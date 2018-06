Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 629 menekültet szállító hajó a Földközi-tengeren vesztegel, mert Matteo Salvini, az új olasz kormány belügyminisztere nem engedélyezte a jármű kikötését. ","shortLead":"Egy 629 menekültet szállító hajó a Földközi-tengeren vesztegel, mert Matteo Salvini, az új olasz kormány...","id":"20180611_Olaszorszag_nem_engedi_kikotni_a_bevandorlokat_szallito_hajokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871d6a84-4475-49f0-92c4-7f6b7f746372","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_Olaszorszag_nem_engedi_kikotni_a_bevandorlokat_szallito_hajokat","timestamp":"2018. június. 11. 09:43","title":"Olaszország nem engedi kikötni a bevándorlókat szállító hajókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3244527b-08a2-451d-bab7-5abf15be152b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lengyelországban szóba került a dolgozó nyugdíjasok adómentessége és a 13. havi nyugdíj is - valahogy épp a 2019-es parlamenti választások előtt.\r

","shortLead":"Lengyelországban szóba került a dolgozó nyugdíjasok adómentessége és a 13. havi nyugdíj is - valahogy épp a 2019-es...","id":"20180610_Van_ahol_az_extra_Erzsebetutalvanynal_galansabb_modon_udvarolnak_a_nyugdijasoknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3244527b-08a2-451d-bab7-5abf15be152b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff2e121-f77e-45b0-89f5-4611d62a4237","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Van_ahol_az_extra_Erzsebetutalvanynal_galansabb_modon_udvarolnak_a_nyugdijasoknak","timestamp":"2018. június. 10. 10:56","title":"Van, ahol az extra Erzsébet-utalványnál gálánsabb módon udvarolnak a nyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Paks mellé tervezett kavicsbányáról tartottak vasárnap helyi népszavazást Madocsán, a faluban szinte minden szavazásra jogosult leadta a voksát. Nem csak most nem épülhet bánya, de arról is szavaztak, hogy soha nem fogja engedni ezt a település.","shortLead":"A Paks mellé tervezett kavicsbányáról tartottak vasárnap helyi népszavazást Madocsán, a faluban szinte minden...","id":"20180611_Eldolt_soha_nem_lesz_Madocsan_kavicsbanya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e179588d-0392-4e57-a785-08b697c3c3cc","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Eldolt_soha_nem_lesz_Madocsan_kavicsbanya","timestamp":"2018. június. 11. 05:33","title":"Eldőlt, soha nem lesz Madocsán kavicsbánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfab21ed-166a-4a63-813d-1e5b8460afdc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brazil labdarúgó-válogatott vasárnap simán, 3-0-ra győzött Ausztria vendégeként világbajnoki főpróbáján, így immár 11 találkozó óta veretlen. ","shortLead":"A brazil labdarúgó-válogatott vasárnap simán, 3-0-ra győzött Ausztria vendégeként világbajnoki főpróbáján, így immár 11...","id":"20180610_Neymar_ujabb_zsenialis_goljan_Szabics_es_Kassai_is_amulhatott__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfab21ed-166a-4a63-813d-1e5b8460afdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9462bf9-8ecb-42e3-af22-541ab7998ded","keywords":null,"link":"/sport/20180610_Neymar_ujabb_zsenialis_goljan_Szabics_es_Kassai_is_amulhatott__video","timestamp":"2018. június. 10. 18:44","title":"Neymar újabb zseniális gólján Szabics és Kassai is ámulhatott - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis Hamilton csak ötödik lett, így átvette tőle a vezetést a pontversenyben.","shortLead":"Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis...","id":"20180610_Vettel_nyert_es_az_elre_allt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf6d571-1632-4109-a398-42df8bdfaf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b71e2e-b894-4929-9b69-f3d067f249a0","keywords":null,"link":"/sport/20180610_Vettel_nyert_es_az_elre_allt","timestamp":"2018. június. 10. 22:08","title":"Vettel nyert és az élre állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29352ccc-d01b-4065-9487-4eb6bebe9a30","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Van, ahol már ki is számlázták az ellenzéki pártoknak a választási plakátjaik eltávoltását, de a fővárosban például még csak most mérik fel, hogy hány plakát maradt kint. ","shortLead":"Van, ahol már ki is számlázták az ellenzéki pártoknak a választási plakátjaik eltávoltását, de a fővárosban például még...","id":"20180611_Meg_mindig_nem_sikerult_eltavolitani_a_valasztasi_plakatokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29352ccc-d01b-4065-9487-4eb6bebe9a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c646845-6f69-449b-b1d6-f1bf09a0247a","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Meg_mindig_nem_sikerult_eltavolitani_a_valasztasi_plakatokat","timestamp":"2018. június. 11. 06:10","title":"Még mindig nem sikerült eltávolítani a választási plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4931519c-a670-4e17-995f-924d61f55697","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma estétől vasárnap éjfélig zivatartevékenység várható dél, délkelet felől északnyugat felé haladva több hullámban. A vihar Budapest felé halad.","shortLead":"Ma estétől vasárnap éjfélig zivatartevékenység várható dél, délkelet felől északnyugat felé haladva több hullámban...","id":"20180609_Ujabb_riasztas_felhoszakadas_es_jeg_johet_eros_szellokesek_lehetnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4931519c-a670-4e17-995f-924d61f55697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e717066-8a7b-4f65-ba78-39488483b2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Ujabb_riasztas_felhoszakadas_es_jeg_johet_eros_szellokesek_lehetnek","timestamp":"2018. június. 09. 19:26","title":"Újabb riasztás: felhőszakadás és jég jöhet, erős széllökések lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47a5d60-6017-49bd-9abf-cf2579367579","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több ezren megosztották már Facebookon azokat a képeket, amelyeken egy összetörött civil rendőrautó látható. Az esettel kapcsolatban azonban van itt még egy fontos részlet.","shortLead":"Több ezren megosztották már Facebookon azokat a képeket, amelyeken egy összetörött civil rendőrautó látható. Az esettel...","id":"20180611_civil_rendorauto_baleset_traffipax_sebessegmeres","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e47a5d60-6017-49bd-9abf-cf2579367579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878151b4-a18b-41ec-97ec-039b9c090c85","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_civil_rendorauto_baleset_traffipax_sebessegmeres","timestamp":"2018. június. 11. 10:41","title":"Tényleg összetörték a rendőrök a traffipaxos civil rendőrautót? Különös képek terjednek a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]