Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e6aa3fb-0931-4e75-a09a-17e3441e8d87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bongo dominanciára törekedett, ezért inkább másik lakhelyet kerestek neki.","shortLead":"Bongo dominanciára törekedett, ezért inkább másik lakhelyet kerestek neki.","id":"20180611_Osszeveszett_apjaval_inkabb_Lengyelorszagba_koltoztetnek_egy_budapesti_gorillat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e6aa3fb-0931-4e75-a09a-17e3441e8d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167457c2-49a5-40fc-8e0e-39024551818e","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Osszeveszett_apjaval_inkabb_Lengyelorszagba_koltoztetnek_egy_budapesti_gorillat","timestamp":"2018. június. 11. 13:07","title":"Összeveszett apjával, inkább Lengyelországba költöztetnek egy budapesti gorillát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Flash Player nevű segédprogram rengeteg számítógépen ott van, sokszor olyanokén is, akik nem is tudnak róla. Egy elég fontos frissítés érkezett hozzá.","shortLead":"A Flash Player nevű segédprogram rengeteg számítógépen ott van, sokszor olyanokén is, akik nem is tudnak róla. Egy elég...","id":"20180611_flash_player_frissites_serulekenyseg_szoftverfrissites_30_verzio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea774b5a-091a-4857-9d44-7634a9d4de69","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_flash_player_frissites_serulekenyseg_szoftverfrissites_30_verzio","timestamp":"2018. június. 11. 08:03","title":"Telepítse mielőbb: 1-es prioritású frissítést adtak ki a számítógépekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8ddd10-ced7-46a3-8a2a-ce0911a4e208","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világelső most sem vesztett döntőt Párizsban, 11. alkalommal nyerte meg a francia teniszbajnokság férfi egyes versenyét. A vasárnapi döntőben három szettben legyőzte az osztrák Dominic Thiemet. ","shortLead":"A világelső most sem vesztett döntőt Párizsban, 11. alkalommal nyerte meg a francia teniszbajnokság férfi egyes...","id":"20180610_Elkepeszto_amit_Rafael_Nadal_muvelt_a_Roland_Garroson","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c8ddd10-ced7-46a3-8a2a-ce0911a4e208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f839d3-c898-4d44-a7d3-44583a145546","keywords":null,"link":"/sport/20180610_Elkepeszto_amit_Rafael_Nadal_muvelt_a_Roland_Garroson","timestamp":"2018. június. 10. 18:15","title":"Elképesztő, amit Rafael Nadal művelt a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee6c647-d4ba-4071-888a-bbf80261c2f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A Szegedi Vadasparkban tölti kényszerpihenőjét - és bár eddig Robinak becézték, most kiderült, hogy valószínűleg nőstény.","shortLead":"A Szegedi Vadasparkban tölti kényszerpihenőjét - és bár eddig Robinak becézték, most kiderült, hogy valószínűleg...","id":"20180610_Szegeny_Robi_medve_nem_tul_boldog_fogsagban__kepek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aee6c647-d4ba-4071-888a-bbf80261c2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37617591-e1cd-4a88-ba34-8cb31b4c5cfe","keywords":null,"link":"/elet/20180610_Szegeny_Robi_medve_nem_tul_boldog_fogsagban__kepek","timestamp":"2018. június. 10. 12:02","title":"Robi medve valószínűleg nem hím és nem túl boldog a fogságban - képek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44dcd7cd-8b1d-4ee3-a229-da2347a36952","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"27–33 fok között alakul ma a hőmérséklet. ","shortLead":"27–33 fok között alakul ma a hőmérséklet. ","id":"20180611_Ma_is_marad_a_fulledt_meleg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44dcd7cd-8b1d-4ee3-a229-da2347a36952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe12786-409f-46bd-bd9a-c8d53b5b4c70","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Ma_is_marad_a_fulledt_meleg","timestamp":"2018. június. 11. 05:43","title":"Ma is marad a fülledt meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre jobban felértékelődnek az egészségbiztosítások, a munkáltatók a súlyosbodó munkaerőhiány miatt ösztönző eszközként alkalmazzák ezt a juttatást - derül ki az Union Biztosító egyik legutóbbi felméréséből.","shortLead":"Egyre jobban felértékelődnek az egészségbiztosítások, a munkáltatók a súlyosbodó munkaerőhiány miatt ösztönző...","id":"20180610_Tudja_mennyit_sporolhat_ha_egeszsegbiztositast_kap_a_munkaltatojatol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6133d46a-c68e-45f1-b7c3-a7ddd7ce95a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Tudja_mennyit_sporolhat_ha_egeszsegbiztositast_kap_a_munkaltatojatol","timestamp":"2018. június. 10. 13:46","title":"Tudja, mennyit spórolhat, ha egészségbiztosítást kap a munkáltatójától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban sem Máltán, sem Olaszországban nem engedték partra szállni a tengerből kimentett embereket. ","shortLead":"Korábban sem Máltán, sem Olaszországban nem engedték partra szállni a tengerből kimentett embereket. ","id":"20180611_A_spanyol_kormanyfo_megengedte_hogy_kikosson_a_629_menekultet_szallito_hajo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d5b350-ea21-488c-84da-070fbb947f0e","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_A_spanyol_kormanyfo_megengedte_hogy_kikosson_a_629_menekultet_szallito_hajo","timestamp":"2018. június. 11. 15:17","title":"A spanyol kormányfő megengedte, hogy kikössön a 629 menekültet szállító hajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34a325d-f211-4644-9ff8-c67ece2f5a3f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagy László, a magyar férfi kézilabda-válogatott korábbi csapatkapitánya továbbra sem számol azzal, hogy ott lesz a jövő évi, német-dán közös rendezésű világbajnokságon, de szükség esetén segítene.","shortLead":"Nagy László, a magyar férfi kézilabda-válogatott korábbi csapatkapitánya továbbra sem számol azzal, hogy ott lesz...","id":"20180611_nagy_laszlo_keszuljenek_nelkulem_a_vilagbajoksagra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c34a325d-f211-4644-9ff8-c67ece2f5a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d73507-3e26-43bb-bd50-5231bb981e6c","keywords":null,"link":"/sport/20180611_nagy_laszlo_keszuljenek_nelkulem_a_vilagbajoksagra","timestamp":"2018. június. 11. 14:22","title":"Nagy László: Készüljenek nélkülem a világbajokságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]