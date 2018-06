Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6169885-ca7e-409a-b5ba-3a59d2abe97a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sokkal olcsóbban lehet a szén-dioxidot kivonni a levegőből egy kanadai cég új fejlesztésével.","shortLead":"Sokkal olcsóbban lehet a szén-dioxidot kivonni a levegőből egy kanadai cég új fejlesztésével.","id":"20180609_szen_dioxid_kivonasa_a_levegobol_carbon_engineering","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6169885-ca7e-409a-b5ba-3a59d2abe97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cca9559-a49a-44ef-ad8f-95eaa851d80f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_szen_dioxid_kivonasa_a_levegobol_carbon_engineering","timestamp":"2018. június. 09. 12:03","title":"A tudósok is meglepődtek, milyen olcsó: 27 ezer forintból megoldják a szén-dioxid kivonását a levegőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a94b11-9521-4fc0-b28d-314942ac2350","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetközi egyezményeket tárgyal jövő heti, kétnapos ülésén az Országgyűlés. Hétfőn két képviselő tesz esküt, Hohn Krisztina (LMP) és Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) válik a parlament tagjává - derül ki az Országgyűlés honlapján olvasható napirendi javaslatból.","shortLead":"Nemzetközi egyezményeket tárgyal jövő heti, kétnapos ülésén az Országgyűlés. Hétfőn két képviselő tesz esküt, Hohn...","id":"20180610_Lehet_izgulni_masodik_kiserletre_eskut_tehete_az_LMP_es_a_Parbeszed_kepviseloje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68a94b11-9521-4fc0-b28d-314942ac2350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1d9255-177c-4463-96af-6c18da038642","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Lehet_izgulni_masodik_kiserletre_eskut_tehete_az_LMP_es_a_Parbeszed_kepviseloje","timestamp":"2018. június. 10. 12:16","title":"Lehet izgulni, második kísérletre esküt tehet-e az LMP és a Párbeszéd képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4832fd5-cd05-4863-9e93-08beef37265a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több délkeleti járásra másodfokú riasztást adtak ki heves zivatarok veszélye miatt szombaton délben. Az érintett területeken a következő órákban is lehet viharos szél, jégeső.","shortLead":"Több délkeleti járásra másodfokú riasztást adtak ki heves zivatarok veszélye miatt szombaton délben. Az érintett...","id":"20180609_Ma_is_rank_szakadhat_az_eg_masodfoku_riasztast_adtak_ki","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4832fd5-cd05-4863-9e93-08beef37265a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddec11d9-a534-4a10-8336-787bda92ad66","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Ma_is_rank_szakadhat_az_eg_masodfoku_riasztast_adtak_ki","timestamp":"2018. június. 09. 13:26","title":"Ma is ránk szakadhat az ég, másodfokú riasztást adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eed10f6-8999-476f-a7d6-ab9ce14a1f5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alma és kisebb narancs nagyságú jég hullott Boszniában és Szlovéniában a hazánkon is átvonuló zivatarrendszer miatt. A jégviharról az Időkép adott ki fotót és videót. ","shortLead":"Alma és kisebb narancs nagyságú jég hullott Boszniában és Szlovéniában a hazánkon is átvonuló zivatarrendszer miatt...","id":"20180609_Oriasi_jegdarabok_hullottak_Boszniaban_volt_amelyik_akkora_volt_mint_egy_alma__foto_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7eed10f6-8999-476f-a7d6-ab9ce14a1f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2486e6-e58b-44b0-b418-fb215f0b0524","keywords":null,"link":"/elet/20180609_Oriasi_jegdarabok_hullottak_Boszniaban_volt_amelyik_akkora_volt_mint_egy_alma__foto_video","timestamp":"2018. június. 09. 11:11","title":"Óriási jégdarabok hullottak Boszniában, volt, amelyik akkora volt, mint egy alma - fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a9e943-c5e5-4b5a-b457-9a08db77b3a9","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"Ebben lehet hibázni, sőt mi szinte megünnepeljük a hibát. Ezzel is oldjuk a szorongást, és persze egy életen át játszunk – így foglalják össze a 15 éve speciális színházat játszó Momentán Társulat tagjai a műfaj szépségeit. ","shortLead":"Ebben lehet hibázni, sőt mi szinte megünnepeljük a hibát. Ezzel is oldjuk a szorongást, és persze egy életen át...","id":"201823__momentan_tarsulat__improvizacios_szinhaz__randiprogram__alkalom_szulte","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4a9e943-c5e5-4b5a-b457-9a08db77b3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f9a718-e123-4263-97b7-29fe2fba002e","keywords":null,"link":"/kultura/201823__momentan_tarsulat__improvizacios_szinhaz__randiprogram__alkalom_szulte","timestamp":"2018. június. 09. 17:30","title":"Az imprózás sikerének titka, hogy sokan szeretik, ha legálisan gyerekek maradhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa54a5f-d2cd-49e8-b482-59a10dbf2a2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jégkrémhiányra kell számítani egész Európában a felmelegedés hatására megugró kereslet és a munkaerőhiány miatt – közölte az InfoRádióval a Magyar Édességgyártók Szövetségének titkára.","shortLead":"Jégkrémhiányra kell számítani egész Európában a felmelegedés hatására megugró kereslet és a munkaerőhiány miatt –...","id":"20180609_Szereti_a_jegkremet_Van_egy_rossz_hirunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2aa54a5f-d2cd-49e8-b482-59a10dbf2a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6005cb5-23b4-4305-9b23-014fbb56c60e","keywords":null,"link":"/kkv/20180609_Szereti_a_jegkremet_Van_egy_rossz_hirunk","timestamp":"2018. június. 09. 17:27","title":"Szereti a jégkrémet? Van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7913da-65c4-40e4-8d7b-9ab2ea7a460a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Andrea Nahlesnek kellene ismét önállóan is kormányképes párttá tenni az SPD-t, kérdés, fog-e ez menni úgy, hogy szókimondó, rámenős, harsány stílusa sohasem talált teljes egyetértésre még saját pártjában sem. HVG-kontúr.","shortLead":"Andrea Nahlesnek kellene ismét önállóan is kormányképes párttá tenni az SPD-t, kérdés, fog-e ez menni úgy...","id":"201818_andrea_nahles_anemet_szocialdemokratak_elnoknoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc7913da-65c4-40e4-8d7b-9ab2ea7a460a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0c34a9-9281-4185-a84a-72a253198a42","keywords":null,"link":"/vilag/201818_andrea_nahles_anemet_szocialdemokratak_elnoknoje","timestamp":"2018. június. 10. 08:00","title":"A német szocdemek új elnökének irodájában ott van a feszület is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Márton hollandiai előadásához hozzászólt a magyar nagykövet, elítélvén az arroganciát és felhívván a figyelmet a párbeszéd fontosságára - majd elmenekült Gulyás kérdései elől.","shortLead":"Gulyás Márton hollandiai előadásához hozzászólt a magyar nagykövet, elítélvén az arroganciát és felhívván a figyelmet...","id":"20180610_Nyitva_kene_tartanunk_a_dialogust_mondta_a_hollandiai_magyar_nagykovet_majd_elmenekult_Gulyas_Marton_elol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87fd6fc7-b71e-42c8-9046-23fbc6b3ad43","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Nyitva_kene_tartanunk_a_dialogust_mondta_a_hollandiai_magyar_nagykovet_majd_elmenekult_Gulyas_Marton_elol","timestamp":"2018. június. 10. 09:57","title":"\"Nyitva kéne tartanunk a dialógust\", mondta a hollandiai magyar nagykövet, majd elmenekült Gulyás Márton elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]