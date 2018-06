Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"168e277e-fc03-4c12-9feb-d0bc84b2ebcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma estétől a Dunántúl nyugati, délnyugati felén, holnap a déli és középső országrészben lehetnek heves zivatarok, amelyeket viharos széllökések és nagy méretű jég kísérhet. Helyenként felhőszakadás is valószínű.","shortLead":"Ma estétől a Dunántúl nyugati, délnyugati felén, holnap a déli és középső országrészben lehetnek heves zivatarok...","id":"20180608_itt_a_riasztas_viharos_ejszaka_johet_a_nyugati_megyekben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=168e277e-fc03-4c12-9feb-d0bc84b2ebcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3b5d05-b14c-4a42-84f5-9a9608abff7a","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_itt_a_riasztas_viharos_ejszaka_johet_a_nyugati_megyekben","timestamp":"2018. június. 08. 20:05","title":"Itt a riasztás: viharos éjszaka jöhet a nyugati megyékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54497c89-d5c2-48b2-906b-bac55a304708","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltörték a neves családfa-kutató oldalt: több mint 90 millió felhasználó adatai kerültek veszélybe.","shortLead":"Feltörték a neves családfa-kutató oldalt: több mint 90 millió felhasználó adatai kerültek veszélybe.","id":"20180609_myheritage_adatszivargas_adatlopas_hackertamadas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54497c89-d5c2-48b2-906b-bac55a304708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb7afb1-1cc0-40b7-8976-da7ca7f1c7b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_myheritage_adatszivargas_adatlopas_hackertamadas","timestamp":"2018. június. 09. 19:03","title":"Pórul járhatott, aki a családfája után kutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62288e37-48cc-4fd5-9712-c6f912c17708","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csetényi Csaba érdekeltsége az indoklás szerint nem csinálhatta volna azt, hogy - miután megígérte - nem von be alvállalkozókat a feladat teljesítésébe.","shortLead":"Csetényi Csaba érdekeltsége az indoklás szerint nem csinálhatta volna azt, hogy - miután megígérte - nem von be...","id":"20180610_5_milliora_birsagoltak_Rogan_szomszedjanak_ceget_egy_Paks_IIs_tender_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62288e37-48cc-4fd5-9712-c6f912c17708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fcad094-3283-4e9a-9bac-70019b67c7d0","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_5_milliora_birsagoltak_Rogan_szomszedjanak_ceget_egy_Paks_IIs_tender_miatt","timestamp":"2018. június. 10. 11:03","title":"5 millióra bírságolták Rogán szomszédjának cégét egy Paks II.-s tender miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"775abde9-c2ee-4d25-b13a-7084c58e11ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jó tanulóknak még rosszabb a helyzetük. A tévénézéssel is csínján kell bánni az amerikai kutatók szerint. Hasznos tanácsok bizonyítványosztás előtt.\r

","shortLead":"A jó tanulóknak még rosszabb a helyzetük. A tévénézéssel is csínján kell bánni az amerikai kutatók szerint. Hasznos...","id":"20180610_Ezert_ne_gorcsoljunk_a_gyerek_bizonyitvanyan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=775abde9-c2ee-4d25-b13a-7084c58e11ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b8e7db-97e0-4e15-814c-d04674833479","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Ezert_ne_gorcsoljunk_a_gyerek_bizonyitvanyan","timestamp":"2018. június. 10. 11:31","title":"Ezért ne görcsöljünk a gyerek bizonyítványán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A balatoni kiemelt üdülőövezetben jellemzően 50 százalékkal nőttek a bérek az elmúlt két-három évben, a munkaerőhiány kezelhető, a balatoni vendéglátósok felkészültek az idei szezonra – közölte Hoffmann Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség (BTSZ) elnöke. Vannak, akik vitáznak vele.","shortLead":"A balatoni kiemelt üdülőövezetben jellemzően 50 százalékkal nőttek a bérek az elmúlt két-három évben, a munkaerőhiány...","id":"20180608_A_balatoni_vallakozok_elnoke_szerint_nincs_egymillios_szakacsfizetes_a_tonal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11b9233-28d2-4981-945e-5b7dfd7f3f0e","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_A_balatoni_vallakozok_elnoke_szerint_nincs_egymillios_szakacsfizetes_a_tonal","timestamp":"2018. június. 08. 16:31","title":"A balatoni vállalkozók elnöke szerint nincs egymilliós szakácsfizetés a tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ef603c-42e9-4933-8489-b8612294434a","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Árvai Péter a Prezi társalapítója és vezérigazgatója, ő volt az első cégvezető Magyarországon, aki coming outolt. A 2018-as Pride-megnyitón elhangzott beszédének szerkesztett változatát közöljük. Hetero barátainak köszönheti, hogy volt elég ereje és bátorsága vállalnia önmagát.","shortLead":"Árvai Péter a Prezi társalapítója és vezérigazgatója, ő volt az első cégvezető Magyarországon, aki coming outolt...","id":"20180608_Arvai_Peter_Prezi_Pride_megnyito_beszed","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28ef603c-42e9-4933-8489-b8612294434a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc13a426-a3db-4c1d-b7ee-cbb030fe65d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Arvai_Peter_Prezi_Pride_megnyito_beszed","timestamp":"2018. június. 08. 20:57","title":"Árvai Péter: Nekem még nem voltak meleg példaképeim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60dcfc86-afcf-49f5-87ef-d45c253bf27f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mekkora utat tehet meg az, aki hajóra száll, és mindig csak egyenesen előre halad? ","shortLead":"Mekkora utat tehet meg az, aki hajóra száll, és mindig csak egyenesen előre halad? ","id":"201820_a_leghosszabb_utak_egyenesen_elore","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60dcfc86-afcf-49f5-87ef-d45c253bf27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f07cb22-818d-4f92-a45f-32fd32639339","keywords":null,"link":"/tudomany/201820_a_leghosszabb_utak_egyenesen_elore","timestamp":"2018. június. 10. 07:30","title":"Egy utazási kérdés, amelynek megoldásához a számítógép is kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a82ce1b-eacb-4b9e-8a36-5981fd1be6f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Asia Argentóval és Chris Doyle-lal italoztak és nevetgéltek a Parts Unknown forgatása előtt Hongkongban. A tévés pénteken lett öngyilkos.","shortLead":"Asia Argentóval és Chris Doyle-lal italoztak és nevetgéltek a Parts Unknown forgatása előtt Hongkongban. A tévés...","id":"20180608_Ot_nappal_a_halala_elott_meg_igy_mulatott_Anthony_Bourdain","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a82ce1b-eacb-4b9e-8a36-5981fd1be6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881a12c4-835a-44ef-8d59-2e1841d5b0d1","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_Ot_nappal_a_halala_elott_meg_igy_mulatott_Anthony_Bourdain","timestamp":"2018. június. 08. 18:27","title":"Öt nappal a halála előtt még így mulatott Anthony Bourdain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]