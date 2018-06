Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f17f939b-147f-44a0-8fe3-ffd7de8738c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Sandero mostantól egy a korábbiaknál olcsóbb változatban is készül. Cserébe viszont gyengébb motort kapunk. ","shortLead":"A Sandero mostantól egy a korábbiaknál olcsóbb változatban is készül. Cserébe viszont gyengébb motort kapunk. ","id":"20180611_dacia_sandero_urban_stepway_olcso_roman_auto_crossover_benzinmotor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f17f939b-147f-44a0-8fe3-ffd7de8738c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e5b220-7c75-4565-a66f-568c13dd1379","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_dacia_sandero_urban_stepway_olcso_roman_auto_crossover_benzinmotor","timestamp":"2018. június. 11. 11:21","title":"Még olcsóbb változatban támad a divatos Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3900fa8f-18fe-466e-bae6-a2ca1fca0a68","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dárdai Pál elmondta a magyar-ausztrál meccs után, hogy helyes hozzáállni a magyar válogatotthoz. Arról is beszélt, miért törölte el annak idején a Pintér-féle válogatottat. Nagy hiányosságok vannak az utánpótlásban. A játékosok pozitívan értékelték a vesztes meccset.\r

\r

","shortLead":"Dárdai Pál elmondta a magyar-ausztrál meccs után, hogy helyes hozzáállni a magyar válogatotthoz. Arról is beszélt...","id":"20180610_Dardai_a_magyar_jatekosok_limitaltak_de_vag_az_agyuk_nagyon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3900fa8f-18fe-466e-bae6-a2ca1fca0a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d08887-be36-4705-9b4c-3ca2742bb701","keywords":null,"link":"/sport/20180610_Dardai_a_magyar_jatekosok_limitaltak_de_vag_az_agyuk_nagyon","timestamp":"2018. június. 10. 13:41","title":"Dárdai: a magyar játékosok limitáltak, de vág az agyuk nagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e805d1-f032-4dbe-afe6-73b9f304a0a4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis Hamilton csak ötödik lett, így átvette tőle a vezetést a pontversenyben.\r

","shortLead":"Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjat, s mivel a vb-címvédő Lewis...","id":"20180610_Vettel_50_futamgyozelmevel_az_elre_allt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e805d1-f032-4dbe-afe6-73b9f304a0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b169c62-6a71-450b-aa3c-6bde29e91685","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_Vettel_50_futamgyozelmevel_az_elre_allt","timestamp":"2018. június. 10. 22:08","title":"Vettel 50. futamgyőzelmével az élre állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8193e81-b0e7-49ce-b3a4-34b98f237c6b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Szinte pontosan két évvel ezelőtt került adásba a TV2 propagandacsatornává züllesztésének emlékezetes állomását jelentő riport Spéder Zoltánról, amelyben klasszikus paparazzófotókkal és manipulált beállításokkal próbálták lejáratni az üzletembert. Az emiatt indult per jogerősen véget ért, az elsőfokú ítélethez képest ugyan kisebb, de még így is jelentős sérelemdíjjal. Úgy tűnik, a bíróságokon (még) számítanak a személyiségi jogokat garantáló törvények akkor is, ha az állami támogatással Andy Vajnához került csatorna veszi ezeket semmibe.","shortLead":"Szinte pontosan két évvel ezelőtt került adásba a TV2 propagandacsatornává züllesztésének emlékezetes állomását jelentő...","id":"20180611_Mediatorteneti_itelet_elmeszeltek_a_TV2t_a_gyomorforgato_Spederlejaratasert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8193e81-b0e7-49ce-b3a4-34b98f237c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1246ee91-47b0-4254-b64d-a133842ee850","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Mediatorteneti_itelet_elmeszeltek_a_TV2t_a_gyomorforgato_Spederlejaratasert","timestamp":"2018. június. 11. 10:40","title":"Médiatörténeti ítélet: jogerősen elkaszálták a TV2-t a Spéder-lejáratásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debc71bf-d63a-464a-9cd9-a53f53ecff9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éppen átadta az anyagot egy parkoló autó sofőrjének, amikor a rendőrök elkapták.","shortLead":"Éppen átadta az anyagot egy parkoló autó sofőrjének, amikor a rendőrök elkapták.","id":"20180611_uzleteles_kozben_csaptak_le_a_kokaindilerre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=debc71bf-d63a-464a-9cd9-a53f53ecff9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5deda32c-0860-4c73-87e9-57d165915650","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_uzleteles_kozben_csaptak_le_a_kokaindilerre","timestamp":"2018. június. 11. 07:57","title":"Bizniszelés közben csaptak le a kokaindílerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2ff49e-21dc-4ed2-827a-bf40dc15fdd3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Történelmi és társadalmi okai lehetnek, hogy Ausztria példátlanul szigorúan, mecsetek bezárásával és vallási vezetők kiutasításával lépett föl a helyi muszlimok ellen – mondta Maróth Miklós orientalista az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.","shortLead":"Történelmi és társadalmi okai lehetnek, hogy Ausztria példátlanul szigorúan, mecsetek bezárásával és vallási vezetők...","id":"20180609_Szakerto_tobb_okra_vezetheto_vissza_a_muszlimok_elleni_osztrak_fellepes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba2ff49e-21dc-4ed2-827a-bf40dc15fdd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e801a015-3986-4147-9e57-86d00c49e498","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Szakerto_tobb_okra_vezetheto_vissza_a_muszlimok_elleni_osztrak_fellepes","timestamp":"2018. június. 09. 20:29","title":"Szakértő: több okra vezethető vissza a muszlimok elleni osztrák fellépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9c8a82-5037-43bd-9c9e-9310709d66d2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnokság után megváltozik a labdarúgó-válogatottakat rangsoroló lista. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség közölte, átáll a már nagyon sok más sportágban használt (a magyar születésű amerikai fizikus, Élő Árpád által kidolgozott) Élő-rendszerre, vagyis annak egy újabb verziójára, a SUM-ra.","shortLead":"A világbajnokság után megváltozik a labdarúgó-válogatottakat rangsoroló lista. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség...","id":"20180611_atszabja_a_fifa_a_vilagranglistat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b9c8a82-5037-43bd-9c9e-9310709d66d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba27c312-a7a0-4dad-ac50-d11f0ef32703","keywords":null,"link":"/sport/20180611_atszabja_a_fifa_a_vilagranglistat","timestamp":"2018. június. 11. 13:27","title":"Átszabja a FIFA a világranglistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637aedfa-bf75-4785-b47e-19d4d61cd478","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a Sony eladta Vaio márkáját, az ilyen típusú gépek beszorultak az ázsiai piacra. Két újabb modell viszont a nemzetközi piacokon is bemutatkozhat.","shortLead":"Miután a Sony eladta Vaio márkáját, az ilyen típusú gépek beszorultak az ázsiai piacra. Két újabb modell viszont...","id":"20180609_computex_2018_uj_vaio_laptopok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=637aedfa-bf75-4785-b47e-19d4d61cd478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23cda36-da12-4031-8105-130c6bc74dcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_computex_2018_uj_vaio_laptopok","timestamp":"2018. június. 09. 17:03","title":"Emlékszik a Sony laptopokra? Úgy néz ki, visszatérnek a Vaio notebookok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]