konyvajanlo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ca9b1a8-285e-4002-90a2-78c2b483501e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f44872-b882-493f-abc7-51ebccb3580d","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_Bedoltunk_a_latszatnak__nyari_konyvajanlo","timestamp":"2018. június. 08. 20:00","title":"Bedőltünk a látszatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ed506c-e1d5-4cd2-80dd-e5703222d50a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába veszik meg az éves engedélyt a Tiszára, nem tudnak lemenni a pecások, mert bérbe adta a partot a vízügy. A Tisza tónál, a Balatonon és másutt is hasonló a helyzet. Nem tisztázott egyelőre, hogy a bérelt part közterület vagy a bérlő dirigál. Őszre megoldást ígér a horgász szövetség elnöke.","shortLead":"Hiába veszik meg az éves engedélyt a Tiszára, nem tudnak lemenni a pecások, mert bérbe adta a partot a vízügy. A Tisza...","id":"20180607_Kivaltjak_a_draga_horgaszengedelyt_megsem_pecazhatnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2ed506c-e1d5-4cd2-80dd-e5703222d50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce28ec6-ee46-4290-ae1d-85e14c4f2ab1","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Kivaltjak_a_draga_horgaszengedelyt_megsem_pecazhatnak","timestamp":"2018. június. 08. 07:15","title":"Kiváltják a drága horgászengedélyt, mégsem pecázhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f393b60-c640-4ce4-b018-d846b290f955","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A várakozások szerint júliusban hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság döntését az Androiddal kapcsolatban indított versenyjogi eljárás ügyében. Példátlan mértékű büntetés jöhet.","shortLead":"A várakozások szerint júliusban hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság döntését az Androiddal kapcsolatban indított...","id":"20180608_google_android_versenyjogi_birsag_eu_unios_antitroszt_szabalyok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f393b60-c640-4ce4-b018-d846b290f955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ea0f6b-5b1c-4f1b-9c4a-ce34e03a1eec","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_google_android_versenyjogi_birsag_eu_unios_antitroszt_szabalyok","timestamp":"2018. június. 08. 11:03","title":"Nagyon pórul járhat a Google, heteken belül jöhet az akár 9 milliárd eurós (!) EU-s bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e363ec58-ce20-4c41-9e62-f2285b93eca3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A környezetvédelmi abszurd minősített esetének tűnik az ügy.","shortLead":"A környezetvédelmi abszurd minősített esetének tűnik az ügy.","id":"20180608_Napelemeket_telepitettek_a_kispesti_ovodara_majd_kivagtak_a_fakat_mert_arnyekolta_azokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e363ec58-ce20-4c41-9e62-f2285b93eca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c35f04-e295-45e4-a645-67c24094706e","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_Napelemeket_telepitettek_a_kispesti_ovodara_majd_kivagtak_a_fakat_mert_arnyekolta_azokat","timestamp":"2018. június. 08. 14:39","title":"Napelemeket telepítenek a kispesti óvodára, de nekiestek a fák lombjainak, mert árnyékolná azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]